7 качеств взрослых людей индиго: может, вы один из них?

Индиго – это не недавнее явление. Оно наблюдается в течение десятилетий. Поэтому среди нас есть много взрослых людей индиго.

Вот 7 качеств, которые помогут узнать, являетесь ли вы одним из них.

1. «Почему?» – это ваш любимый вопрос

Взрослые люди индиго редко принимают реальность через «только потому». У них есть мощная потребность понять, почему что-то так, а не иначе. Индиго постоянно задают вопросы, стремятся понять смысл происходящего.

Они подвергают сомнению неравенство, страдания, ненависть и войну. Они не могут понять, что питает бесчеловечность.

2. Вам не нравятся авторитеты и режимы

Индиго не верят, что истина в чьей-то мудрости. И начинается это со школы, когда они спорят с общепринятыми способами обучения и познания мира.

В глазах других людей индиго – это любители спорить и нарушать спокойствие. Однако это не из вредности, а нежелания молчать и желания понять.

Индиго сами взращивают в себе апатию к традиционным политическим и социальным системам. Вместо них они сосредотачиваются на создании чего-то нового. Они активно учавствуют в эко-проектах и работают на благо общества (например, врачами).

3. Вы не можете смотреть, как страдают другие

Индиго – чувствительные и глубокие натуры. Они часто отказываются от новостей, но не из-за безразличия. Для индиго наблюдения за голодом, войнами и стихийными бедствиями — травматичны. Их самочувствие улучшается, когда становится известно, что бедствия удалось избежать.

В целом, эмпатия у индиго настолько высока, что сцены трагедий вызывают у них настоящую боль.

4. Вы любите животных

Индиго чувствуют близость к животным. Они жертвуют на благотворительность и готовы спасать животных собственноручно.

Индиго наслаждаются природой, выращивают домашние растения. Документальные фильмы о поведении животных и красоте планеты – это лучшее, что они находят на экране.

Индиго настаивают, что животные и люди – равны и взаимозависимы.

5. Вы знаете, что такое отчаяние

Многие взрослые индиго ощущают депрессию, беспомощность и отчаяние. Эти чувства берут свое начало в подростковом возрасте и продолжаются в течение всей жизни. Они появляются от того, что индиго не понимают, зачем люди вредят друг другу, почему пренебрегают природой и возвышают деньги. Индиго в эту картину просто не вписываются.

Взрослым индиго сложно подружиться с другими людьми. Они боятся, что окружающие видят их странными. Но сами индиго не сплетничают, не интересуются чужими кошельками и популярной культурой.

6. Вы испытываете необычные переживания

Взрослые индиго с раннего возраста питают интерес к духовному развитию. Дети индиго нередко вызываются посетить религиозные здания или помолиться. Этот интерес не теряется, даже если семья нерелигиозная.

Взрослые индиго открыты к духовным вопросам и религии, но не принимают религиозные догмы. Возможно, они могут чувствовать призраков и ангелов.

В материальном мире индиго не носят часы (они могут остановиться), испытывают сложности в использовании компьютера и других технологий.

11:11 – это то время, на которое часто попадает человек индиго, когда смотрит на часы.

7. У вас сильная потребность найти цель всей жизни

Часто для взрослых индиго цель – изменить мир и сделать его лучше. Однако им не всегда удается к этому прийти. В обществе, где важен упорный труд, политическая власть и потребительство, индиго часто переживают неудачи.

Научиться слышать интуицию – это первый шаг, который должен сделать индиго. Интуиция приведет к людям, у которых такие же ценности.

Взрослые люди индиго могут кардинально изменить привычную реальность. Если вы думаете, что вы – индиго, исследуйте себя дальше. Дайте себе возможность принести в мир свет и любовь.

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Источник – esotericblog.ru