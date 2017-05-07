6 важных вещей, которые вам следует знать о деньгах

Ирония заключается в том, что на самом деле вы хотите не кучу денег, а то, что неразрывно с ними связано: возможности:
- возможность терпеть неудачи и пытаться снова;
- возможность проводить больше времени с пользой;
- возможность радовать близких, предлагая им лучшую жизнь и перспективы;
- возможность развиваться, путешествовать и учиться.
Но богатство — странная вещь. Подобно счастью и успеху, за ним нельзя гнаться впрямую. Многие пытаются, но терпят неудачу. Как только они получают долгожданное состояние, приходит осознание того, что не хватает еще чего-то. Обычно более крупной суммы денег.
Вот несколько малоизвестных закономерностей, связанных с деньгами. Понимание их поможет вам правильно построить фундамент своего благосостояния.
Эти тезисы взялись не из воздуха. Они основаны на естественных финансовых законах. Их можно адаптировать к любой ситуации и увеличить шансы на достижение финансового успеха и независимости. Вопрос в том, готовы ли вы к процветанию.
1. Сами по себе деньги бесполезны
Деньги ценны только потому, что на них можно что-то купить. Они никогда не являются самоцелью, ваша задача — использовать их.
Давайте их. Инвестируйте. Откладывайте на черный день. Поддержите компанию или организацию с близкими вам целями.
Деньги должны работать. Не стоит просто хранить их. Используйте деньги для создания тесных связей с окружающими.
«Деньги — как любовь; они медленно и мучительно убивают тех, кто их копит, и оживляют тех, кто дарит окружающим» — Халиль Джебран.
2. «Умные» деньги действуют осторожно
Лучшие фондовые управляющие мира всесторонне оценивают ситуацию, прежде чем приступить к действиям. Обоснованные решения требуют медленного, осторожного подхода.
После просмотра фильмов, подобных «Уолл-Стрит», у вас могло сложиться иное мнение. Однако в них показаны спекуляции, а не инвестирование. Чтобы раскрыть потенциал лучших вложений, требуется много времени, поскольку они не связаны с разовым событием или популярностью одного продукта. На этом пути инвестора поджидают различные взлеты и падения.
Легендарный инвестор Уоррен Баффетт является примером медленного и осторожного подхода. Он говорит: «Мы предпочитаем инвестировать на века».
Разумное распоряжение деньгами предполагает отказ от вредных привычек, таких как покупка ненужных вещей и частые походы по ресторанам и клубам, и поиск новых, эффективных способов инвестирования. Добиться этого непросто. Позвольте себе остановиться и подумать.
3. Зарабатывать деньги скучно
Как правило, широкую известность приобретают волнующие, мгновенные истории успеха. Объясняется это именно их необычностью.
Но не стоит думать, что так происходит всегда. Гораздо чаще состояния зарабатываются долго и неимоверно скучно. Успех зависит от тысячи шагов и решений, направленных на достижение долгосрочной цели.
Копейка за копейкой вы экономите деньги, инвестируете их, зарабатываете дивиденды и прибыль. Затем вы реинвестируете полученные средства и они увеличиваются год за годом. Никто не пишет о людях, разбогатевших таким способом — он слишком скучен и однообразен.
4. Деньги связаны с умением говорить «нет»
Бездействие часто оправдано. В жизни нас постоянно окружают всевозможные соблазны, однако помните: будущее стоит дороже.
Ключом к финансовому успеху является умение говорить «нет» любым соблазнам, ведь многие из нас тратят деньги впустую.
Единственное исключение из этого правила — говорите «да» тому, что соответствует вашим основным приоритетам.
Например, вы можете финансово поддержать учебное заведение, в котором учатся ваши дети, или вложить деньги в перспективный бизнес.
Настоящая работа над собой начинается еще до денег. Важно осознать свои ключевые жизненные цели и соответствующим образом выстроить финансовую политику.
«Учитесь говорить »нет» хорошим возможностям, чтобы сказать »да» лучшим» — Джон Максвелл.
5. Автоматизируйте процесс
Физические возможности человека ограничены. В сутках только 24 часа, и они заканчиваются быстро. Чтобы достичь совершенства в чем-либо, необходимо посвятить этому занятию время и энергию.
Если времени на углубленное изучение финансов не хватает, постарайтесь максимально прояснить свои цели и автоматизировать процесс.
«В значительной степени богатство является результатом привычки» — Джон Джейкоб Астор.
Изучите основы. Главная ошибка заключается в том, что люди пытаются автоматизировать процесс, не понимая его сути. В результате все заканчивается плачевно.
6. Деньги требуют благоприятной среды
Изучив основы, изменив привычки и определившись с жизненными приоритетами, задумайтесь о своем окружении. Некоторые люди будут разрушать то, что вы создали. И вовсе не потому, что они ужасны. Просто у них иные финансовые приоритеты.
Увы, окружение серьезно влияет на наши чувства, мысли и поведение. По своей природе человек — социальное существо, он подвержен влиянию общества.
«Внешние раздражители приходят из окружающей среды. Наши чувства, как и наши умы, улавливают их» — Маршалл Голдсмит.
Многие из раздражителей, подрывающих новые цели, берутся из подсознания, поэтому победить их так тяжело. Изучите свое окружение. Исключите из него людей, плохо влияющих на вас.
Сосредоточьтесь на изменении своей финансовой жизни и верьте, что в конечном итоге встретите прекрасных людей со сходными приоритетами.
Суть денег состоит в расширении потенциала человека. Они являются своеобразным рычагом. С их помощью вы можете дать любимым больше того, в чем они нуждаются. Вы можете помогать другим. Вы можете вносить больший вклад в общество. Вы можете инвестировать в свое будущее. Другими словами, деньги открывают новые перспективы.
Источник: econet.ru