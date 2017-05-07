6 важных вещей, которые вам следует знать о деньгах

Ирония заключается в том, что на самом деле вы хотите не кучу денег, а то, что неразрывно с ними связано: возможности:

возможность терпеть неудачи и пытаться снова;

возможность проводить больше времени с пользой;

возможность радовать близких, предлагая им лучшую жизнь и перспективы;

возможность развиваться, путешествовать и учиться.

Но богатство — странная вещь. Подобно счастью и успеху, за ним нельзя гнаться впрямую. Многие пытаются, но терпят неудачу. Как только они получают долгожданное состояние, приходит осознание того, что не хватает еще чего-то. Обычно более крупной суммы денег.

Вот несколько малоизвестных закономерностей, связанных с деньгами. Понимание их поможет вам правильно построить фундамент своего благосостояния.

Эти тезисы взялись не из воздуха. Они основаны на естественных финансовых законах. Их можно адаптировать к любой ситуации и увеличить шансы на достижение финансового успеха и независимости. Вопрос в том, готовы ли вы к процветанию.

1. Сами по себе деньги бесполезны

Деньги ценны только потому, что на них можно что-то купить. Они никогда не являются самоцелью, ваша задача — использовать их.