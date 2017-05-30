6 способов взять себя в руки, когда все идет не так

Я ворочаюсь в постели, не в состоянии спать. Птицы уже поют свои песни, но на улице еще темно, и я понимаю, что еще очень рано до звонка будильника.

4:30 утра. Время еще есть, но сон никак не идет.

Я уже привыкла к такому. Я знаю это время года — весна — всегда такая неопределенная для меня. Именно весной в моей жизни происходило так много перемен: смерть матери, расставания, смена работы, сложные диагнозы.

Потому такая реакция на весну — уже просто защитный рефлекс. Ведь это не просто период, когда происходят все эти перемены. Это период, когда я с ними не справляюсь.

Но спустя годы опыта я поняла кое-какие важные моменты. Нужно отключиться. Жизнь случается. Нужно отключиться от прошлого и идти дальше.

Вот 6 советов, как это сделать:

1. Доверьтесь процессу.

Когда мы теряем что-то, Вселенная определяет, вернется это в нашу жизнь или нет, и в каком виде. Может станет лучше, может это вернется, чтобы вы оценили его настоящую ценность. Просто доверьтесь этому и не переживайте.

2. Просите прощения и прощайте себя.

Мы все люди. Мы все ошибаемся. Извиняйтесь, когда нужно. Не живите с сожалением и чувством вины. Просто говорите «Прости» людям, которым вы сделали больно, и отпустите.

3. Знайте, что все в этой жизни случается: плохие вещи и плохие люди.

Опять-таки, все мы люди. Все стараемся сделать в этой жизни лучшее для себя. Иногда мы лажаем. Прощайте, если можете. Возьмите за правило давать людям право хотя бы на три ошибки. Верьте в лучшее в людях и не зацикливайтесь.

4. Помните, что не все так плохо.

Это не конец света, даже если это похоже на то. Цените моменты, когда вам хорошо. Берите все, пока здоровы и молоды. Следите за собой.

5. Найдите цель и средства.

Мы перестаем заморачиваться, когда наши глаза сосредоточены на трофее, ради которого мы стараемся. Поставьте себе цель и стремитесь к ней. Путешествуйте по миру, напишите книгу, пробегите марафон. Просто сделайте это.

6. Признавайте новые этапы жизни.

Со временем мы все же вырастаем из наших прошлых историй. Они больше не руководят нами, и мы готовы создавать новые истории своей жизни. Принимайте это, отпускайте и осознавайте, что вы наконец справились и двинулись дальше.

Источник — soulpost.ru