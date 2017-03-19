6 способов создания хорошей кармы

Если попытаться дословно перевести слово «карма», то оно будет иметь такую интерпретацию – все, что происходит вокруг.

Принцип действия тут предельно прост, все люди взаимодействуют между собой на энергетическом уровне. Это означает, что при генерировании положительной энергии, эмоций человеку будет также возвращаться доброта и теплое отношение. Отрицательное отношение тоже обязательно вернется.

Современные люди живут по шаблонам, на автопилоте и не задумываются о том, что их мысли оказывают весомое влияние на действительность. Примером этого является беспорядок и негативное отношение, с которым сталкивается каждый в повседневной жизни. Все скандалы и конфликты начинаются с мысли, которая воплощается в действие.

Чтобы эффективно противодействовать накоплению негативной энергии, необходимо коллективное усилие людей. Только так удастся создать приятную, положительную атмосферу вокруг себя и в целом усилить энергетическое поле планеты. Причем сделать это достаточно просто.

Действенные способы создания хорошей кармы

Следует всегда говорить правду

Каждый раз, когда человек говорит неправду, даже если она маленькая, он настраивает себя на обман. Кроме того, люди перестают доверять, как только узнают об обмане. Старая поговорка «честность – лучшая политика» остается актуальной и сегодня. Правда располагает людей также говорить правду.

Такое поведение позволяет сделать себя лучше, привлечь таких же честных людей в свое окружение лучше. В любом случае, через какое-то время ложь становится тяжелым грузом, так как есть понимание того, что рано или поздно она всплывет. Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что здоровья лучше говорить правду с самого начала.

Следует жить осмысленно и целенаправленно

Все в жизни нужно делать в полном объеме, ставить перед собой четкие цели и достигать их. Не нужно бояться идти к мечте. Также нужно помогать другим в реализации их идей. Тут желательно четко представлять, что эти усилия направлены на благо людей, это вклад в достижение всемирной гармонии и глобальное энергетическое поле обязательно наделит человека созидающей энергией.

Нужно помогать другим людям

Помощь другим – эффективный инструмент создания хорошей кармы. В свою очередь это увеличивает шансы того, что другие люди помогут вам в случае необходимости. Жизнь, прожитая для людей, никогда не бывает пустой, поэтому используйте свои способности, чтобы помочь окружающим карабкаться по горке жизни.

Эти усилия обязательно будут оценены по достоинству. Тут также важно помнить, что помощь другим – это помощь себе. Если есть чувство пустоты или потерянности, просто предложите свою помощь кому-то. Она всегда нужна людям.

Достигать спокойствия и умиротворения с помощью медитации

Когда все плохо, ничего не получается, нужно просто уединиться и успокоиться. Следует сосредоточиться на мыслях, и убедиться, что они положительные. Это необходимо для генерации позитивной энергии и эмоций.

Когда мысли перепутаны, есть склонность к негативу, потому что разум и сердце не очищено для восприятия добра. Очень важно часто соприкасаться со своим внутренним миром, чтобы ставить на первый план позитивные мысли, которые помогут достичь умиротворения и будут способствовать созданию положительной кармы.

Сострадание и доброта

Чтобы получать сострадание и доброту от других, необходимо и отдавать их. Жизнь основывается на принципе «дал – получил», и чем больше вы даете, тем больше вы будете получать. Каждый человек ежедневно борется с жизненными обстоятельствами, поэтому следует проявлять доброту к другим и сопереживать им. Нужно стремиться помочь как можно большему количеству людей, тогда и в собственной жизни все наладится.

Видеть больше и шире…

Зачастую жизнь кажется серией неконтролируемых, жестоких событий. Но это только на первый взгляд, если отбросить стереотипы и негативные иллюзии, задуматься о своем месте в жизни, на Земле, становится понятно, что только в наших силах создание хорошей кармы, а значит и улучшение себя. Об этом нужно помнить каждый день. Только сам человек может притягивать к себе позитивные события и людей.

В жизни может быть намного больше позитивной энергии, и тут все зависит только от самого человека. Он может проецировать эту энергию на других и таки образом менять мир. Нужно искоренить чувство ничтожности, ведь у каждого человека есть большой и разнообразный внутренний мир.

Источник Клубер