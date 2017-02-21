6 способов очистить ауру, чтобы избавиться от негатива в жизни

Аура как магнит притягивает к себе энергетику из окружающего пространства. Поэтому так важно вычищать из ауры токсичную энергию.

Аура описывает человека лучше любых слов и влияет на окружающую среду. Она воспринимает любые негативные вибрации и энергии. Так что очистка ауры необходима для нашего самочувствия.

Вот 6 простых советов по чистке ауры, которые помогут вам создать эмоционально, ментально и духовно стабильную среду вокруг себя:

1. Расчешите ауру.

Вычёсывание ауры поможет её очистить. Здесь приводится лишь один из многих способов это сделать:

Помойте и насухо вытрите руки.

Расставив пальцы в виде расчёски, прочешите пространство вокруг своего тела, начиная от головы и опускаясь до самых пят.

В конце помойте руки проточной водой, чтобы смыть всю прицепившуюся энергию.

2. Примите душ.

Всякое воздействие на ауру прикрепляется к физическому телу. Вот прекрасная техника визуализации избавления от негатива через душ:

Станьте под водопад или под душ.

Позвольте воде омыть каждый сантиметр вашего тела: голову, лицо, руки, туловище, ноги и стопы.

Наблюдая, как вода стекает в слив или растекается у ваших ног, вдохните свободно и представьте себе, как плохие части ауры утекают вместе с водой.

3. Игры на ветру.

Бег и вольная игра помогают и разуму, и телу расслабиться и избавиться от стресса. Это хорошее средство от негатива.

Освободите разум и вытряхните все гадости из аурического поля, вольно бегая и играя на ветру.

Не стесняйтесь, вытяните руки и покружитесь на лужайке или газоне.

4. Очистите ауру перьями.

Перья разрушают негативную энергетику и выгоняют её из ауры.

С помощью пера или перьевой метёлки совершайте метущие движения в пространстве вокруг своего тела.

Начинайте с ног и двигайтесь вверх, как птица, взлетающая с земли на верхушку дерева.

Попросите друга помочь вам вымести спину и все прочие места, куда вы физически не достаёте.

5. Окурите ауру.

Здоровые органические ароматы помогут вам очистить сознание и выгнать негативную энергию из окружающей среды.

Окурите пространство вокруг своего тело дымом шалфея, лаванды, зубровки или других трав.

Также можете осторожно вдохнуть немного дыма (не рекомендуется астматикам).

6. Примите соляную ванну.

Поскольку токсическая энергия с лёгкостью прилипает к коже, обработка кожи поможет вам избавиться от токсинов.

Обработайте аурическое поле и физическое тело, приняв горячую ванну с добавлением горькой или морской соли.

Выберите ароматизированную или неароматизированную соль для ванны по своему вкусу.

Эвкалипт отлично чистит носовые пазухи.

Лаванда успокаивает тело и душу.

Неароматизированные соли лучше всего подойдут при повышенной чувствительности к запахам.

Источник: http://lifter.com.ua/