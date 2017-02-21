6 способов очистить ауру, чтобы избавиться от негатива в жизни

Аура как магнит притягивает к себе энергетику из окружающего пространства. Поэтому так важно вычищать из ауры токсичную энергию.

Аура описывает человека лучше любых слов и влияет на окружающую среду. Она воспринимает любые негативные вибрации и энергии. Так что очистка ауры необходима для нашего самочувствия.

Вот 6 простых советов по чистке ауры, которые помогут вам создать эмоционально, ментально и духовно стабильную среду вокруг себя:

1. Расчешите ауру.

Вычёсывание ауры поможет её очистить. Здесь приводится лишь один из многих способов это сделать:

  • Помойте и насухо вытрите руки.
  • Расставив пальцы в виде расчёски, прочешите пространство вокруг своего тела, начиная от головы и опускаясь до самых пят.
  • В конце помойте руки проточной водой, чтобы смыть всю прицепившуюся энергию.

2. Примите душ.

Всякое воздействие на ауру прикрепляется к физическому телу. Вот прекрасная техника визуализации избавления от негатива через душ:

  • Станьте под водопад или под душ.
  • Позвольте воде омыть каждый сантиметр вашего тела: голову, лицо, руки, туловище, ноги и стопы.
  • Наблюдая, как вода стекает в слив или растекается у ваших ног, вдохните свободно и представьте себе, как плохие части ауры утекают вместе с водой.

3. Игры на ветру.

Бег и вольная игра помогают и разуму, и телу расслабиться и избавиться от стресса. Это хорошее средство от негатива.

  • Освободите разум и вытряхните все гадости из аурического поля, вольно бегая и играя на ветру.
  • Не стесняйтесь, вытяните руки и покружитесь на лужайке или газоне.

4. Очистите ауру перьями.

Перья разрушают негативную энергетику и выгоняют её из ауры.

  • С помощью пера или перьевой метёлки совершайте метущие движения в пространстве вокруг своего тела.
  • Начинайте с ног и двигайтесь вверх, как птица, взлетающая с земли на верхушку дерева.
  • Попросите друга помочь вам вымести спину и все прочие места, куда вы физически не достаёте.

5. Окурите ауру.

Здоровые органические ароматы помогут вам очистить сознание и выгнать негативную энергию из окружающей среды.

  • Окурите пространство вокруг своего тело дымом шалфея, лаванды, зубровки или других трав.
  • Также можете осторожно вдохнуть немного дыма (не рекомендуется астматикам).

6. Примите соляную ванну.

Поскольку токсическая энергия с лёгкостью прилипает к коже, обработка кожи поможет вам избавиться от токсинов.

  • Обработайте аурическое поле и физическое тело, приняв горячую ванну с добавлением горькой или морской соли.
  • Выберите ароматизированную или неароматизированную соль для ванны по своему вкусу.
  • Эвкалипт отлично чистит носовые пазухи.
  • Лаванда успокаивает тело и душу.
  • Неароматизированные соли лучше всего подойдут при повышенной чувствительности к запахам.

Источник: http://lifter.com.ua/

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