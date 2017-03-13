6 признаков того, что ваш организм пытается сказать вам, что вы испытываете стресс

Стресс подкрадывается к вам, как темная туча и лишает вас возможности работать, есть или спать. Ваше тело инстинктивно реагирует на стресс и защищает вас от надвигающейся опасности.

Стресс являлся важнейшей защитной функцией организма в древние времена, когда человек чувствовал себя уязвимым перед такими опасностями как голод и нападение диких животных. И сейчас, по прошествии многих столетий, наш организм реагирует таким же образом, не понимая, что наш начальник, на самом деле, совершенно не собирается нас убивать.

Если на вас надвигается дедлайн или какая-то кризисная ситуация, то ваш организм рассматривает это как реальную угрозу. В связи с чем человек начинает испытывать сильную тревогу, которая заставляет его собраться и начать убегать от проблем – такая вот реакция на стресс у нашего организма.

Обычно наш организм после исчезновения угрозы восстанавливает свое нормальное функционирование. Но когда стрессовая ситуация становится постоянной и ваша психика все время себя чувствует под давлением, вы рискуете войти в состояние хронического стресса.

Хронический стресс – это плохо по многим причинам. Постоянно испытываемая стрессовая ситуация может вызвать проблемы с сердцем, проблемы со сном, тревожность и депрессию, поэтому очень важно держать уровень стресса «в узде».

6 признаков хронического стресса:

1.Панические атаки

Вам знакомо это чувство. Вы чувствуете, словно вы жонглируете десятью мячами, которые в любой момент могут обрушиться вам на лицо.

Остановите этот беспорядочный бег мыслей с помощью глубокого дыхания. Вы можете закрыться в ванной комнате или проделать это за столом или в конференц-зале. Положите одну руку на живот, а другую на грудь, дыша глубоко одновременно с этим носом или ртом. Полностью сосредоточьтесь на своем дыхании. Повторяйте это упражнение, пока не почувствуете состояние глубокого дзена.

2. Скачки мыслей

Тревога является одним из симптомов стресса. Это может вызвать скачки мыслей, что заставит вас совсем потерять концентрацию.

Положите ваш телефон (серьезно) и отойдите от компьютера. Составьте список из пяти вещей, которые вы хотите сделать в этот день.

Составление такого списка даст вам уверенность в своих силах, и проекты, над которыми вы работаете, станут гораздо более управляемыми.

3.Тяжесть в мышцах и суставах

Вы сжимаете мышцы или подтягиваете плечи при мысли о том, что надвигается дедлайн?

Стресс заставляет наш организм быть начеку.

Для расслабления используйте прогрессивную мышечную релаксацию. Двигаясь от головы вниз к ногам, плотно обхватывайте каждую часть тела в течение пяти секунд и отпускайте. После этого упражнения вы будете чувствовать более раскрепощенно в течение всего дня.

4. Боль в Животе и изжога

Если вы вынуждены посещать туалетную комнату на работе буквально каждые 10 минут, то причиной этому может быть высокий уровень стресса.

Тревожность и беспокойство может нарушить баланс пищеварения. У некоторых людей в результате этого замедляется пищеварение, они начинают мучиться от метеоризма и болезненных запоров.

У других, наоборот, пищеварительные процессы ускоряются, что становится причиной частых походов в туалет.

Стресс так же может стать причиной чувства жжения в желудке или пищеводе, которое известно как изжога.

Конечно, управлять своим стрессом – это лучше всего, но для быстрого решения проблемы рекомендуется потягивать напитки, содержащие имбирь. Имбирь — это известное средство для успокоения боли в животе, при этом он обладает рядом других удивительных свойств.

5. Бессонница

Бессонницей страдают многие люди с высоким уровнем стресса.

Зачастую люди, которые пытаются заснуть в своей кровати, страдают от беспорядочных мыслей и синдрома беспокойных ног.

Согласно «The Chicago Tribune» причиной этому может быть эксплуатация гаджетов и ПК в спальной комнате. Синий свет с экрана смартфона или компьютера подавляет мелатонин, являющийся гормоном, который помогает нам спать.

Работающие экраны так же нарушают наши циркадные ритмы, контролирующие цикл сна и бодрствования. Просто откажитесь от использования гаджетов в кровати, и вы сможете значительно увеличить продолжительность своего сна.

6. Увеличение веса.

По данным кафедры психиатрии университета Южной Каролины, «немедленной реакцией на стресс может быть временная потеря аппетита. Для некоторых людей хронический стресс может быть связан с таким стресс-индуцированным расстройством как увеличение аппетита, приводящее к повышению веса».

Всякий раз, когда мы чувствуем угрозу, наш организм начинает вырабатывать такие гормоны как адреналин и кортизол. Эти гормоны помогают нам справляться с ситуациями, когда мы чувствуем наступление опасности.

Но, к сожалению, ваше тело не чувствует разницы между львом, бегущим за вами, и документами, которые вам нужно подготовить к следующей неделе.

Из-за этого ваше тело реагирует на стресс таким же образом, то есть с помощью выработки гормонов дает знать, что вам необходимо пополнить запасы калорий. Вот поэтому вы всегда начинаете думать о пицце, когда переживаете стресс.

Стресс является реальной проблемой, и он оказывает влияние на нас во многих случаях. В следующий раз, когда вы почувствуете себя подавленным, просто прислушайтесь к своему организму. Чувство голода, бессонница и панические атаки – все эти проблемы находится не только в вашей голове.

Источник: Клубер