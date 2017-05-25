5 знаков от ваших ангелов, которые нельзя игнорировать

Ангелы — это наши стражи и проводники. Это божественные духовные существа любви и света, которые работают с человечеством, чтобы помочь нам в этой жизни. Ангелы-хранители уникальны для каждого человека․ У каждого из нас своя команда. Для некоторых это может быть один ангел, для других это может быть целый состав. И вы всегда можете попросить больше, если почувствуете необходимость. Ангелы уважают вашу свободную волю и не будут напрямую вмешиваться в вашу жизнь, если вы не попросите.

Когда вы попросите, ваши ангелы будут общаться с вами через ваши интуитивные чувства и множество других способов. Когда вы не уверены в решении, вы всегда можете попросить у них знак, чтобы подтвердить свои чувства. Знаки от ангелов помогают нам почувствовать прямую связь, усиливают нашу интуицию и дают нам уверенность двигаться вперед.

Через знаки ангелы также ведут нас тонкими способами все время, особенно когда они хотят привлечь наше внимание. Ваши ангелы знают ваши желания, ваши мечты, ваши истинные чувства, ваши страхи, ваши недостатки, ваши сильные и слабые стороны. Ваши Ангелы знают настоящего вас. Благодаря этой уникальной связи, наряду с энергией их безусловной любви, ваши ангелы понимают вас очень глубоко и осмысленно. Они знают, что вы действительно хотите, что действительно лучше для вас и как вам помочь создать что-то. Ваши ангелы дают вам советы, вдохновение и идеи, которые помогут вам создать свои мечты.

Есть так много способов, которыми Ангелы дают знаки. Когда Ангелы хотят привлечь ваше внимание, предупредить вас или напомнить вам о чем-то важном, есть некоторые общие способы, которыми они привлекают наше внимание. Вот 5 знаков от ваших ангелов, которые вы не должны игнорировать (и почему):

1. Звон в ушах

Звоны (тон и разнообразие у каждого человека разные) в ваших ушах — это очень распространенный способ, которым ангелы протягивают нам руку. Это знак подтверждения: то, что вы говорите или думаете в момент интенсивного звона, где вы даже можете почувствовать какое-то давление в ухе, является чем-то важным. В этом случае ваши ангелы просят вас обратить внимание на то, что вы на правильном пути со своей интуицией.

2. Номер 11

Числа — это универсальный язык, и Ангелы используют их для общения. Повторяющиеся последовательности цифр содержат сообщение, в зависимости от номера, который вы видите. 11 — это пробуждение. Ваши ангелы умоляют вас «проснуться» духовно и прийти к истине, в которой вы сомневаетесь, но знаете, что это правда (как отношения, которые вам нужно закончить).

3. Перья

Найти случайное перо — это явный знак вашего ангела-хранителя, чтобы иметь веру. Уверенность в том, что все будет хорошо, и вы не одиноки. Это напоминание, чтобы просить ваших ангелов о помощи и руководстве, а не бороться в одиночку с проблемой.

4. Ястребы

Ястреб — это символ интуиции. Ангелы отправят ястребов как знак следовать своим инстинктам, потому что ваша интуиция в то время абсолютно правильна. Даже если ваша точка зрения может отличаться от других. Ястреб — это мощный знак, чтобы не игнорировать то, что вы знаете, это предупреждение, чтобы избежать будущих проблем.

5. Солнечное сплетение

Ваша чакра Солнечного сплетения (расположенная на пару сантиметров выше вашего живота) очень чувствительна к энергии. Именно поэтому ваша интуиция также называется «инстинктом кишки». Ваши ангелы посылают ощущения в эту область, чтобы предупредить вас, когда что-то не совсем правильно. Это может ощущаться как тошнота, стягивание, бабочки и даже небольшой дискомфорт. Не игнорируйте эти чувства, обратите внимание на то, что происходит. Например, если вы чувствуете тошноту каждый раз, когда находитесь рядом с определенным человеком, это признак того, что что-то не так, и вам нужно быть осведомленным и действовать соответствующим образом (например, избегать одиночества с этим человеком).

Эти 5 знаков являются важными аспектами общения Ангела. Чем больше вы следуете их знакам, тем сильнее становятся ваши собственные интуитивные чувства. Вы всегда можете обратиться к своим ангелам за дополнительными указаниями относительно любого знака. Они принесут вам необходимую информацию таким образом, который имеет для вас значение.

Источник — brainum.ru