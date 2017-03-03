5 знаков, что перед вами — человек из прошлой жизни!

Иногда бывает, что встречаешь совершенно незнакомого человека, но внутренне чувствуешь, словно бы встретил старого друга. Такая связь случается, утверждают парапсихологи, когда этот “кто-то” — человек из прошлой жизни. По крайней мере, это может объяснить многие совпадения, с которыми порой приходится иметь дело. Бывает полезно узнать такого человека из толпы, ведь встретить в наше суетное, беспокойное время родственную душу — большая редкость.

1. Рядом с этим человеком теряется ощущение времени

Это один из самых очевидных признаков. Когда ткань времени перестает существовать и размывается каждый раз, когда вы общаетесь или проводите время вместе. Вы оба словно сбегаете от остального мира в обществе друг друга.

2. Вы знаете другого человека, как 5 пальцев

Еще одной подсказкой для вас должен стать тот факт, что вы читаете этого человека, как открытую книгу. Вы легко улавливаете его движения души и настроение, хотя ваш собеседник может об этом даже не догадываться. Вам не обязательно расспрашивать его, чтобы понять — он нервничает, искренне рад или огорчен. Вы интуитивно понимаете, что на уме у этого человека, и интуиция вас не подводит.

3. Щелчок

Этот пункт можно объяснить так: вот вы познакомились и, как по мановению волшебной палочки, понимаете — вы идеально подходите друг другу (речь здесь идет не только о личных отношениях, но и о дружбе). И только какая-то досадная случайность держала вас врозь все это время. Подобное ощущение приходит не часто, но спутать его с чем-то практически невозможно.

4. Рядом с такими людьми трудно сдерживать настоящие эмоции

Еще одним доказательством, по мнению парапсихологов, что вы уже встречались в прошлой жизни, является то, что вы не можете сдерживать истинных эмоций. Вы смеетесь самым искренним образом, плачете от души. В общем, каждая частичка вашей личности хочет быть самой собой. С кем-то вы можете этого стесняться, бояться, чувствовать себя неуютно. А этот человек обнажает самые глубокие струны вашей души.

5. Ощущение “я — дома”

Вы можете быть в сотнях километров от того места, где живете. Но стоит посмотреть в глаза такого человека, и вас охватывают уют, мягкость и совершенное спокойствие. Это и чувство счастья, и способность быть собой, и защищенность, и легкость в общении. Поэтому можно сказать лишь одно: неважно, верите ли вы в прошлую жизнь, или нет, но, если вам повезло встретить в жизни именно такого человека, держитесь его и дорожите им!

Источник: marketium