5 вещей, которые нельзя фотографировать

С фотографиями связано множество суеверий и примет. Знание о том, что или кого нельзя фотографировать, поможет избежать серьезных проблем в будущем. Не подвергайте опасности себя и своих близких.

Недавно мы уже писали о том, когда и почему нельзя смотреть в окно. Можно подумать, что эти приметы не имеют силы и рационального объяснения, однако это совсем не так. Есть вещи, опасные для энергетики, и при слабой защите они могут навредить вашему здоровью, самочувствию и удаче. С фотографиями ситуация абсолютно аналогичная.

Многие из вас наверняка смотрели фильмы ужасов или документальное кино о том, как на фотографиях отображаются призраки. По этому поводу существует много теорий ученых. Главная из них гласит, что в момент фотографирования на долю секунды мир мертвых и мир живых теряют границу. До конца неизвестно, могут ли призраки влиять на нас таким образом.

Тут мнения экспертов разделяются: кто-то говорит, что призраки на фотографиях — это лишь отображение невидимого, потустороннего, а кто-то утверждает, что это тот самый момент, когда нечистая сила может врываться в наш мир. Этого мига достаточно для того, чтобы заболеть или привязать к себе отрицательную энергетику.

У церковных служителей и у эзотериков возник негатив по поводу фотосъемки сразу же после появления фотоаппаратов. Людям казалось странным, что какой-то ящик делает мгновенную картину происходящего. Через некоторое время стали появляться странные фотографии с непонятными лицами и фигурами. Тогда люди поняли, что изобрели некий мост между мирам добра и миром зла.

Конечно, сегодня мало кто готов отказаться от памятных снимков из-за простого суеверия. Однако о некоторых вещах лучше знать, прежде чем взяться за камеру.

Приметы с фотографиями

Помните всегда о том, кого и что нельзя фотографировать, чтобы не навлечь на себя и своих близких беду:

Нельзя фотографировать спящих людей. В особенности это касается младенцев и маленьких детей в целом, поскольку они наиболее уязвимы. Их души чисты и непорочны, поэтому будут лучшим местом для пристанища нечистой силы. Открытые глаза всегда могут защитить вас от демонов, потому что вы их видите, а они почти бессильны, если на них смотрят. Этим сущностям лучше оставаться в тени, быть незаметными, поэтому они обитают рядом со спящими людьми, но не могут воздействовать на них. В момент фотосъемки вы стираете грань, давая демонам и призракам доступ к энергетике человека.Конечно, агрессивно настроены немногие из них, но зачем рисковать?

Нельзя фотографировать отражение в зеркале. В большинстве культур и религиозных учений зеркало описывается как магнит для злых духов. Это своеобразный накопитель негатива, портал между нами и призраками. В особенности это касается двух зеркал, создающих бесконечное отражение. Ни в коем случае нельзя это фотографировать, поскольку вы в этот момент находитесь в непосредственной близости ко всему, что связано с духами и их миром. Тут важно помнить, что опасен не только сам момент, но и фотография, так как этот портал между мирами может переноситься. Он сохраняет свою силу, поэтому выбрасывайте такие фото не задумываясь.

Нельзя фотографировать умерших. Это очень распространенная примета, которая говорит о том, что так можно заставить душу умершего потерять покой навсегда. Его дух будет жить в месте, в котором находилось тело. Если это была обозленная душа, то в доме будут происходить странные вещи. Если вы все-таки сделали такую фотографию, то храните ее отдельно от других фото.

Нельзя фотографировать черных кошек. Да, кошки очищают энергетику дома. Они наши друзья и очень милые создания, но они легко могут быть одержимыми. Фотографировать спящих черных кошек и котов опасно вдвойне, ибо, как мы уже объяснили, демоны лучше взаимодействуют со спящим телом во время фотографирования. Кошки не защищены, поэтому легко поддаются влиянию потусторонних сил.

Нельзя фотографироваться на фоне развалин, руин и заброшенных домов. Там энергетика отрицательна. Она передается на фото и заражает неудачами весь дом. Желательно не делать таких фото, но если вы все же решили, то храните их в нежилом помещении типа гаража, чердака и не ставьте их на виду.

Напоследок запомните несколько важных правил: не давайте свои фотографии тем, кто находится с вами в плохих отношениях, или тем, кто связан с этими людьми, чтобы на вас не наложили порчу. В связи с этим лучше скрывать свои фотографии в социальных сетях, давая доступ только близким и друзьям. Не располагайте также дома фото тех, кто ненавидит вас или кого ненавидите вы. Ваши враги отнимут у вас настроение.

Источник — tayni-mirozdaniya.ru