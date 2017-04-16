5 способов, как перестать себя накручивать

Накручивание — одна из самых главных причин несчастья. Негативные мысли и переживания могут создать проблемы, которых даже никогда не было. Большинство мрачных сцен, которые мы визуализируем в нашем сознании, основаны на страхе и беспокойстве и не помогают нам, хотя мы считаем, что чрезмерное обдумывание чего-либо приносит пользу.

На самом же деле мы обманываем сами себя, ведь стоит только начать думать и остановить поток негатива в голове трудно будет просто невозможно.

Давайте рассмотрим 5 способов, которые помогут перестать себя накручивать:

1. Остановитесь и сосредоточьтесь на позитивном прямо сейчас.

В нашем обществе уже давно преобладает негативное мышление. И пора начинать “переключаться” только на хорошие мысли. Сделать это просто – переключите внимание на то, что делает вас счастливым или за что вы благодарны. Раз за разом вы будете замечать, что позитивных мыслей становится больше. Конечно, это длительный процесс, ни в коем случае нельзя останавливаться.

Это поможет вам начать чувствовать себя более спокойным. Со временем вы перестанете себя накручивать, так как больше не будете уделять столько внимания негативу, сколько уделяли раньше.

2. Повторяйте позитивные слова в течении всего дня.

Обратите внимание на свой мозг прямо сейчас … какие мысли крутятся у вас в голове?

Скорее всего, вы заметите, что большинство ваших извилин занято обдумыванием того, что вам нужно делать сегодня, или того, что кто-то разозлил вас. Возможно, ваши мысли наполнены унизительной самокритикой по любому поводу. Ни в коем случае нельзя допускать таких мыслей. Хотя, с таким негативом вокруг нас поддерживать последовательное позитивное мышление не всегда легко. Тем не менее, вы можете фактически противопоставить негативные, вызывающие стресс мысли простыми, подбадривающими вас словами.

Каждый раз, когда вы чувствуете тревогу, проговаривайте успокаивающие слова, такие как: “Спокойно. Все хорошо”. Вы можете представить приятные образы, такие как легкий ветерок на берегу моря, где вокруг нет абсолютно никого, а только царит покой. Слова имеют большое значение и силу, поэтому используйте их в своих интересах, когда чувствуете усталость.

3. Постоянно медитируйте.

Когда вы медитируете, вы останавливаете поток мыслей, буквально бомбардирующих ваше сознание каждую секунду, и вместо этого переходите в пространство, где царит спокойствие и умиротворение. Несмотря на то, что во время медитации мозг работает так же, как и в остальные время, многие люди чувствуют, что их мысли замедляются и они могут чувствовать себя намного легче, просто контролируя свое дыхание лёжа с закрытыми глазами. Медитация просто расслабляет тело, что помогает справляться с ежедневными проблемами.

Если вы хотите больше покоя в своем уме и жизни, начните медитировать. Сядьте поудобнее и начните сосредотачиваться только на своем дыхании. Делайте это по крайней мере по десять минут в день на ежедневной основе. Вы обнаружите, что позитивное мышление становится реальнее.

4. Живите здесь и сейчас

Забудьте о поручениях, которые вы должны выполнять завтра после работы, или о счетах, которые вы должны будете заплатить на следующей неделе, или о неопределенности вашего будущего, до которого вы еще не добрались. Когда вы позволяете подобным мыслям царить в вашей голове, это может вызвать большой дискомфорт в организме и даже привести к тревоге, депрессии, хроническому стрессу и другим серьезным проблемам. Чаще всего беспокойство вызвано тем, что мы живём будто в другом времени, размышляя о проблемах и ошибках прошлого или о трудностях будущего. В такие моменты всегда возвращайтесь в сегодняшний день и живите в эту минуту. Позволяя себе просто наблюдать и “течь от одного момента к другому”, как вы это делали в детстве, вы снова поймете, что значит чувствовать истинное спокойствие.

5. Поезжайте на природу.

Природа — идеальный способ успокоить напряженный ум. Вы можете выехать за город на выходных или просто прогуляться во время обеденного перерыва в соседнем парке. Если у вас нет таких возможностей, то подумайте о планировании отпуска, когда вы сможете отправиться как можно дальше от шумных улиц и торговых центров.

Помните, что природа не борется с жизнью, и вам тоже не обязательно идти против течения. Не увлекайтесь мелочами материального мира, потому что вы не найдете счастья в деньгах и материальных благах.

По правде говоря, спокойствие и умиротворение уже находятся в вашем сердце и наша планета может помочь вам возродить это состояние, отвлекая от потрясений и эмоциональных нагрузок современного ритма жизни.

Источник Клубер