5 способов избавиться от плохого настроения менее чем за 5 минут

Постоянно язвите, когда вам задают достаточно простые вопросы? Это является признаком того, что у вас плохое настроение, способное испортить ваш день, а также настроение тех, кто вас окружает.

Когда вы находитесь в негативном или «плохом» настроении, есть простые вещи, выполнение которых поможет быстро изменить вашу точку зрения и помочь вам почувствовать себя более позитивно на протяжении всего дня.

Давайте посмотрим на 5 вещей, которые вы можете проделать всего за 5 минут и тем самым улучшить свое настроение.

Перед вами 5 способов того, как избавиться от плохого настроения менее чем за 5 минут.

Притворяйтесь до тех пор, пока вы не сделаете так, чтобы люди предложили вам выбраться из плохого настроения с намерением одеть улыбку, даже если вы не чувствуете соответствующих счастливых эмоций, сопровождающих эти действия. Возможно, ненастоящая улыбка действительно поможет вам улучшить настроение, и мы в свою очередь рекомендуем попробовать данный способ, потому что у него практически нет недостатка.

1. Нажатие

Изучите точечную терапию. Нажатие точек точечного массажа на вашем теле помогает избавиться от негативных мыслей, которые могут вызывать плохое настроение. Вы можете проделать несколько курсов терапии при помощи нажатий, чтобы выйти из плохого настроения менее чем за 5 минут.

2. Что-нибудь съесть (желательно здоровую пищу)

Голод — это возможная причина того, что у вас плохое настроение, особенно если у вас стресс и вы слишком заняты, чтобы найти время поесть. Здоровый источник вегетарианского белка поможет быстро изменить ваше настроение. Что-нибудь столь же простое как стакан миндального молока, может заставить вас почувствовать себя лучше почти мгновенно.

Продукты с высоким содержанием магния могут помочь не только в поднятии вашего настроение, но и утолить голод. При этом для поднятия настроения исключите шоколад. Хотя, когда вы не чувствуете себя хорошо, вам может показаться, что вы достигнете комфорта такой столь желанной пищей, как шоколад. На самом деле это не поможет, в отличие от хорошего вегетарианского источника белка или органических фруктов. Исследователи, изучающие помощь шоколада при похудении и поднятии настроения обнаружили, что у людей наблюдались более высокие показатели депрессии до момента употребления шоколада.

3. Ароматерапия

Только запах лаванды или апельсина может улучшить ваше настроение и уменьшить беспокойство. Исследователи клиники неврологии при Венском медицинском университете (Австрия) изучили влияние ароматерапии в том месте, что напрямую связано с высоким уровнем стресса, т.е. кабинетом стоматолога. У исследователей было 200 пациентов в приемной, назначенных в оба зала ожидания с ароматерапией (запах лаванды и апельсина), музыкой. Они обнаружили, что окружающие запахи апельсина и лаванды уменьшают чувство тревожности и улучшают настроение у пациентов, ожидающих стоматологического лечения.

Поэкспериментируйте с некоторыми эфирными маслами и найдите тот, который будет работать лучше всего для вас.

4. Прогулки на воздухе

Исследователи из университета Эcceксa, рассмотрели преимущество прогулок на природе в сравнении с другими видами лечения для улучшения настроения. Они говорят, что «упражнения на воздухе» также сравнивали с другими установленными вариантами лечения, такими как антидепрессанты и программами когнитивной поведенческой терапии. Первоначальные результаты предполагают, что все упражнения одинаково эффективны, поскольку между вмешательствами не сообщалось о каких-либо существенных различиях. «Они говорят, что «упражнения на открытом воздухе », подобны прогулкам по стране или в парке, особенно эффективны, чтобы помочь вам выйти из плохого настроения всего за несколько минут.

5. Разговаривайте с собой

Позитивный разговор с самим собой поможет улучшить ваше настроение, когда вы чувствуете себя подавленным. Часто в наших головах звучит отрицательный голос, который заставляет нас испытывать чувство вины, стыдиться или повторять неудачи пройденного дня. Может быть, вы чувствуете одиночество или отклонение. В таком случае вы должны противостоять этому негативу с некоторым серьезным самолюбием, для того чтобы выйти из плохого настроения.

Источник: Клубер