5 самых СИЛЬНЫХ знаков Зодиака

Каждый Знак Зодиака по-своему уникален. Но лидерскими качествами обладают представители определенных Знаков. И каждый из них добивается успеха и признания по-своему.

Овен

Овен — самый сильный из огненных Знаков Зодиака. Они слывут трудоголиками и если стремятся к цели, то обязательно достигают ее. Рожденные под знаком Овна люди часто очень выносливы физически. Рождаются, в основном, с задатками лидеров, что помогает им впоследствии становиться руководителями. Один из их минусов — эгоистичность, но правильное воспитание всегда помогает исправить такие мелочи, тем более что высокая самооценка нередко является ключом к достижению успеха.

Козерог

Козерог превосходит другие земные знаки в плане здоровья. Они в большинстве случаев живут дольше остальных 11 Знаков и обладают крепкой устойчивой жизненной позицией. Их темперамент помогает не зацикливаться на ненужных вещах. Козероги более предусмотрительны и рассудительны по сравнению с Овнами, но не всегда готовы к риску. Тем не менее, если они занимают свое место в жизни, то их невозможно сдвинуть со взятой высоты.

Близнецы

Близнецы являются наиболее высоко адаптированными людьми. Представители данного Знака легко усваивают информацию, практически в неограниченных количествах, таким образом имея представление обо всем на свете, вплоть до взаимоотношений в компании, в которой ни разу не были. Они общительны и легко заводят новые контакты, обычно обладают достаточно высоким интеллектом. Отлично работают с информацией, а сегодня уже достаточно оправдала себя мысль, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Близнецы достаточно поверхностны, что является их минусом, но и над этим они успеют задуматься.

Скорпион

Скорпион — самый активный из водных Знаков, очень противоречивый и достаточно часто пускающийся в крайности. Готовы рисковать и добиваться желаемого, соперничество для них — естественное состояние. При знакомстве с человеком они сразу определяют, союзник перед ними или противник. Эмоциональность может мешать им самим до такой степени, что начинается внутреннее саморазрушение, но этим же оружием Скорпионы поражают и недоброжелателей. Они очень хорошо чувствуют, как к ним относятся, и всегда готовы нанести ответный удар.

Весы

Но помимо того, чтобы уметь управлять, влиять на мнения людей и обладать всяческими знаниями, необходимо обладать и рассудительностью, позволяющей максимально избавляясь от пристрастности, быть щитом от интриг и сплетен. Такие качества приписываются Весам, еще одним представителям стихии Воздуха. Дипломатия — одно из важнейших качеств человека, и чаще всего, им в совершенстве владеют представители Знака Весы. Может быть, у них нет пробивной силы, как у перечисленных выше Знаков, но они обладают важнейшим качеством — дипломатией, и в этом их настоящая сила.

Источник — goroskope.net