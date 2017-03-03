5 признаков депрессии у подростка

Подростки — люди чувствительные, настроение у них меняется быстро, а бурные эмоции — обычное дело. Но депрессия — это не затянувшееся плохое настроение, это состояние, которое требует лечения. Проверяйте — нет ли тревожных признаков?

Нарушения сна

Да, режим многих 14-16тилетних детей сильно отличается от идеального «рано лег — рано встал», школьники часто засиживаются допоздна, а потом отсыпаются в выходные. Насторожить родителей должны необычные изменения режима сна — если ребенок не ложится всю ночь, жалуется на бессонницу, или просыпается рано утром и больше не может заснуть, или, наоборот, постоянно спит, днем ощущает сонливость, все время чувствует себя вялым и разбитым.

апатия

Ребенок начинает выглядеть так, как будто все происходящее вокруг него ему безразлично. Его перестают интересовать привычные дела, он избегает общения не только с вами, но и с друзьями, не смотрит кино и не читает, даже соцсети перестают быть такими привлекательными, как раньше. Ему ничего не интересно, не важно, не волнует. Кажется, он даже перестал с вами ссориться. Главная его эмоция — безразличие.

Смена настроения

С одной стороны, для подростков это скорее нормальная история: вот он орет, чтобы к нему в комнату никто не смел заходить, а через полчаса приходит обниматься и спрашивать, что на ужин. Но если настроение начинает клониться в сторону «минуса» и меняется скорее от тоски, подавленности и грусти к угрюмости, раздражению, гневу и недовольству собой, это плохой признак.

Невозможность сосредоточиться

Ваш подросток стал забывчивым — и это не банальное «забыл помыть посуду» — он, например, регулярно забывает дома ключи или телефон, не помнит, что вы договорились встретиться, не помнит важную информацию. Ему явно сложно сосредоточиться на ваших словах, на простых действиях, сложно сделать выбор или принять какое-то решение. Учеба, конечно, тоже немедленно проседает — усвоить новый материал просто невозможно. Это похоже на безответственное поведение, но призывать его взять себя в руки и сосредоточиться не поможет, от этого он выглядит еще более растерянным.

боль

Ребенок может часто жаловаться на плохое самочувствие — слабость, головокружение, на боль непонятного происхождения — голова, живот, спина, неприятные ощущения в области сердца. Или, например, он очень часто простужается, или появилась аллергия непонятно на что — которой раньше не было. Обследования, как правило, не показывают ничего особенного, или врач может поставить диагноз ВСД (вегето-сосудистая дистония), но такие болит без причины могут быть телесными проявлениями депрессивного состояния.