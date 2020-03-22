5 приемов, которые используют саперы, чтобы сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях

Умение сохранять самообладание и собранность в стрессовых ситуациях – очень важный навык, но воспитать его в себе очень трудно. Все мы считаем, что способны держать себя в руках, пока мы не оказываемся в затруднительном положении и не осознаем, что, наверное, в этой области мы не так уж и хороши.

Так почему бы не поучиться у того, кому приходится испытывать себя в самых сложных обстоятельствах? Эксперт военно-морского флота США по обезвреживанию взрывчатых веществ анонимно поделился с журналом «Observer» своими секретами о том, как ему удается сохранять спокойствие и выполнять работу, когда на карту поставлено все.

1. Игнорируйте вопрос «Что если?»

На языке военных это прежде всего означает провести точную оценку угрозы. Проще говоря, не нужно делать из мухи слона. Когда становится «жарко», необходимо сдерживать накатывающую на вас волну стресса, вызванного воображаемым пессимистичным развитием ситуации.

Как говорит сапер, не стоит с головой нырять в кроличью нору, спрашивая себя о том, что будет, если случится «то» или «это» для тысяч разных сценариев. Сопротивляйтесь соблазну видеть худшее. Иначе это может стать самосбывающимся пророчеством.

Кстати, как-то известный автогонщик Марио Андретти сказал своим поклонникам, что главное во время гонки – смотреть вперед, а не на стену, потому что вы направляете руль автомобиля туда, куда вас ведут глаза. Сосредоточитесь на возможном негативном исходе ситуации, и это станет реальностью.

Каждый раз, когда чувствуете приближение вопроса «что если», заменяйте его фразой «сейчас произойдет следующее». Например: «Сейчас произойдет следующее – я сделаю свой доклад и удивлю их всех». Думаю, вы поняли в чем суть.

2. Установите связь с прошлым опытом.

Существует большая вероятность того, что в какой бы стрессовой ситуации вы не оказались, в ней всегда можно найти что-то похожее на ваш предыдущий опыт. Использование прошлого и ощущение похожести оказывает колоссальный эффект на успокоение нервов. Это касается и саперов.

Так, специалист по обезвреживанию взрывчатых веществ говорит: «Вы используете свой опыт, чтобы посмотреть на ситуацию как на другую версию проблемы, которую ранее вы уже успешно решили».

3. Поощряйте каскадную позитивность, а не опускайтесь по спирали негативности.

Смысл в том, чтобы сосредоточиться на позитивной стороне ситуации и на том, что вы можете контролировать. Оказавшись в затруднительно положении, найдите что-то незначительное, чем вы можете управлять, а затем используйте эту вещь в качестве отправной точки для дальнейшего формирования позитивных связей. Это намного лучше, чем делать обратное – опускаться по спирали негативности воображаемого события.

Сапер привел пример, когда его коллега, обезвреживая заряд, оказался обездвиженный в подводной ловушке. Первая мысль, которая пришла ему в голову: «Так, я все еще дышу, что еще у меня есть?».

Если для решения проблемы вам нужно сначала найти в ней какую-то небольшую победу, сделайте это. А затем начинайте двигаться дальше.

4. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате.

Суть в том, чтобы использовать процесс в качестве подбадривающей силы в окружении хаоса. Просто сосредоточьтесь на следующем простом шаге, а не думайте о боязни потенциально негативного исхода.

Начиная делать эти маленькие шаги, вы достигаете состояния потока, и вся нервозность исчезает.

5. Если страх берет над вами контроль, спросите, помогают ли ваши мысли.

Просто и действительно эффективно. Если вы паникуете из-за того, что, условно говоря, перережете красный провод вместо синего, то ваш разум вряд ли вам сейчас помогает. Когда в стрессовой ситуации у вас в голове начинают появляться негативные мысли, сделайте глубокий вдох и просто перенаправьте их на что-то более полезное.