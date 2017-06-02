5 предчувствий, которые обычно сбываются

Каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему, научившись доверять интуиции и собственному предчувствию. Определенные знаки Вселенной не следует игнорировать, чтобы не упустить свой шанс на удачу, успех и процветание.

Шестое чувство дано каждому человеку, и его необходимо развивать. Часто люди попросту не замечают или отмахиваются от знаков, которые предоставляют возможность изменить жизнь к лучшему. Чтобы избежать неудач, прислушайтесь к себе: оказывается, таким образом можно легко решить многие затруднительные вопросы.

Предчувствие радости

Научитесь не зависеть от чужого мнения и жить своей головой, а не советами и заверениями в правильности предложенных действий. Если вы получаете удовольствие от работы и ощущаете приятное волнение от того, что планировали сделать, смело поступайте так, как подсказывают вам чувства. Даже если ваши действия идут в разрез с мнением окружающих, это не повод останавливаться на достигнутом, а лишь дополнительный стимул для движения вперед.

Предчувствие болезни

Если вы ощущаете, что с вашим организмом что-то не так, стоит внимательно прислушаться к своим чувствам. Порой игнорирование этого предчувствия может привести к печальным последствиям. Вы можете ощущать отдельные симптомы, боли, покалывания, дисбаланс и просто дискомфорт. Помните, что организм часто сам дает нам подсказки, поэтому незамедлительно предпринимайте действия, чтобы исключить заболевание и обратитесь к врачу для обследования. Неприятные ощущения могут возникнуть не только от физического, но и от душевного недомогания, поэтому не исключайте упражнения, которые помогают обрести внутреннюю гармонию.

Предчувствие опасности

Это, пожалуй, самое распространенное чувство. Оно может проявляться как в тревожности, так и физическими ощущениями: в виде мурашек, покалывания кончиков пальцев, тугого комка в районе солнечного сплетения. Если вы ощутили страх или боязнь, проанализируйте свои чувства, чтобы понять, откуда исходит угроза. Так вы сможете уменьшить риск опасной ситуации или вовсе ее предотвратить, слушая лишь свой внутренний голос. Сигналы опасности могут спасти жизнь не только вам, но и окружающим.

Предчувствие влечения к человеку

Ощущение желания сблизиться с человеком требует внимания, потому что ваши инстинкты могут подтолкнуть вас к человеку, который сыграет решающую роль в вашей судьбе. Это может быть будущий спонсор вашего проекта, помощник в делах, связанных с учебой, будущий работодатель или любовь всей вашей жизни. Если вы чувствуете влечение, обязательно воспользуйтесь возможностью деликатно начать разговор и выяснить, что именно вас привлекло.

Предчувствие собственной правоты

Ваше сердце всегда указывает правильное направление вне зависимости от мнений и действий окружающих вас людей. Прислушивайтесь к своим эмоциям и чувствам, чтобы обрести необходимую уверенность в себе. Никогда не отмахивайтесь от этого чувства, чтобы после не жалеть об упущенном времени и возможности сделать так, как вам подсказывает ваш внутренний голос.

Сделать свою жизнь лучше и продуктивнее необходимо, и для этого каждый человек должен обращать внимание на свои ощущения и подсказки окружающего вас мира. С их помощью вы сможете найти кратчайший путь к успеху и преодолеть его без особых препятствий.

Источник — dailyhoro.ru