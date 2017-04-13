5 ложных истин, которые нам внушили

В 1914 году великий изобретатель Томас Эдисон перенёс сокрушительный удар. Вся его лаборатория сгорела дотла, пропали результаты нескольких лет его работы. Газеты описывали ситуацию как «худшее, что случалось в жизни Эдисона».

Но это была ложь!

Эдисон смотрел на произошедшее вовсе не так, как все. Вместо этого, изобретатель решил, что это обстоятельство даёт ему блестящую возможность восстановить и заново пересмотреть большую часть его текущей работы. Говорили, что на самом деле Эдисон вскоре пожара сказал: «Слава богу, сгорели все наши ошибки. Теперь мы можем начать с чистого листа». И это было именно то, чем он занялся вместе со своей командой.

Подумайте о том, как это соотносится с вашей жизнью. Сколько раз вы слышали, что это конец, когда на самом деле это было началом? Сколько раз вы ставили крест на своих потаённых надеждах?

Сегодня я призываю вас уподобиться тем нашим студентам, которым мы помогли за последнее десятилетие, и бросить вызов той лжи, которой вы подпитывались на протяжении многих лет. И начнём мы с пяти наиболее распространённых обманов.

1. Нужно сразу делать правильный выбор и никогда от него не отказываться.

Мысль о том, что нужно с самого начала делать правильный выбор буквально впечатана в систему образования нашего общества. Мы посылаем наших детей в университет, когда им исполняется 17 или 18 лет, но при этом говорим, чтобы они выбрали тот путь, следуя которому они будут счастливы в течение следующих 40 лет. Я помню, как думал про себя: «А вдруг мой выбор окажется неправильным?» И именно так и оказалось, причём не один раз.

Испытав на протяжении многих лет и неудачи, и трудности, благодаря личному опыту я узнал правду: вы можете изменить свой жизненный путь в любой момент, когда вы этого захотите. Да, начать с начала можно всегда, и это часто оказывается прекрасным. Конечно, это не бывает лёгким, но никто не посвящает всю свою жизнь той карьере, которую он наивно выбрал в подростковом возрасте. И никто не держится за то, что ему не подходит.

Правда заключается в том, что нельзя выиграть в шахматы, делая только ходы вперёд; иногда, чтобы поставить себя в более выигрышное положение, вы должны и отступать. И это прекрасная метафора для жизни. И есть три маленьких слова, которые могут освободить вас от ваших прошлых ошибок и сожалений. Это слова: «Сделайте это сейчас…»

Итак … что вы должны сделать сейчас?

Что-нибудь. Что-то небольшое. До тех пор, пока вы не прекратите по-прежнему сидеть в своём кресле, вы будете привязаны к той судьбе, которую не считаете своей. Если вы где-то запутались, начните сначала. Попробуйте что-нибудь другое. Встаньте и что-нибудь сделайте!

Попробуйте немного меньше фокусироваться на будущем и немного больше сосредоточиться на том, что вы можете сделать сейчас, и что в любом случае принесёт вам пользу. Читайте. Пишите. Учитесь и практикуйте полезные навыки. Проверяйте свои навыки и идеи. Будьте предприимчивыми и живите реальными событиями. Развивайте здоровые отношения. Эти усилия помогут в любом случае, независимо от того, какие возможности предоставит вам будущее.

Итог: когда жизнь идёт не так, как планировалось, дышите спокойно и помните, что жизнь богата своей непредсказуемостью. Иногда вы должны просто принять тот факт, что обстоятельства уже никогда не будут теми же, что и раньше, и что окончание чего-то одного – это всегда начало другого.

2. Дискомфорт является нежелательным.

Дискомфорт является формой боли, но это не глубокая боль, это лёгкое неудобство. Это чувство, которое вы получаете, когда вы вступаете за пределы зоны комфорта. В головах многих людей, например, засела мысль, что физические упражнения – это дискомфорт, поэтому они не занимаются ими. Употребление шпината и салата тоже приносит дискомфорт.

На самом деле мы должны понять, что большинство форм дискомфорта в реальности помогают нам становиться сильнее и умнее. Тем не менее, многие из нас были воспитаны очень любящими родителями, которые постарались сделать наше детство как можно более комфортным. В результате мы выросли с подсознательным чувством, что нам не нужен дискомфорт в нашей жизни, и мы постоянно его избегаем.

В итоге мы застреваем в изнурительном цикле. Давайте в качестве примера рассмотрим диеты и физические упражнения…

• Прежде всего, из-за того, что здоровая пища и упражнения приносят нам дискомфорт, мы теряем здоровье. Вместо упражнений мы выбираем «комфортную» еду и бессмысленные телепередачи.

• Но плохое здоровье тоже вызывает дискомфорт, поэтому мы стремимся отвлечь себя от мыслей о наших нездоровых телах. С этой целью мы едим ещё больше нездоровой пищи и ещё больше занимаем себя нездоровыми развлечениями, мы ходим по магазинам, чтобы купить вещи, которые в действительности мы не хотим и в которых не нуждаемся. И наш дискомфорт только растёт.

Удивительно, но простой акт ежедневного принятия небольшой дозы дискомфорта может решить большинство наших проблем и в долгосрочной перспективе сделать нас намного счастливее, здоровее и сильнее.

По правде говоря, в мире нет ни одного человека, способного безропотно переносить все удары, которые преподносит жизнь. Мы поступаем не так. Мы расстраиваемся, грустим, спотыкаемся и иногда падаем. Потому что это часть жизни, и это тоже дискомфорт. Мы познаём его и со временем учимся адаптироваться к нему. Это то, что в конечном итоге формирует в нас личность.

Если вы сидите в изоляции и не можете найти выход из темноты, помните, что это похоже на тот кокон, где у гусеницы вырастают крылья.

3. Горе – это бремя, которое со временем нас опустошает.

Возможно, вы слышали, что длительная печаль подрывает здоровье. Я говорю это, потому что меня этому учили ещё тогда, когда я был подростком. В автомобильной аварии погиб мой близкий друг. Сначала все сочувствовали моим слезам, но шли недели и месяцы, и я всё чаще говорил себе, что пришло время забыть. Я помню, кто-то говорил мне: «Слёзы в этом деле не помогут». Но это неправда. Мне необходимо было выплакаться. Слёзы медленно поливали семена моего выздоровления. И я выздоровел, и стал гораздо сильнее, добрее и мудрее, чем я был когда-либо прежде.

Десять лет спустя жизнь ещё дважды преподносила мне этот урок: первый раз – когда мы с Эйнджел пережили смерть её старшего брата Тодда, покончившего самоубийством, второй – когда всего через месяц умер от астмы наш общий лучший друг Джош.

Через горе потери любимых людей я получил дар осознания… осознания того, что каждый из нас потеряет кого-то, кого мы любим, и что эта реальность является необходимостью.

Будучи людьми, мы часто встречаемся с горем, и это помогает нам оставаться людьми. Например, Эйнджел сказала мне однажды: «Мой брат ещё не раз умрёт на протяжении моей оставшейся жизни, но всё нормально – это делает меня ближе к нему». Таким способом Эйнджел напомнила мне, что горе не проходит бесследно. Шаг за шагом, вздох за вздохом, оно становится частью нас. И оно становится нашей здоровой частью.

Это похоже на перелом лодыжки, который всегда начинает болеть, когда вы танцуете, но вы всё равно продолжаете танцевать, хотя и слегка прихрамывая.

4. Всё, что мы испытываем в жизни лично – реальность.

В молодом возрасте мы часто сомневаемся в тех историях и слухах, которые слышим от других людей, но мы всегда уверены в том, что лично видим, слышим или осязаем. Другими словами, если мы видим это своими глазами, слышим своими ушами или трогаем нашими собственными руками, то это безусловная правда. Но, хотя это предположение может показаться логичным, это не всегда так.

Все люди ведут какие-то свои внутренние диалоги, имеют свои мысли, и это оказывает большое влияние на то, как мы интерпретируем реальные события в жизни. Мы подсознательно смотрим на вещи в соответствии с нашими внутренними чувствами, а это значит, что то, что мы видим, слышим или чувствуем – не всегда то же самое, что есть в реальности. Это одна из основных причин, почему несколько разных людей могут увидеть одно и то же событие совершенно по-разному. Каждый из нас накладывает на общий взгляд свою уникальную историю – свой внутренний диалог – и это меняет наши ощущения, поэтому каждый из нас имеет немного другое представление о том, что только что произошло. И иногда эта небольшая разница делает все различия в мире.

Перспектива есть всё!

В некотором смысле, истории, которые мы рассказываем, сами сужают нашу перспективу. Когда мы рассказываем о каком-то событии, мы говорим о том, что видели лично. Это явление напоминает мне старую притчу, в которой группа слепых мужчин решила потрогать слона, чтобы узнать, что он из себя представляет. Каждый из них трогал разные части – ногу, туловище, хобот или бивень. Когда они потом стали описывать слона, их рассказы были совершенно разными.

Нечто подобное происходит и с нами. Кто-то считает, что у него совершенно разбито сердце. Некоторые из нас потеряли своих родителей, братьев, сестёр или детей в результате несчастного случая или болезни. Кто-то имел дело с неверностью. Кого-то уволили с работы. Некоторые из нас подверглись дискриминации из-за нашего пола или расы. И когда мы сталкиваемся с каким-то новым событием, которое пробуждает в нас болезненные воспоминания, мы интерпретируем его в соответствии со своим прошлым негативным опытом, и это сужает наш взгляд.

Пусть это будет звонок для вас! В следующий раз, когда вы почувствуете в себе эмоциональную борьбу, спросите себя:

• Как бы я рассказал об этом событии?

• Могу ли я быть абсолютно уверен, что мой рассказ правдив?

• Как я чувствую себя, когда рассказываю о произошедшем?

• Можно ли как-то иначе рассказать о произошедшем?

Дайте себе возможность взглянуть шире, обдумайте всё более внимательно. И не держите в голове заранее ответ, что было правильным, а что нет.

5. С вредными привычками очень трудно расстаться.

Для большинства из нас (например, для тех, кто не справляется с клинической депрессией), изменение наших привычек является простым процессом. Люди, которые говорят, что это не так, обычно просто ищут отговорки. Они всегда хотят, чтобы задача стала на 100% легче, независимо от того, насколько легка она уже сейчас. Всегда легче ничего не делать, чем делать хоть что-то. Всегда легче жаловаться, а не действовать. Иногда это бывает неприятно, но это стоит делать. Стоит напоминать себе, что изменение привычек – это только вопрос желания. Просто вспомните свои действия и замените одно маленькое действие другим.

Почему вы делаете то, что вы делаете?

Коллективный ответ на этот вопрос прост:

Как и большинство других людей, вы не знаете, как справиться со стрессом и скукой здоровым и эффективным способом.

Да, большинство из ваших вредных привычек формируются как способ борьбы со стрессом и скукой – вы уходите от реальности вместо того, чтобы принять её. И эти привычки сформировались не в одно мгновение, значит, и уходить они будут не сразу. Вы их приобрели благодаря повторным действиям, и единственный способ изменить их лежит также через повторение – делайте небольшие, простые, постепенные сдвиги.

Для начала, давайте посмотрим на пять чрезвычайно распространенных вредных привычек:

• Бессмысленная трата времени

• Нездоровое питание

• Просмотр телепередач или игры в видеоигры в течение нескольких часов в день

• Постоянные походы по магазинам за вещами, которые вам не нужны

• Общая пассивность и отсутствие физических упражнений

А вот некоторые новые привычки, которые вы можете использовать, чтобы постепенно заменить их:

• Возьмите ситуацию под контроль, начните с первых, маленьких шажков, которые не потребуют от вас напряжения

• Начните употреблять ту здоровую пищу, которая вам действительно нравиться

• Проводите больше времени, играя с членами семьи или друзьями

• Когда вам скучно – танцуйте, играйте на музыкальном инструменте, читайте, пишите или занимайтесь тем делом, которое доставляет вам удовольствие

• Прогулки, пробежки, походы, велосипед или плавание

Затем, как только ваш мозг свыкнется с мыслью, что вы готовы к изменениям в своей жизни, просто следуйте этим простым шагам:

1. Выберите одну новую привычку и начинайте её придерживаться совсем понемногу – всего пятьминут в день.

2. Инициируйте свою социальную ответственность через Facebook, Instagram и так далее. Расскажите о тех небольших изменениях, которые вы делаете, а затем попросите кого-нибудь, чтобы он регулярно проверял вас (желательно ежедневно), чтобы убедиться, что вы на верномпути.

3. Определите для себя ключевые моменты – например, момент, когда вы входите в дом послеработы – и затем выполняйте свою новую привычку каждый раз, когда этот момент наступает.

4. Цените свою новую привычку, отслеживайте те маленькие кусочки прогресса, которые появятся – например, просто ставьте галочку в календаре каждый раз, когда вы завершите свои занятия; постройте визуальную цепочку и следите, чтобы она не прерывалась.

5. После того как вы перестанете ощущать дискомфорт от своих пяти минут в день, увеличивайте время: сначала до семи минут в день, потом до десяти минут, и так далее.

В действительности это всё, что от вас требуется – по крайней мере, на базовом уровне. Так постарайтесь не тратить своё время и энергию на сопротивление изменениям в вашей жизни. Вместо этого, потратьте своё время и энергию на то, чтобы начать приобретать новую привычку, одно действие в день, один маленький шажок за один раз.

Давайте вернёмся к тому, с чего мы начали эту статью…

…ещё раз зададим эти вопросы:

Сколько раз вы слышали, что это конец, когда на самом деле это было началом?

Сколько раз вы ставили крест на своих потаённых надеждах?

Сколько раз в молодые годы вы слышали от людей ложь, которую Эдисон в свои трудные дни назвал бы блефом?

Задумайтесь на мгновение.

Напомните себе, что истина не перестаёт существовать от того, что её игнорируют.

Когда истина игнорируется, сознательно или подсознательно, это только усложняет вашу жизнь! И нет абсолютно никаких причин это делать. Нет никаких оснований, чтобы обременять себя старой ложью и полуправдой.

Смотрите правде в глаза, говорите правду, и живите по правде – это невероятно важно, всегда!

Ваш ход…

Источник — Marc Chernoff