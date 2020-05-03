5 грубейших ошибок в воспитании мальчиков

Некоторые родители допускают в воспитании сыновей ошибки, которые не позволяют им превратиться в настоящих мужчин. Каких правил нужно придерживаться при воспитании мальчиков? И чего следует избегать родителям, которые растят сыновей? Читайте, что говорят об этом ведущие психологи.

Но прежде чем рассматривать основные родительские ошибки, взрослым важно помнить о том, что дети всегда следуют примеру мамы и папы. Если слова взрослых расходятся с их действиями, то чего ожидать от ребенка?

Какие ошибки часто допускают родители при воспитании сыновей?

1. Гиперопека.

Особенно чрезмерно опекать своих сыновей любят мамы, они жертвуют ради детей всем и очень гордятся своим поступком. Но такая тактика поведения матери крайне опасна для будущего мужчины. Если мама всегда все решает за сына, выполняет за него тяжелую работу, оберегает от любых сложностей, то он вырастет не уверенным в себе, безынициативным и слабохарактерным мужчиной, который будет считать, что все вокруг ему что-то должны.

Родители, безусловно, должны заботиться о своих детях, но при этом нельзя подавлять проявление самостоятельности детей. Настоящая любовь – это принятие человека со всеми его положительными и отрицательными качествами. Сыновей нельзя чрезмерно опекать, пусть они сами пройдут через трудности и получат свой опыт. Это не означает, что родителям вовсе не нужно принимать участие в воспитании ребенка, это означает, что взрослым следует пояснить, как правильно обращаться с опасными предметами (колющими, режущими), как правильно плавать, кататься на коньках, боксировать и прочее.

2. Попытка замены отца.

К сожалению, многие матери вынуждены воспитывать сыновей в одиночку и они стараются заменить им обоих родителей. Но таким мамам нужно понимать, что стать папами они не смогут никогда, они должны оставаться женственными и не искажать понятие ребенка о людях противоположного пола. Еще одна распространенная ситуация, когда женщины стараются найти замену биологическому отцу, и выбирают любого мужчину, даже не задумываясь о том, что его присутствие в жизни ребенка может существенно повлиять на его будущее и зачастую не в лучшую сторону.

Вместо того чтобы пытаться заменить отца или искать другого мужчину, мамам нужно оставаться женщинами. То есть стараться чаще просто просить сына о помощи, учить его заниматься домашними делами, дарить ощущение, что он может преодолеть любое препятствие. Очень полезно совместное чтение, особенно рассказы о героях, совершающих благородные поступки.

3. Порицание за любые провинности.

Мальчишки чаще очень непоседливые и любознательные, они с малых лет стараются самоутвердиться и продемонстрировать свою самостоятельность. Но многие родители допускают ошибку, когда ругают ребенка за малейшую провинность. Особенно возмущают ситуации, когда родители не верят словам своего ребенка, такое «воспитание» окончательно убивает в мальчике веру в свои силы и подрывает доверие к родителям. Взрослым нужно помнить, что ребенок нуждается в принятии и сочувствие, он вправе совершать ошибки, как и любой другой человек. Если ребенок ведет себя неправильно, не стоит его ругать, нужно рассказать о том, какие последствия его поведения могут быть. Важно также всегда хвалить мальчика за успехи, это самый эффективный способ корректировки его поведения.

4. Запреты.

Мальчики должны развиваться всесторонне, это нормально, если они интересуются мотоциклами, скейтбордами и другими «страшными», по мнению родителей вещами. Мужчины находят себя тогда, когда имеет возможность попробовать свои силы в разных направлениях. Если родители будут подавлять такие интересы, то могут попросту «сломать» сына, он будет недоволен не только собой, но и всем окружающим миром. Разумеется, это не означает, что нужно поощрять полную свободу ребенка, особенно подростка и разрешать ему ввязываться в различные опасные ситуации, просто нужно учить его брать ответственность за свои поступки, быть организованным и дисциплинированным. Очень полезно с 4-5 лет приобщать ребенка к домашним делам (полить грядки, убрать игрушки), робототехники, выжиганию и прочим мужским занятиям.

5. Отсутствие правильного личного примера.

Дети копируют поведение родителей, но взрослые об этом часто забывают. Как папа относится к маме, так и мальчик будет строить взаимоотношения с девочками. Если мама будет относиться к папе неуважительно, то сын будет также относиться к самому себе. Никакие нравоучения не повлияют на ребенка, если он будет расти в семье, где между отцом и матерью сложные отношения. Мальчикам важно чувствовать доверие и безграничную любовь матерей, а также поддержку отцов. Родители являются для детей главными ориентирами, важно об этом никогда не забывать.

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