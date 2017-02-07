5 фраз манипуляторов, способных свести с ума любого

Джексон Маккензи (Jackson Mackenzie), сооснователь онлайн-сообщества PsychopathFree.com, которое поддерживает пострадавших от общения с психопатами и манипуляторами, собрал пять расхожих фраз, которыми пользуются манипуляторы, чтобы подорвать вашу независимость.

1. Ты все преувеличиваешь

Конечно, все мы иногда придаем слишком большое значение пустякам. Однако, с манипуляторами получается, что по факту вы всегда оказываетесь правы. Манипуляторы будут нарочно делать то, что заставит вас чувствовать себя параноиком. Например, флиртовать с бывшим на глазах у всех, а потом скажут, что вам показалось и не надо делать из мухи слона. А через месяц выяснится, что именно с этим бывшим вам и изменяли.

Цель манипулятора — заставить вас сомневаться в собственной интуиции и чувствовать себя чертовым детективом. Они постоянно будут подбрасывать вам намеки, чтобы заставить вас испытывать чувство тревоги, а потом вас же в нем и обвинят.

2. Ненавижу драму

И в то же время именно вокруг манипуляторов постоянно разыгрываются драмы. Сначала они будут превозносить вас и ваш чудный характер, но очень скоро им это надоест. Манипуляторы — патологические лжецы, серийные мошенники и вечные жертвы. Манипуляторы нарочно устраивают провокации и, когда вы реагируете, обвиняют вас в том, что вы устраиваете драму, которую они так ненавидят. Вы будете чувствовать себя виноватым в том, что реагируете на их отвратительное поведение.

3. Ты слишком чувствительный/ая

Задача манипулятора — спровоцировать вас на эмоции. Сначала они будут превозносить вас и петь дифирамбы, а потом неожиданно включат жесткий игнор без предупреждения и причин и будут ждать вашей реакции. А когда вы отреагируете, обвинят вас в излишней чувствительности или требовательности. Они будут оскорблять, принижать и критиковать вас (обычно будто в шутку, поддразнивая), отодвигая ваши личные границы, пока вы не возмутитесь. А за вашу реакцию обвинят вас в сумасшествии. Манипуляторы способны сделать человека беззащитным и неуверенным в себе – для этого им нужно только время.

4. Ты меня неправильно понял(а)

Разумеется, в любой паре встречается недопонимание и ошибки. Но манипуляторы нарочно устраивают провокации. И когда вы реагируете, они все переворачивают с ног на голову и обвиняют вас в том, что это вы все неправильно поняли. Часто они даже отрицают, что что-то говорили. Это называется «газлайтинг» – когда нарочно говорят или делают что-то, чтобы затем обвинять других в неверном понимании (или полностью отрицать, что сказанное или сделанное ими вообще имело место). На самом деле, вы все правильно поняли. Они просто пытаются заставить вас сомневаться в здравости вашего рассудка.

5. Ты не своем уме/пьян/ревнуешь/без ума от меня и тд.

Наклеивание ярлыков — любимый инструмент манипулятора. Согласно их данным, все их коллеги, бывшие любовники, друзья — либо сумасшедшие, либо алкоголики, либо ревнивцы и бог знает, кто там еще. Не сомневайтесь — для вас уже тоже готов ярлык. Вы станете лишь еще одним в бесконечном цикле идеализации и обесценивания, в который попадает каждый несчастный, оказавшийся на их пути.