5 болезней и фобий 21 века, которые ранее были неизвестны человеку

Человечество за последние несколько десятков лет сделало прорыв во многих сферах деятельности. Это касается и медицины. Кто бы мог подумать лет так триста назад, что люди научатся делать пересадку сердца, придумают анатомические протезы, найдут лекарство от чумы и холеры…

Но как это ни прискорбно — развитие новых болезней идет в ногу с человечеством. 20 век открыл нам СПИД и много других страшных недугов. Но и новый век несет свои жуткие «сюрпризы». К «старым друзьям» присоединяются новые ранее не известные болезни. Какие же недуги губят людей в новом веке?

Аллергия

Этот термин вывел венский педиатр Клеменс Фон Пирк еще в начале 20 века. Он заметил, что у многих его больных развивается реакция на некоторые вещества, которые нас окружают каждый день, например, пыль.

Сегодня аллергия — одно из самых распространенных заболеваний на планете. Почти 85% людей на Земле имеют реакцию организма на определенный продукт. На что только нет аллергии у людей — на пыль, еду, солнце, холод. На Земле есть несколько людей, у которых есть аллергия на… воду, из которой состоит наш организм. Есть мнения, что через несколько лет может не остатся людей, которые не будут страдать аллергией.