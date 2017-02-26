5 болезней и фобий 21 века, которые ранее были неизвестны человеку

Человечество за последние несколько десятков лет сделало прорыв во многих сферах деятельности. Это касается и медицины. Кто бы мог подумать лет так триста назад, что люди научатся делать пересадку сердца, придумают анатомические протезы, найдут лекарство от чумы и холеры…
Но как это ни прискорбно — развитие новых болезней идет в ногу с человечеством. 20 век открыл нам СПИД и много других страшных недугов. Но и новый век несет свои жуткие «сюрпризы». К «старым друзьям» присоединяются новые ранее не известные болезни. Какие же недуги губят людей в новом веке?
Аллергия
Этот термин вывел венский педиатр Клеменс Фон Пирк еще в начале 20 века. Он заметил, что у многих его больных развивается реакция на некоторые вещества, которые нас окружают каждый день, например, пыль.
Сегодня аллергия — одно из самых распространенных заболеваний на планете. Почти 85% людей на Земле имеют реакцию организма на определенный продукт. На что только нет аллергии у людей — на пыль, еду, солнце, холод. На Земле есть несколько людей, у которых есть аллергия на… воду, из которой состоит наш организм. Есть мнения, что через несколько лет может не остатся людей, которые не будут страдать аллергией.
Кто же виноват в такой плачевной ситуации? Сами люди. Чем больше мы используем искусственных добавок в пищу, тем уязвимее становится наш организм. А еще химия, которой мы пользуемся дома, также неблаготворно влияет на наше тело.
Ожирение
Ожирение становится настоящей катастрофой. Если избыточная масса тела человека превышает 20%, его уже можно назвать больным ожирением. Самое страшное, что эта болезнь коснулась и детей.
Великобритания, Канада, США, Бразилия, Германия — это лишь маленький список стран, в которых ожирение стало серьезной проблемой. Всему виной вредные пищевые добавки, изобилие еды и малоподвижный способ жизни. Если калории, которые потребляет человек, не сжигаются, они откладываются в форме жира. Лишь у 5% людей, которые страдают ожирением, этот недуг вызван нарушением обмена веществ. Все остальные случаи — результат чрезмерного потребления пищи.
Кажется, ну что тут такого страшного, всего лишь лишний вес, который можно сбросить. Но все так просто. Ожирение вызывает множество болезней: гипертонию, стенокардию, риск развития сахарного диабета, почечную недостаточность, венозную недостаточность, риск инфаркта… И даже если человеку удается сбросить лишний вес, осложнения после ожирения и далее мучают организм.
Онкологические заболевания
Рак стал одной из самых распространенных причин смерти жителей планеты. С каждым годом число больных онкологическими заболеваниями возрастает. Ученые так и не дали однозначного ответа, что же именно вызывает рак. Но с уверенностью можно сказать, что к этим болезням приводит плохая экология, радиация и большое количество ультрафиолета в среде, канцерогенные вещества, некоторые вирусы. Страшно признавать, но сегодня рак значительно «помолодел». Онкологическими заболеваниями все чаще болеют молодые люди и дети.
Депрессия
Депрессия заболевание не новое. О ней знали еще в античные времена и называли «меланхолией». Но такого распространения, как сейчас, депрессия не знала никогда. На это расстройство страдают люди независимо от возраста и материального положения. Современное общество ставит человека в жесткие рамки. Мы постоянно бежим, спешим, кому-то что-то постоянно должны. Бешеный ритм жизни отнимает много физических и моральных сил.
Люди, которые страдают депрессией, постоянно ощущают усталость, грустят, перестают радоваться жизни, часто разрывают контакты с друзьями, пытаются спрятаться от всего мира.
Частыми спутниками этого недуга становятся алкоголизм, наркомания и всяческие фобии. Женщины вдвое чаще страдают от депрессии, чем мужчины. Физиологические проявления депрессии проявляются также в нарушении сна и аппетита, снижения энергии, боли в теле.
Новые фобии
Всех современных фобий и не перечислить. Люди боятся всего, что их окружает. Но новые изобретения порождают новые страхи. Одна из самых новых фобий, например, босс-фобия — боязнь начальника.
Обороты набирает телефонофобия. Впервые эту болезнь описали в конце 20 века. Причиной болезни может стать несколько разговоров с грубыми собеседниками.
Чем больше автомобилей, тем больше пробок. Все больше жителей больших городов страдают на трафик-фобию, боязнь пробок. С каждым годом участников дорожного движения становится все больше, и, соответственно, людей со страхом пробок также.
В конце 20 века модные тенденции открыли нам новый эталон красоты — болезненно худую женщину с запавшими глазами и выделенными скулами. Сколько девушек по всему миру доводят себя до истощения, чтобы соответствовать этой фантазии. Эти страхи переросли в новую Thick-фобию. Люди, страдающие этим недугом, панически боятся набрать даже один килограмм. Появления лишних грамм на весах порождает у них панику, апатию, депрессию, а иногда и приводит к анорексии. Женщины, страдающие на Thick-фобию, отказываются рожать детей, чтобы не набирать лишний вес.
Клавиатурный тенденит
Впервые об этой болезни заговорили в 2005 году. Само название говорит за себя. Это заболевание возникло от того, что люди очень много пишут СМС-сообщения на своих телефонах. Страдающие на клавиатурный тенденит, испытывают боль в пальцах, часто они опухают, также возможны головокружения, боль в мышцах и даже потеря аппетита.
Финансовое тупоумие
Представьте себе, и таким заболеванием страдают тысячи людей во всем мире. Вызывает его постоянное беспокойство денежными проблемами, неспособность распоряжаться своими сбережениями. Симптомами этой болезни можно назвать неспособность располагать своими финансами, делать элементарные покупки, платить по кредитам. Человек может также испытывать расстройства желудка, понос и даже трудности с дыханием.
Как это ни печально, но почти каждый день ученые открывают новые болезни. И хотя лучшие умы планеты борются за здоровье человечества, но пока они проигрывают в неравном бою с новыми и старыми недугами. Хотелось бы, чтобы люди забыли о физической и психической боли, были здоровы и счастливы.