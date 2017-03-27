5 библейских доказательств, что Судный день и второе пришествие уже близко

Вот пять событий, которые Библия пророчит нам перед возвращением Христа:
1. Массовое вероотступничество.
Апостол Павел ясно сообщает:
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей» (Первое послание к Тимофею 4:1,2).
Вероотступничество, несомненно, имеет место — всё меньше людей посещают церковь.
Кроме того, мы видим отступничество от библейской истины в сторону человеческих доктрин, которые извращают и искажают Писания, чтобы подстроить их под личные убеждения ложных учителей / пастырей / пророков.
2. Повальный рост беззакония.
Павел также писал:
«…Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (Второе послание к Фессалоникийцам 2:7,8).
Видимо, «тайна беззакония» уже имела место во времена Павла; но сегодня многие, кто клянётся именем Христовым, не соблюдают заповеди. И хотя мы не можем спастись заповедями, те, кто будет спасён, соблюдают их (Первое послание Иоанна 3).
3. Люди перестанут любить друг друга.
Иисус пророчествует конец эпохи, когда говорит:
«…и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Св. Евангелие от Матфея 24:12).
Павел дополняет:
«Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (Второе послание к Тимофею 3:2-4).
Достаточно включить новости, чтобы увидеть, что по всему миру множатся самолюбивые и ненавидящие других люди.
4. Начнутся массовые религиозные преследования.
По данным общественной организации «Глас мучеников», за последние полтора десятка лет нового века за веру было убито больше людей, чем с момента распятия Христа 2000 лет назад.
Иными словами, если взять всех, кто был убит за свою веру в последние 2000 лет, и тех, кто был убит за последние пару десятилетий, получится, что в новейшую эпоху погибло больше, чем за все предыдущие 2000 лет!
Серьезно: взгляните хотя бы на рост популярности ИГИЛ…
5. Проповедование Евангелия по всему миру.
В Проповеди на Масличной горе Иисус говорит о конце времён:
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Св. Евангелие от Матфея 24:14).
Разве мы не приблизились к точке насыщения Евангелием? Евангелие проповедовано во всём мире, на каждом континенте и всем народам силами пастырей, миссионеров и прочих христиан.
Похоже, возвращение Христа не за горами.
Выводы.
Вот что должно произойти, прежде чем Христос вернётся на землю во второй раз: отступничество от веры и истины, растущее беззаконие, охладевание любви, рост преследований и всемирное проповедование Евангелия.
Я считаю, что всё это уже случилось; посему я не вижу причин, почему Христос не может прийти сегодня или завтра.
Это хороший повод прислушаться к словам Иисуса:
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Св. Евангелие от Матфея 24:42).
«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Св. Евангелие от Матфея 24:44).
Источник: http://lifter.com.ua/