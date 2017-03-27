5 библейских доказательств, что Судный день и второе пришествие уже близко

Вот пять событий, которые Библия пророчит нам перед возвращением Христа:

1. Массовое вероотступничество.

Апостол Павел ясно сообщает:

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей» (Первое послание к Тимофею 4:1,2).

Вероотступничество, несомненно, имеет место — всё меньше людей посещают церковь.

Кроме того, мы видим отступничество от библейской истины в сторону человеческих доктрин, которые извращают и искажают Писания, чтобы подстроить их под личные убеждения ложных учителей / пастырей / пророков.

2. Повальный рост беззакония.

Павел также писал:

«…Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (Второе послание к Фессалоникийцам 2:7,8).

Видимо, «тайна беззакония» уже имела место во времена Павла; но сегодня многие, кто клянётся именем Христовым, не соблюдают заповеди. И хотя мы не можем спастись заповедями, те, кто будет спасён, соблюдают их (Первое послание Иоанна 3).

3. Люди перестанут любить друг друга.

Иисус пророчествует конец эпохи, когда говорит:

«…и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Св. Евангелие от Матфея 24:12).

Павел дополняет:

«Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (Второе послание к Тимофею 3:2-4).

Достаточно включить новости, чтобы увидеть, что по всему миру множатся самолюбивые и ненавидящие других люди.

4. Начнутся массовые религиозные преследования.

По данным общественной организации «Глас мучеников», за последние полтора десятка лет нового века за веру было убито больше людей, чем с момента распятия Христа 2000 лет назад.