38 цитат о любви, из книги Дипака Чопры

- Три вещи абсолютны и их нельзя разрушить: Осознание, Бытие и Любовь.
- Любовь — это вечное Бытие в самой сердцевине отдельного человека.
- Вы любите, если вы знаете, что вы — это любовь.
- Любовь повсюду, но в некоторых местах ее блокирует страх.
- То, что не содержит любви, должно содержать иллюзии.
- Пробейтесь через все свои иллюзии, и вы обнаружите, что вы есть только любовь.
- Все другие — отражения вашей собственной любви.
- В действительности не существует никаких «других», только «Я» в иных формах.
- Любовь — стимул развития, который расширяет жизнь.
- Размышляйте над любовью каждый день.
- Проникнутые любовью размышления заставляют сердце расти.
- Не рассказывайте о своей мечте миру — скажите о ней шепотом любви.
- Человек, безнадежно ищущий любви, напоминает мне рыбу в реке, безнадежно ищущую воду.
- Путь любви всюду и нигде.
- Нет места, куда бы вы могли пойти и не встретить любви, и нет места, которое вы могли бы покинуть, не оставив любви за собой.
- Любовь подобна воде. Если она не течет, она застаивается.
- Если вы создадите внутри себя открытое пространство, любовь его заполнит.
- И когда нам становятся подвластными силы гармонии, радости и любви, мы добиваемся успеха и удачи легко и без всяких усилий.
- Наименьшее усилие тратится тогда, когда вы в своих действиях движимы любовью, потому что все в природе объединяет энергия любви.
- Любовь принимает множество форм — в вашей власти выбрать, какую из них выразить.
- Высшее проявление любви — творчество.
- Любовь основана не на том, как вы поступаете или что чувствуете, а на вашем уровне осознания.
- Любить целомудренно — значит позволить другим выразить, кто они есть.
- Никто не поступает плохо. В глазах любви все люди делают лучшее, что могут, исходя из своего уровня сознания.
- В двойственности любовь приходит и уходит; в единстве существует только любовь.
- Они говорят обычным голосом, когда их сердца стучат в такт. Но когда два сердца сливаются в одно, никаких слов не нужно. Так уж устроены наши сердца.
- В молчании ты найдёшь свою душу, и дорогу к ней укажет любовь, живущая в твоём сердце.
- Сопротивление подобно стене, сдерживающей поток любви. Любовь – это волна, которая несет прощение, доброту и доверие от самого духа.
- Озарение — это импульс любви, растворяющий старый отпечаток. Озарения приносят истину, которая есть любовь в действии.
- Не фокусируйте внимание на том, что сделал он (или она) такого, что вас раздражает, — отнеситесь к этому как к акту чистой любви, ниспосланному вам для того, чтобы преподнести совершенный урок, в котором вы нуждаетесь именно в этот момент.
- Невинность — это способность давать и принимать любовь, не удерживая ее.
- Любовь автоматически подразумевает отказ от конфликтов и борьбы, которую ведет эго.
- Просто влюбленности недостаточно для полного освобождения, потому что борьба неизбежно начинается опять, но влюбленность дает по меньшей мере некоторое представление о Пути.
- Любовь и эго несовместимы. Уступки должны начинаться с самых незначительных, самых личных происшествий. Они начинаются, когда вы и тот, кого вы любите, учатся быть вместе без всякого сопротивления и страха.
- Когда два человека решают рассматривать жизнь как путь развития, их отношения становятся судьбоносными. Вы и тот, кого вы любите, вступаете на путь, которые никогда не был точно таким же ни для кого другого.
- Время — враг эго, а не любви. Любовь с течением времени изменяется, но она никогда не ослабевает. Она всегда присутствует во всей своей полноте. Настоящая любовь здесь и сейчас. Все, что вы можете вспомнить или прогнозировать на будущее, — это только тени любви. Чтобы увидеть любовь в данный момент, необходимо очистить окна восприятия. Если вы сумеете направить все свое внимание на данный момент, вы будете видеть только любовь.
- Любовь совершает свой танец в свежести неизведанного.
- Ваша сила такова, что связь с людьми доставляет вам радость, а людям доставляет радость связь с вами. И именно ваша сила служит связующей силой, она устанавливает связь, которая исходит из истинной любви.
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