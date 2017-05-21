35 мудрых еврейских пословиц

Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: «Спасибо, Господи, что взял деньгами!»

Считается, что еврейский народ – самый мудрый, так как истоки его познаний идут от самого Бога. О мудрости «детей Моисея» веками складывают легенды – и это совсем неспроста, их проницательности и остроумию действительно стоит поучиться.

У каждого народа – свое видение мира, и лучше всего это проявляется в пословицах и поговорках. А знакомясь с различными культурами, их менталитетом и чувством юмора, мы начинаем лучше понимать и свою.

Вся соль еврейского народа в его остроумных пословицах и поговорках:

Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Адам — первый счастливчик, потому что не имел тёщи. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил. Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам! Вошло вино — вышла тайна. Бог не может быть везде одновременно — поэтому он создал матерей. Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не будь горек — иначе тебя выплюнут. Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто. Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон. Знания много места не занимают. Гость и рыба через три дня начинают попахивать. Если не хочешь, чтобы тебе сели на шею, не кланяйся низко. Выбирая из двух зол, пессимист выберет оба. Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал. Бог защищает бедняков, по крайней мере, от грехов дорогостоящих. Если бы благотворительность ничего не стоила — все бы были филантропами. Когда старая дева выходит замуж, она тут же превращается в молодую жену. Родители учат детей разговаривать, дети родителей учат молчать. Издали все люди неплохие. С деньгами не так хорошо, как без них плохо. Может быть, яйца намного умнее кур, но они быстро протухают. Еще не родился конь, на котором можно догнать свою молодость. Мужчины больше бы сделали, если бы женщины меньше говорили. Седина — признак старости, а не мудрости. Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить. Плохая жена — хуже дождя: дождь загоняет в дом, а плохая жена из него выгоняет. Мир исчезнет не оттого, что много людей, а оттого, что много нелюдей. Господи! Помоги мне встать на ноги — упасть я могу и сам. Если жизнь не меняется к лучшему, подожди — она изменится к худшему. Какой бы сладкой ни была любовь, компота из нее не сваришь. Когда нечего делать, берутся за великие дела. Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает. Лучше умереть от смеха, чем от страха. Опыт — это слово, которым люди называют свои ошибки. Старея, человек видит хуже, но больше.

Источник — fit4brain.com