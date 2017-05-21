35 мудрых еврейских пословиц

Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: «Спасибо, Господи, что взял деньгами!»
Считается, что еврейский народ – самый мудрый, так как истоки его познаний идут от самого Бога. О мудрости «детей Моисея» веками складывают легенды – и это совсем неспроста, их проницательности и остроумию действительно стоит поучиться.
У каждого народа – свое видение мира, и лучше всего это проявляется в пословицах и поговорках. А знакомясь с различными культурами, их менталитетом и чувством юмора, мы начинаем лучше понимать и свою.
Вся соль еврейского народа в его остроумных пословицах и поговорках:
- Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
- Адам — первый счастливчик, потому что не имел тёщи.
- Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
- Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам!
- Вошло вино — вышла тайна.
- Бог не может быть везде одновременно — поэтому он создал матерей.
- Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не будь горек — иначе тебя выплюнут.
- Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто.
- Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон.
- Знания много места не занимают.
- Гость и рыба через три дня начинают попахивать.
- Если не хочешь, чтобы тебе сели на шею, не кланяйся низко.
- Выбирая из двух зол, пессимист выберет оба.
- Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал.
- Бог защищает бедняков, по крайней мере, от грехов дорогостоящих.
- Если бы благотворительность ничего не стоила — все бы были филантропами.
- Когда старая дева выходит замуж, она тут же превращается в молодую жену.
- Родители учат детей разговаривать, дети родителей учат молчать.
- Издали все люди неплохие.
- С деньгами не так хорошо, как без них плохо.
- Может быть, яйца намного умнее кур, но они быстро протухают.
- Еще не родился конь, на котором можно догнать свою молодость.
- Мужчины больше бы сделали, если бы женщины меньше говорили.
- Седина — признак старости, а не мудрости.
- Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить.
- Плохая жена — хуже дождя: дождь загоняет в дом, а плохая жена из него выгоняет.
- Мир исчезнет не оттого, что много людей, а оттого, что много нелюдей.
- Господи! Помоги мне встать на ноги — упасть я могу и сам.
- Если жизнь не меняется к лучшему, подожди — она изменится к худшему.
- Какой бы сладкой ни была любовь, компота из нее не сваришь.
- Когда нечего делать, берутся за великие дела.
- Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает.
- Лучше умереть от смеха, чем от страха.
- Опыт — это слово, которым люди называют свои ошибки.
- Старея, человек видит хуже, но больше.
Источник — fit4brain.com