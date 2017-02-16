33 несчастья: как быть, если с вами все время случаются мелкие неприятности?

Чаще всего в обычной жизни понимание того, везет вам или не везет, зависит только от угла зрения.

Вечно не в духе

Можно в это не верить, можно просто не обращать внимания, но в мире действительно есть люди несчастнее других. Те, кому не везет или везет, но в другую сторону, те, у кого все не складывается или складывается, но совсем не так — словом, особенные человеческие индивиды, у которых из тех же самых посылок вытекает совершенно другое следствие. Которых называют человек-авария или 33 несчастья.

Есть люди, притягивающие неприятности самим образом мыслей. Им не везет не потому, что им не везет. Просто они получают то, чего ожидали. К примеру, когда приезжаете на отдых в южный отель, всегда найдется парочка, которая уже заранее обижена на все на свете. Они с порога заявляют, что встреча была ужасной, в автобусе душно, гид — настоящий бандит, что к русским здесь наверняка относятся плохо, селят в обшарпанные номера с видом на стройку, а в ресторане сажают у туалета, что всюду здесь жулики и так далее. И почему-то — как назло! — именно им достается номер с текущими кранами и неработающим кондиционером, им хронически забывают менять полотенца, у них крадут из сейфа бумажник и видеокамеру.

Или вот еще такой пример. Какое бы ни возникло дело, связанное с бумагами, государственными учреждениями и официальными органами (поменять права, записать ребенка в детсад, поставить зубной протез, оформить право наследования или встать на учет в сумасшедший дом), всегда найдется человек, который уже заранее возмущен до глубины души. Который говорит, что людей тут не уважают, что в очередях придется стоять неделями, что одна тут пошла и с нее потребовали полторы тысячи евро, что всюду хамство, что все здесь взяточники. И почему-то именно им постоянно попадаются закрытые двери, сварливые гардеробщицы и несговорчивые инспекторы, именно им сурово говорят: «Приходите во вторник!» И именно перед ними касса закрывается на санитарный час.

В то время как людям веселым, вежливым и дружелюбно настроенным к миру без всяких с их стороны усилий обычно достаются лучшие номера в отелях и самые удобные места в кино, попадаются невредные чиновники, добрые полицейские, умелые доктора, честные соседи, которые возвращают потерянное на лестнице бриллиантовое колье, и славные водители, охотно помогающие поменять колесо и совершенно безвозмездно дотягивающие на тросе до авторемонта.

Если вы недовольный невезунчик

то, скорее всего, вы этого не осознаете;

и если вы это осознали — это победа;

постарайтесь избавиться от синдрома негативных ожиданий;

не начинайте новое дело, заранее приготовившись к кровопролитию;

не делайте прогнозов, ни плохих, ни хороших (обманутые приятные ожидания могут разочаровать еще сильнее, чем подтвердившиеся плохие), просто старайтесь «донт ворри, би хэппи»;

учитесь общаться с людьми, перефразируя Глеба Жеглова, испытывайте к ним искреннюю симпатию;

и, как ни банально это звучит, улыбайтесь — и мир улыбнется вам!

Бедую опять

Есть те, для кого попадание в неприятности является частью образа жизни. Оно заложено в самом их характере.

И хотя со стороны истории их бед и злосчастий звучат как сага об удивительной несправедливости мироздания, ничего удивительного в этой несправедливости на самом деле нет. Вот, кому не везет так не везет, рассказывают о Лехе: шел с детского утренника в субботу в двенадцать дня — получил по голове. Ехал в электричке на дачу, трезвый, с рассадой — забрали в полицию, неизвестно за что посадили на трое суток. Ехал по улице, превысил скорость на 20 километров — отобрали права. Пришел в гости к подруге на день рождения — выбили два зуба, и не чем-нибудь, а железной перцемолкой! И все-то ему не слава богу, и притесняют его, и обижают, и на экзаменах заваливают, и увольняют, и штрафуют… А почему? Потому что такой уж характер. Бедовый.

Нет, Леха не просто шел с детского утренника. Он непонятно каким образом умудрился на детском утреннике напиться коньяку, шел, что называется, «выпимши», ввязался в драку и получил-таки по голове. Он не просто ехал в электричке с рассадой. Он ехал в электричке с рассадой и отказался предъявить контролеру билет на том основании, что тот не поздоровался. Конфликт перешел в потасовку, рассада фигурировала в ней в качестве орудия нападения. На следующей станции появилась полиция и забрала Леху. И наконец, перцемолкой по зубам он получил за то, что пытался отстоять честь именинницы, поруганную ее, именинницы, бойфрендом, который, по мнению Лехи, слишком нежно и увлеченно разговаривал с посторонней женщиной. Именно прекрасная дама, обидчика которой Леха пытался вышвырнуть в окно, и метнула в него в сердцах металлическую мельницу для специй.

Если вы бедовый невезунчик:

вы, скорее всего, это знаете;

но не знаете, как от этого избавиться…

… потому что каждый раз, прежде чем вы влипнете в неприятности, вам кажется, что вы всего лишь:

— выпьете одну рюмочку;

— посидите еще полчаса;

— поговорите с приятным человеком;

— выскажете свое мнение и так далее;

составьте четкий список того, чего вы не должны делать, зазубрите его, как PIN-код своей банковской карты, и постоянно освежайте в памяти! Вы:

— не пьете?

— не разговариваете с незнакомцами?

— не вмешиваетесь?

— не ездите на общественном транспорте по вечерам? Так и не делайте этого! Без исключений!

попросите своих друзей (если они, конечно, согласятся) помочь вам;

наконец, найдите себе авторитетного мужа строгих правил или непреклонную суровую жену-контролера, желательно одержимых манией воспитывать и наставлять на путь истинный, чтобы он или она взяли вам в ежовые рукавицы, построили рядами и не уставали бы, несмотря на ваше яростное сопротивление, удерживать от попадания в переплеты. Ведь верно же говорят: хорошая жена стоит хорошей кармы (буддистская народная пословица).

Все и сразу

Парадоксальным образом «люди — 33 несчастья» — это обычно вовсе не несчастные, а очаровательные, полные шарма, веселые и талантливые люди. И неприятности их, которые им самим, конечно, изрядно досаждают, окружающим кажутся очень обаятельными. Общение с ними поднимает настроение хотя бы потому, что, слушая рассказы об их приключениях, каждый обычный человек чувствует себя истинным счастливцем. Кажется, этих людей выбирают для подтверждения теории вероятности — чтобы на кого-то свалить положенные нелепые случайности. При этом выбирают нарочно таких людей, которые смогут справиться со всем этим, не потеряв оптимизма, нейтрализовать поток неприятностей. В общем, получается, отдуваются они и за нас.

Если вы тотальный невезунчик

тогда нам нечего вам советовать!

помните, что вынос задней части трамвая при повороте — 1 метр;

семь футов под килем;

и молитесь, чтобы пронесло!

Источник: http://www.goodhouse.ru/