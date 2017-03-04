30 лучших цитат великого Фёдора Достоевского

Фёдор Михайлович Достоевский настоящий исследователь человеческой души, его прозвали «психологом пера» за то, что он сопереживал всем своим героям.

Он — писатель, у которого получилось проникнуть в самые мрачные глубины души человека. Его влияние на духовное развитие человечества трудно недооценить, как и на литературу всего мира.

Мы подобрали 30 выдающихся цитат великого мыслителя, которые дают повод для размышлений:

  1. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества.
  2. Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой.
  3. Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно.
  4. Счастье не в счастье, а лишь в его достижении.
  5. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
  6. Страданием своим русский народ как бы наслаждается.
  7. Жизнь задыхается без цели.
  8. Перестать читать книги — значит перестать мыслить.
  9. Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.
  10. Мир спасёт красота.
  11. Никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает, что это не взаимно.
  12. Писатель, произведения которого не имели успеха, легко становится желчным критиком: так слабое и безвкусное вино может стать превосходным уксусом.
  13. Человек он умный, но чтоб умно поступать — одного ума мало.
  14. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
  15. Истина без любви — ложь.
  16. Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих.
  17. Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно.
  18. Человек, умеющий обнимать — хороший человек.
  19. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!
  20. Тут нужно говорить глаз на глаз… чтоб душа читалась на лице, чтоб сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностью и без колебаний, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги.
  21. Душа исцеляется рядом с детьми.
  22. Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра.
  23. В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток.
  24. Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво.
  25. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям и себе самому.
  26. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет.
  27. Разум — подлец, оправдает что угодно!
  28. Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений.
  29. Я хочу хоть с одним человеком обо всём говорить, как с собой.
  30. Любить человека — значит, видеть его таким, каким его замыслил Бог.

Источник: cluber

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