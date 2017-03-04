30 лучших цитат великого Фёдора Достоевского

Фёдор Михайлович Достоевский настоящий исследователь человеческой души, его прозвали «психологом пера» за то, что он сопереживал всем своим героям.

Он — писатель, у которого получилось проникнуть в самые мрачные глубины души человека. Его влияние на духовное развитие человечества трудно недооценить, как и на литературу всего мира.

Мы подобрали 30 выдающихся цитат великого мыслителя, которые дают повод для размышлений:

Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой. Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно. Счастье не в счастье, а лишь в его достижении. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Жизнь задыхается без цели. Перестать читать книги — значит перестать мыслить. Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Мир спасёт красота. Никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает, что это не взаимно. Писатель, произведения которого не имели успеха, легко становится желчным критиком: так слабое и безвкусное вино может стать превосходным уксусом. Человек он умный, но чтоб умно поступать — одного ума мало. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели. Истина без любви — ложь. Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно. Человек, умеющий обнимать — хороший человек. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека! Тут нужно говорить глаз на глаз… чтоб душа читалась на лице, чтоб сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностью и без колебаний, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги. Душа исцеляется рядом с детьми. Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра. В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. Разум — подлец, оправдает что угодно! Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений. Я хочу хоть с одним человеком обо всём говорить, как с собой. Любить человека — значит, видеть его таким, каким его замыслил Бог.

Источник: cluber