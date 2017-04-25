30 лучших цитат Джорджа Бернарда Шоу

Джордж Бернард Шоу – единственный человек, удостоенный и Нобелевской премии в области литературы, и премии «Оскар». Выдающийся критик своего времени и самый прославленный – после Шекспира – драматург, писавший на английском языке.
При получении Нобелевской премии он с присущим ему остроумием назвал это событие «знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в этом году». Он как никто другой умел идеально сочетать юмор и глубокие наблюдения, а его меткие и точные цитаты подтверждают всю глубину его мировоззрения:
1. Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.
2. Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое.
3. Газета — это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации.
4. Мой способ шутить — это говорить правду. На свете нет ничего смешнее.
5. Секрет успеха – в том, чтобы вызвать возмущение у как можно большего числа людей.
6. Любите мужчин. Им очень нужна ваша любовь. Даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему.
7. Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается.
8. Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а я — никогда, то по статистике мы оба бьем свою жену через день.
9. Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву.
10. Самый большой грех по отношению к ближнему — не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности.
11. Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его.
12. Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной.
13. Читая биографию, помните, что правда никогда не годится к опубликованию.
14. Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена.
15. Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар.
16. Искренним быть не опасно, тем более если вы вдобавок глупы.
17. Люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди, имеющие деньги, не умеют веселиться.
18. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить.
19. Мученичество — единственный способ прославиться, не имея никаких способностей.
20. Ненависть — месть труса за испытанный им страх.
21. Вор – не тот, кто крадет, а тот, кого поймали.
22. Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, то, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу.
23. Тот, кто умеет – делает, кто не умеет — учит других.
24. Стареть – скучно, но это единственный способ жить долго.
25. Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.
26. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обмениваемся ими, то у каждого из нас будет по две идеи.
27. Моя слава росла с каждой моей неудачей.
28. Человек — как кирпич: обжигаясь, твердеет.
29. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.
30. Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать.
31. Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, что создать себя.
32. Научился говорить — значит вырос, научился молчать — значит поумнел.
33. Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
Источник: fit4brain.com