3 способа открыть дверь в ваше подсознание

Подсознание управляет очень многим в нашей жизни. С того момента, когда сперма и яйцо встречаются, и начинается процесс формирования жизни, вы управляетесь подсознанием — вашей мамой и собой. Подсознание — это сила, которая говорит вашему сердцу, как биться, когда останавливаться, когда чувствовать голод.

Все ваши физиологические функции — это работа вашего более глубокого разума. Это также оказывает огромное влияние на то, как мы воспринимаем мир. Подсознание работает очень быстро, постоянно анализируя окружающий мир, находя закономерности. В метафизических терминах подсознание — это сила, которая может создавать или разрушать наши творческие и духовные процессы. Во многих отношениях подсознание является более верным отражением вашей души — это основа, на которой строятся эго и сознательный ум.

Итак, как нам заставить его слушаться?

1. МЕДИТАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Скорее всего, мы все слышали о преимуществах медитации. Все, что вам нужно знать, это то, что когда вы медитируете, вы размываете границу сознательного и бессознательного и начинаете своего рода интеграционный процесс.

По мере того, как мы расслабляемся, мы становимся соединением подсознания и сознания, пока, в конечном счете, не объединимся и не перейдем в состояние сверхсознания. Именно в ходе этого процесса мы можем очень легко освободить старые парадигмы и установить новые. Просто визуализируйте свое намерение во время медитации. Вся личная парадигма — это история, которую мы постоянно подсознательно рассказываем самим себе, пока она не станет реальной. Настало время написать новую историю с более счастливым концом.

2. ГИПНОТЕРАПИЯ

Гипноз работает, как медитация, единственная разница в том, что кто-то будет руководить вами на каждом шагу.

Многие люди находят, что медитация и визуализация не работают, потому что они отвлекаются, их телефон начинает звонить или они просто не могут понять, как расслабиться. Хороший гипнотерапевт может помочь во всех этих вещах.

Скорее всего, он выключит ваш телефон в начале сессии. Его спокойный голос и наставления будут держать вас в центре внимания, и тот факт, что вы, вероятно, заплатили деньги за проведение этой сессии, сделает вас гораздо более сконцентрированным.

Он научит вас, как расслабляться в среде, в которой вы можете чувствовать себя более спокойно.

Есть еще другие методы, а также множество медитаций и гипноза в режиме онлайн, бесплатно.

3. СОН

Вы засыпаете, думая о работе, о борьбе с любимым человеком, о всех поручениях, которые вы должны выполнить завтра или просто об одиночестве?

Это плохая привычка, которая учит нас воевать и бояться того, что мы ненавидим, вместо того, чтобы сосредоточиться и создать то, что мы любим. Это особенно печально, потому что, поскольку вы находитесь в спящем состоянии, вы просто вливаете эти идеи прямо в ваше подсознание.

Когда вы засыпаете, подумайте о том, чего вы хотите. Представьте себя с вашим любимым человеком, визуализируйте себя, свою идеальную работу, представьте отпуск своей мечты. Это начинает наполнять подсознание позитивностью. Вы проснетесь на следующий день, чувствуя себя великолепно, и подсознание начнет работать для достижения этих позитивных целей.

Автор — Кайл Девидсон