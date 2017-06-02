3 секрета и любое желание исполняется

Хотите стать доброй феей и научиться исполнять любые свои желания, будь то покупка новой машины или встреча человека своей мечты? Тогда читайте эту статью. В ней раскрыты секреты привлечения нужных вам событий или вещей в свою жизнь.

Что такое желание? Это ваши мысли, которые возникают в вашем сознании и которые могут воплотиться в реальность, благодаря вам и той внутренней силе, которой вы обладаете. Ученые долгое время изучали подсознание человека и сделали следующие открытие: оказывается любая мысль как магнит, притягивает и трансформируется во внешнем мире.

И это очень радостное открытие, оно дает человеку огромную мощь, творческую энергию воплощения мечты в действительность.

Для того чтоб овладеть этой силой, вам нужно ежедневно тренировать свое сознание и повышать энергетику, так как желания исполняются быстрее, если у человека большой запас внутренних сил и позитивный настрой.

Что разрушает вашу энергетику?

Всевозможные отрицательные мысли – страхи, сомнения, тревожные мысли забирают ваши силы, поэтому следует освобождать свой разум от подобных убеждений. Старайтесь мыслить позитивно, своевременно переключаясь на мысли, полные добрых энергий и света.

Обиды являются мощным разрушителем вашей энергетики. Поэтому займитесь прощением, сделайте эмоциональное очищение и ваши желания станут исполняться во много раз быстрее.