3 признака того, что всё будет хорошо (даже если Вам сейчас так не кажется)

Проснувшись утром, Вы тут же начинаете беспокоиться о том, чем будете питаться, что Вам нужно сделать, с какими людьми Вы должны встретиться, и так далее.

Вы переживаете о том, что другие – члены семьи, друзья, коллеги и незнакомцы – могут подумать о Вас. Вы проходите мимо людей на улице и, даже не осознавая этого, беспокоитесь о том, как выглядите в их глазах.

Вы переживаете о своих рабочих обязанностях (электронные письма, встречи, документы и прочее) и обязательствах в личной жизни (семья, питание, счета и так далее). Вам постоянно кажется, что Вы недостаточно хороши в чём-либо, Вы живёте не так, как «нужно», однако момент, когда Вы будете всем удовлетворены, никогда не наступит.

Вы беспокоитесь о том, что сравниваете себя с другими людьми, о том, сколько всего осталось позади, о том, что вас ждёт впереди – хорошее или плохое, о том, что Вы упускаете из виду, о чувстве вины за то, что Вы, как Вам кажется, не становитесь лучше, стройнее, сильнее и умнее – обо всех тех вещах, о которых вы в принципе не должны беспокоиться.

А время идёт…

Но Вы не одиноки в этом. Мы все иногда вязнем в собственных мыслях.

Вы должны осознать одну вещь: независимо от того, что сейчас происходит в Вашей жизни, всё будет хорошо, всё наладится.

Мы постоянно тревожимся о том, что что-то может пойти не так, о том, что другие люди подумают о нас, и так далее и тому подобное. Короче говоря, мы сосредоточены только на негативных вариантах. Однако они составляют лишь малую часть всех доступных нам возможностей. Шансы, что они станут реальностью, невелики. Но даже если Ваши опасения сбудутся (скажем, кто-то подумает плохо о Вас), они вряд ли значительным образом повлияют на Вашу жизнь.

Правда заключается в том, что даже если ваши страхи станут реальностью, в 99 процентах случаев всё будет хорошо.

Вспомните, о чём Вы беспокоились в последнее время. Вам ведь наверняка доводилось уже переживать всё это, не правда ли? Да, Вы были вынуждены решать возникшие проблемы, но Ваша жизнь не рухнула; наоборот, Вы извлекли полезные уроки, которые, в конечном счёте, сделали Вас сильнее.

Если Вы всегда будете говорить себе, что всё хорошо, Вы сможете постепенно освободиться от волнений и тревог и научитесь предотвращать их появление.

Вы можете улучшить качество своего мышления и жизни в целом…

Начинайте свой день спокойно, с искренней улыбкой на лице, и только потом приступайте ко всем делам…

Это стоит практиковать.

Но…

Что делать в трудные времена, когда в Вашу жизнь пришла настоящая беда?

Как с ней справиться?

Позвольте мне поделиться с Вами небольшой историей…

«Сегодня, на свой сорок седьмой день рождения, я перечитывал предсмертную записку, которую я написал ровно двадцать лет назад, за две минуты до того, как в комнату вошла моя девушка Кэрол и сказала, что она беременна. Её слова были единственной причиной, почему я тогда не покончил с собой. Внезапно моя жизнь приобрела смысл, и я начал понемногу менять её в лучшую сторону. Было нелегко, но сейчас Кэрол – моя жена, с которой мы вместе прожили в счастливом браке уже девятнадцать лет. Моей дочери двадцать один год, она учится в медицинском университете. У неё есть два младших брата. Я перечитываю свою предсмертную записку каждый год в день своего рождения – я благодарен за то, что мне был дан второй шанс на жизнь».

Это отрывок из электронного письма, который я получил от студента своего курса по имени Кевин. Его слова напомнили мне о том, что иногда Вам придётся пережить «внутреннюю смерть», чтобы возродиться и стать сильнее и счастливее.

Обстоятельства и люди иногда будут ломать Вас. Но если Вы сосредоточитесь на позитиве, откроете своё сердце любви и продолжите путь, несмотря ни на что, то Вы непременно сможете собрать себя по частям, восстановиться и стать сильнее и счастливее, чем были до этого.

Мне и Эйнджел также доводилось иметь дело с потрясениями в своей жизни – мы теряли близких людей и лучших друзей, переживали финансовый кризис, крах бизнес-идей и прочее. Мы писали об этом на протяжении многих лет. Но сегодня позвольте мне напомнить Вам о некоторых явных признаках того, что всё будет хорошо, даже если сейчас Вам так не кажется…

1. Изменения происходят прямо сейчас. Нет ничего определённого. Вы свободны.

Всё в жизни является временным. Ничто не длится вечно. Каждый момент даёт нам новое начало и новый конец. Мы получаем второй шанс каждую секунду.

После дождя всегда светит солнце. После ночи всегда наступает рассвет – нам напоминают об этом каждое утро, но почему-то мы отказываемся это замечать.

Люди со всего мира постоянно рассказывают мне похожие душераздирающие истории о том, как вся их жизнь превратилась в попытку справиться с одним несправедливым событием из прошлого. Все возможности, которые им даются, они сжигают на костре пламенной одержимостью тем, что нельзя изменить. Главное – осознать, что ВЫ не обязаны быть одним из этих людей.

Вы – продукт своего прошлого, однако Вы не должны пребывать в его плену. Вы становитесь узником, когда цепляетесь за то, чего больше нет. Проявите смелость и скажите прошлому «Прощай!», и тогда жизнь наградит Вас новым «Привет!». Как бы Вам трудно ни было, Вы МОЖЕТЕ, Вы ДОЛЖНЫ отпустить.

Вы должны отпустить и принять то, что Вы не знаете, как Ваша жизнь сложится дальше. Научитесь любить и ценить эту свободу. Только тогда, когда Вы зависли в воздухе, не зная, что делать дальше, Вы сможете распахнуть свои крылья и полететь навстречу будущему. Да, Вы не знаете, что Вас ждёт, но это не имеет значения. Важно, что у Вас, наконец, распахнулись крылья, которые будут нести Вас только вперёд.

2. У Вас есть множество удивительных вариантов.

Как правило, мы стремимся обрести лишь крошечный диапазон жизненного опыта – хорошие времена, комфортные ситуации, переживания, которые делают нас счастливыми. Однако то, с чем мы сталкиваемся каждый день в реальности – это совершенно другое. Жизнь дарит нам широкий спектр самых разных переживаний, которые вызывают внутри нас гнев и любовь, горе и радость, разочарование и восторг, одиночество и растерянность… Эти эмоции непрерывно сменяют друг друга. Они являются частью нашей реальности – нашего коллективного состояния человечества.

Вопрос: как ВЫ будете реагировать на это?

Вы можете восстать против несправедливости, поскольку Вам не удаётся получить то, чего Вы так хотите. Вы можете злиться на весь мир из-за боли и страданий, с которыми Вы столкнулись. Вы можете пытаться сопротивляться и отрицать грусть, разочарование, смущение и так далее. Просто помните, что если Вы будете выбирать негатив, то это, в конечном счёте, лишь усугубит ситуацию и приведёт к ещё большему отчаянию.

Более эффективным вариантом, пожалуй, является полное принятие реальности и широкого спектра жизненных переживаний, с которыми Вы столкнулись. Это включает в себя все Ваши эмоции, все Ваши взлёты и падения, все Ваши радостные и печальные мгновения, а также то, что происходит между ними. Жизнь – это не только радуги и пёстрые бабочки. Она сложная и непредсказуемая.

Полностью принять жизнь – значит открыть для себя невообразимые возможности, быть готовым к неожиданным изменениям, проявлять к себе сострадание и доброту в трудные времена, дарить любовь, что бы ни случилось, и быть благодарным за возможность переживать всё это.

Это значит не ожидать, что жизнь всегда будет спокойной и размеренной, а принимать реальность такой, какой она есть, принимать себя таким, каким Вы есть, и стремиться к лучшему.

3. Вы в любой момент можете сделать небольшой шаг в сторону изменений к лучшему.

Не нужно строить горы в своей голове. Не нужно пытаться сразу завоевать весь мир. Когда Вы ищете мгновенное удовольствие (значительных, быстрых изменений), Ваша жизнь становится болезненной и разочаровывающей. Когда Вы воспринимаете каждый момент как возможность сделать небольшую, полезную инвестицию в себя, результат не заставит себя ждать.

Когда всё разрушилось, Вы можете найти множество маленьких вещей, которые нуждаются в восстановлении. Когда кажется, что всё идёт наперекосяк, даже самые незначительные позитивные усилия способны изменить ситуацию к лучшему. Времена больших невзгод – это времена больших возможностей. Нет таких проблем, с которыми Вы не смогли бы справиться. Когда всё идёт хорошо, очень легко впасть в рутину самоуспокоения. Очень легко забыть о том, каким невероятно способным и находчивым Вы можете быть. Не забывайте делать один маленький позитивный шаг за другим, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Если Вы хотите начать прямо сейчас, не медлите, бросьте себе вызов. Выберете определённую сферу своей жизни, которую Вы хотели бы улучшить, и…

Запишите конкретные детали своей текущей ситуации. (Что Вас беспокоит? Что произошло? Что Вы хотите изменить?)

Запишите ответ на следующий вопрос: Какие ежедневные ритуалы будут способствовать разрешению текущей ситуации? (Будьте честны с собой. Предпринимаете ли Вы в данный момент какие-либо действия, способствующие решению проблем, с которыми Вам довелось столкнуться?)

Запишите конкретные детали своей идеальной ситуации. (Что могло бы сделать Вас счастливым? Как выглядит Ваша текущая ситуация?)

Запишите свой ответ на следующий вопрос: Какие ежедневные ритуалы помогут Вам оказаться там, где Вы хотите быть? (Поразмыслите над этим. Какие маленькие, ежедневные шаги Вы должны делать, чтобы продвигаться вперёд?)

Суть в том, что каждый момент Вашей жизни обуславливает следующий. Этот момент является мостом между реальностью того, где Вы находитесь сейчас, и видением того, где Вы хотите быть.

Реальность в действительности прибывает к Вам каждую секунду. Самое удивительное заключается в том, что Вы можете изменить её. Вы просто должны решить, что Вы хотите с ней делать. Величайшая из всех ошибок – это ничего не делать только потому, что в данный момент Вы способны лишь на самую малость. И, опять же, гораздо эффективнее делать маленькие шажки в правильном направлении, чем совершить огромный прыжок, чтобы споткнуться, упасть и больше никогда не подняться. Путь к тому, чего Вы больше всего хотите в своей жизни, складывается из тысячи маленьких шагов, которые Вы делаете каждый день. Определитесь, где Вы желаете оказаться, сделайте первый шаг и не останавливайтесь. Только трудолюбие и упорство помогут Вам достичь своей цели.

Источник: http://www.cluber.com.ua/