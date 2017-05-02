25 вечно актуальных цитат Уильяма Шекспира

Уильям Шекспир заслуженно считается самым великим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Его литературное наследие делится на две части: стихотворную (поэмы и сонеты) и драматическую, и в целом насчитывает 154 сонета, 38 пьес, 4 поэмы и 3 эпитафии. Его работы переведены на большинство языков мира и ставятся в театрах чаще, чем произведения любого другого драматурга мира.
Работы Уильяма Шекспира полны глубоких наблюдений о природе человека, любви, жизни и дружбе. Прошло почти 5 веков, но они и сегодня актуальны как никогда.
Мы собрали 25 ярких и глубоких цитат из работ великого драматурга и поэта, чтобы ещё раз задуматься о самом главном:
- Совсем не знак бездушья – молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри.
- Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус.
- Мы раздражаемся по пустякам, когда задеты чем-нибудь серьезным.
- Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.
- Природа-мать мудра, да сын безмозглый.
- Где мало слов, там вес они имеют.
- Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.
- Глупость и мудрость с такой же легкостью схватываются, как и заразные болезни. Поэтому выбирай себе товарищей.
- Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать.
- Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит.
- Мужчины похожи на апрель, когда ухаживают, и на декабрь, когда уже женаты.
- Надежда на наслаждение почти так же приятна, как и само наслаждение.
- Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами.
- Успех острого слова зависит более от уха слушающего, чем от языка говорящего.
- Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.
- У каждого безумия есть своя логика.
- Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу.
- Ворона грязью перемажет крылья —
Никто и не заметит всё равно,
А лебедь, несмотря на все усилья,
Отмыть не сможет с белизны пятно…
- Одним взглядом можно убить любовь, одним же взглядом можно воскресить её.
- Трус умирает при каждой опасности, грозящей ему, храброго же смерть настигает только раз.
- Бедное раздавленное насекомое страдает так же, как умирающий гигант.
- Три правила достижения успеха: знать больше, чем остальные; работать больше, чем остальные; ожидать меньше, чем остальные.
- Нет ничего ни плохого, ни хорошего в этом мире. Есть только наше отношение к чему-либо.
- Самое лучшее – прямо и просто сказанное слово.
- Грехи других судить Вы так усердно рвётесь – начните со своих и до чужих не доберётесь.
Источник — fit4brain.com