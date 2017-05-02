25 вечно актуальных цитат Уильяма Шекспира

Уильям Шекспир заслуженно считается самым великим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Его литературное наследие делится на две части: стихотворную (поэмы и сонеты) и драматическую, и в целом насчитывает 154 сонета, 38 пьес, 4 поэмы и 3 эпитафии. Его работы переведены на большинство языков мира и ставятся в театрах чаще, чем произведения любого другого драматурга мира.

Работы Уильяма Шекспира полны глубоких наблюдений о природе человека, любви, жизни и дружбе. Прошло почти 5 веков, но они и сегодня актуальны как никогда.

Мы собрали 25 ярких и глубоких цитат из работ великого драматурга и поэта, чтобы ещё раз задуматься о самом главном: