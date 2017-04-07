22 вещи, которые вы должны попробовать хоть раз в жизни

Жизнь надо прожить так, чтобы было что вспомнить. А для этого нужно творить сумасшедшие поступки. И пробовать новое, вдохновляться неизведанным и жить незабываемой жизнью.
1. Поездка в какое-нибудь по-настоящему экзотическое место, в котором сможешь почувствовать себя так, будто оказался на краю земли.
2. Купить билет на какой-нибудь музыкальный фестиваль и повеселиться в толпе незнакомцев.
3. Пробежать полумарафон.
4. Искупаться нагишом.
5. Научиться готовить блюдо, которые станет вашим фирменным. И радовать им своих друзей и близких.
6. Составить свое генеалогическое древо. Это может привести вас к неожиданным открытиям.
7. Попробовать банджи-джампинг или прыжки с парашютом.
8. Провести всю ночь на вечеринке в незнакомо городе.
9. Научиться делать коктейли.
10. Спеть с микрофон в караоке-баре. Даже если у вас нет слуха и жуткая боязнь сцены.
11. Заняться дайвингом или хотя бы попробовать раз нырнуть с аквалангом.
12. Поехать в путешествие и потеряться в чужой стране. Иногда именно такое происшествие и делает поездку незабываемой.
13. Подняться на гору. Не обязательно на Эверест.
14. Провести ночь под звездами.
15. Взять мастер-класс в области, которая вам всегда была интересна, но в которой вы никогда толком и не пробовали разобраться. Скажем, гончарное дело, писательство, гольф.
16. Привести себя в хорошую физическую форму.
17. Попробовать свои силы в волонтерской деятельности.
18. Найти человека, которым вы будете по-настоящему дорожить.
19. Отправиться в путешествие одному. Это просто звучит страшно, на самом деле это очень круто.
20. Посетить главное спортивное событие — Кубок, Суперкубок, Чемпионат мира. Что угодно.
21. Снять домик на отдыхе с незнакомцами. Будьте уверены, вы гарантированно заведете хороших друзей.
22. Отключить телефон и уйти от суеты на целый день или даже целую неделю.
Источник — kaifzona.ru