22 вещи, которые вы должны попробовать хоть раз в жизни

Жизнь надо прожить так, чтобы было что вспомнить. А для этого нужно творить сумасшедшие поступки. И пробовать новое, вдохновляться неизведанным и жить незабываемой жизнью.

1. Поездка в какое-нибудь по-настоящему экзотическое место, в котором сможешь почувствовать себя так, будто оказался на краю земли.

2. Купить билет на какой-нибудь музыкальный фестиваль и повеселиться в толпе незнакомцев.

3. Пробежать полумарафон.



4. Искупаться нагишом.

5. Научиться готовить блюдо, которые станет вашим фирменным. И радовать им своих друзей и близких.

6. Составить свое генеалогическое древо. Это может привести вас к неожиданным открытиям.

7. Попробовать банджи-джампинг или прыжки с парашютом.

8. Провести всю ночь на вечеринке в незнакомо городе.

9. Научиться делать коктейли.

10. Спеть с микрофон в караоке-баре. Даже если у вас нет слуха и жуткая боязнь сцены.

11. Заняться дайвингом или хотя бы попробовать раз нырнуть с аквалангом.

12. Поехать в путешествие и потеряться в чужой стране. Иногда именно такое происшествие и делает поездку незабываемой.

13. Подняться на гору. Не обязательно на Эверест.

14. Провести ночь под звездами.

15. Взять мастер-класс в области, которая вам всегда была интересна, но в которой вы никогда толком и не пробовали разобраться. Скажем, гончарное дело, писательство, гольф.

16. Привести себя в хорошую физическую форму.

17. Попробовать свои силы в волонтерской деятельности.

18. Найти человека, которым вы будете по-настоящему дорожить.

19. Отправиться в путешествие одному. Это просто звучит страшно, на самом деле это очень круто.

20. Посетить главное спортивное событие — Кубок, Суперкубок, Чемпионат мира. Что угодно.

21. Снять домик на отдыхе с незнакомцами. Будьте уверены, вы гарантированно заведете хороших друзей.

22. Отключить телефон и уйти от суеты на целый день или даже целую неделю.

Источник — kaifzona.ru