2 минуты, которые изменят Вашу жизнь

Счастье
Я несчастлив. Измените что-то в своей жизни. Или измените самого себя.
Что мне изменить? Что угодно. Выберите что-то одно и начинайте действовать.
У меня голова идёт кругом. Сделайте глубокий вдох. Постарайтесь сначала изменить хотя бы то, что вы можете контролировать.
Может, я стану счастливее, если у меня будет больше денег? Да, но только в некоторой степени.
Но разве есть что-то важнее денег? Время, которое мы проводим с теми, кто нам дорог. Время, которое мы тратим на то, что для нас важно. Не забывайте, что упущенного времени не вернуть.
Время
У меня ни на что не хватает времени. Значит, у вас неправильно определены приоритеты.
Но ведь нужно так много всего успеть. Делайте меньше. Чаще говорите «нет».
Но я обязан сделать… Если на какое-то предложение вам не хочется тут же ответить «О да!», говорите «Нет».
Но Х может обидеться, если я скажу «нет». Это вас не касается. Лучше уж отказаться, чем идти куда-то против своей воли.
Но сейчас неподходящий момент. Подходящего момента и не будет. Если всегда ждать его, вы так ничего и не сделаете. А потом будете корить себя за то, что не начали раньше.
Отношения
Как произвести хорошее первое впечатление? Смотрите в глаза. Улыбайтесь. Говорите медленно. Будьте уверенным в себе. Оденьтесь аккуратно.
Стоит ли мне приглашать его / её на свидание? Да.
Но что, если мне откажут? Вы ничего не потеряете, зато не будете сожалеть, что не попробовали.
А что мне сказать? «Привет, ты очень красивый / красивая (интересный / интересная). Меня зовут … , можно угостить тебя чашкой кофе?»
У нас тяжёлые отношения. Расставайтесь.
Но что, если я никогда не встречу никого лучше? А что, если вы встретите кого-то намного-намного лучше? Что, если вас завтра собьёт автобус?
Меня бросили, и у меня разбито сердце. Но ведь оно ещё бьётся. Значит, не всё потеряно.
И что теперь?
Всё это так сложно. Знаем! Если бы это было просто, все бы уже давно были счастливы.
Но я не могу… Перестаньте ограничивать себя такими мыслями. Вы «не можете» сделать что-то только до тех пор, пока не сделаете это.
Мне это всё не поможет. Ладно! Продолжайте жить так, как живёте сейчас.
Но я недоволен своей нынешней жизнью. Если всегда делать одно и то же, естественно, результат останется тем же. Мы либо растём и меняемся, либо погибаем.
Когда же мне начать? Прямо сейчас.
Источник — transurfing-real.ru