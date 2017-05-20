2 минуты, которые изменят Вашу жизнь

Счастье

Я несчастлив. Измените что-то в своей жизни. Или измените самого себя.

Что мне изменить? Что угодно. Выберите что-то одно и начинайте действовать.

У меня голова идёт кругом. Сделайте глубокий вдох. Постарайтесь сначала изменить хотя бы то, что вы можете контролировать.

Может, я стану счастливее, если у меня будет больше денег? Да, но только в некоторой степени.

Но разве есть что-то важнее денег? Время, которое мы проводим с теми, кто нам дорог. Время, которое мы тратим на то, что для нас важно. Не забывайте, что упущенного времени не вернуть.

Время

У меня ни на что не хватает времени. Значит, у вас неправильно определены приоритеты.

Но ведь нужно так много всего успеть. Делайте меньше. Чаще говорите «нет».

Но я обязан сделать… Если на какое-то предложение вам не хочется тут же ответить «О да!», говорите «Нет».

Но Х может обидеться, если я скажу «нет». Это вас не касается. Лучше уж отказаться, чем идти куда-то против своей воли.

Но сейчас неподходящий момент. Подходящего момента и не будет. Если всегда ждать его, вы так ничего и не сделаете. А потом будете корить себя за то, что не начали раньше.

Отношения

Как произвести хорошее первое впечатление? Смотрите в глаза. Улыбайтесь. Говорите медленно. Будьте уверенным в себе. Оденьтесь аккуратно.

Стоит ли мне приглашать его / её на свидание? Да.

Но что, если мне откажут? Вы ничего не потеряете, зато не будете сожалеть, что не попробовали.

А что мне сказать? «Привет, ты очень красивый / красивая (интересный / интересная). Меня зовут … , можно угостить тебя чашкой кофе?»

У нас тяжёлые отношения. Расставайтесь.

Но что, если я никогда не встречу никого лучше? А что, если вы встретите кого-то намного-намного лучше? Что, если вас завтра собьёт автобус?

Меня бросили, и у меня разбито сердце. Но ведь оно ещё бьётся. Значит, не всё потеряно.

И что теперь?

Всё это так сложно. Знаем! Если бы это было просто, все бы уже давно были счастливы.

Но я не могу… Перестаньте ограничивать себя такими мыслями. Вы «не можете» сделать что-то только до тех пор, пока не сделаете это.

Мне это всё не поможет. Ладно! Продолжайте жить так, как живёте сейчас.

Но я недоволен своей нынешней жизнью. Если всегда делать одно и то же, естественно, результат останется тем же. Мы либо растём и меняемся, либо погибаем.

Когда же мне начать? Прямо сейчас.

Источник — transurfing-real.ru