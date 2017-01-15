17 изменений, которые стоит сделать в личной жизни в 2017 году

Представляем 17 изменений, которые сделают вашу личную жизнь лучше.
- Будьте избирательны с тем, кому вы отдаете свое сердце. Убедитесь, что он достоин этого и будет тщательно беречь его.
- Сделайте то же самое с сердцами других людей. Будьте нежны, почтительны, помните, что любое сердце, которое окажется в ваших руках – часть чьей-то души.
- Помните, что график вашей личной жизни ‒ всегда правильный для вас. Ну и что, что ваша подруга вышла замуж в 24, а сестра родила ребенка в 19 лет. Помните, какой бы ни путь вы не выбрали, прожить его предстоит вам, а не другим.
- Поймите, что кто-то может быть с вами просто потому, что он одинок, и это не любовь, – это эгоизм и страх.
- Имейте смелость постоять за себя, когда вы правы, и принести извинения, когда нет.
- Не тратьте свое время на людей, которые заставляют вас чувствовать себя ничтожно, некомфортно или пытаются изменить вас.
- Напоминайте себе чаще, что вполне возможно завести счастливые отношения, сохраняя чувство собственного достоинства и независимость.
- Поймите, что, если вы действительно хотите влюбиться, вы должны быть готовы прыгнуть в отношения и, возможно, получить травму.
- Если вам больно, помните, что гораздо лучше иметь такой опыт, чем пребывать «в безопасности», никогда не ощутив любви.
- Помните, что вы не обязаны кому-либо объяснять детали вашей личной жизни, если вы этого не хотите.
- Слушайте и принимайте советы людей, которым вы доверяете, но помните, что, в конце концов, только вы знаете, что лучше для вас.
- Напоминайте себе каждый день, что вам никто не нужен в борьбе с вашим одиночеством. Но если вы чувствуете себя одиноко, наберитесь мужества и попросите о помощи. Люди, которые неравнодушны к вам, сделают все, что в их силах, чтобы показать, что вы не одни.
- Если кто-то вам понравился – сообщите ему об этом, не чувствуя себя странно при этом. Если он чувствует то же, что и вы – это здорово, если же нет – это лучший способ отсеять человека.
- Помните, что настоящая любовь – это видеть друг в друге недостатки, ненадежность и любить за это человека еще больше.
- Не извиняйтесь за ваши высокие требования, до тех пор, пока они сосредоточены на поиске того, кто хорошо к вам относится и заставляет чувствовать вас счастливой.
- Игнорируйте соблазн сравнивать свою личную жизнь с жизнью других. Это пустая трата времени и блуждание в потемках, ведь вы никогда не знаете, как на самом деле эти люди относятся друг другу, и какая была у них история. С фокусируйтесь на вас и вашей личной жизни.
- Любите себя достаточно, чтобы выбрать хорошую любовь. Вы этого заслуживаете.