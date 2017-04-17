15 правил жизни, которые лучше знать наизусть

1. Правило 80/20 (принцип Парето)

80 процентов всех полученных вами доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо, как вы считаете.

2. Закон Паркинсона

Вы можете делать то, что вам надо намного быстрее, чем вы думаете. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите.

3. Групповая операция

Хороший способ выполнить скучные и однообразные задания быстро — делать весь комплект друг за другом.

4. Сначала отдавайте, а потом получайте.

Именно в таком порядке, а не наоборот

Со временем вы получите больше, чем отдали.

5. Опережайте события. Не тормозите.

Это не только избавит вас от ожиданий, но и доставит вам удовольствие — вы почувствуете, что имеете власть управлять своей жизнью.

6. Ошибки и неудачи — это хорошо

Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.

7. Не относитесь к себе слишком сурово

Это лишь создает дополнительную ненужную внутреннюю боль и забирает драгоценное время.

8. Создавайте хороший контакт

Относитесь к любой встрече, как будто там присутствуют ваши лучшие друзья. И вы начинаете общение именно с такой установкой, вместо того, чтобы все это время нервничать.

9. Воспользуйтесь особенностями ретикулярной активизирующей системы как своим преимуществом

Эта система фокусировки, РАС, расположенная в мозге. Чтобы ее использовать, вам необходимо по-настоящему сосредоточиться на том, чего вы хотите и постоянно поддерживать свое внимание (к примеру, листочек бумаги, на котором вы можете выписать кое-что из этого поста, вроде «Сначала отдавай» или «Иди на контакт»).

10. Ваше отношение изменяет реальность

Пессимизм может прятаться за маской реализма. Но это потому, что ваша РАС настроена на восприятие негатива, который вы хотите видеть. Именно поэтому вы оказываетесь каждый раз «правым». С другой стороны, может быть лучше не быть правым в таких ситуациях.

Если вы попытаетесь кардинально изменить свое отношение, вместо того, чтобы просто рассматривать эту возможность, вы будете приятно удивлены

11. Благодарность — простой способ почувствовать себя счастливым

Если бы мне кто-то сказал, что чувство благодарности, испытываемое всего лишь минуту-другую, представляет собой отличный способ превратить плохое настроение в хорошее, я бы серьезно тренировался быть благодарным. Это также замечательное средство поддерживать позитивное отношение к окружающей действительности и концентрироваться на правильных целях. А еще — делать счастливыми других. Что в свою очередь сделает вас еще счастливее — эмоции заразительны.

12. Не сравнивайте себя с другими

Если вы сравниваете себя с другими, вы позволяете внешнему миру контролировать свое самоощущение. Перепады настроения вам обеспечены.

Гораздо более продуктивно сравнивать себя с собой же. Чтобы увидеть, насколько вы продвинулись вперед, каких целей вы достигли и как вы выросли над собой. Возможно, это звучит не так уж и замечательно, но в конце концов это принесет внутренний покой, укрепит силу воли и наполнит вас положительными эмоциями.

13. 80-90% того, чего вы боитесь, никогда не произойдет в действительности

Это — всего лишь чудовища, существующие только у вас в голове. И если это все-таки случается, то чаще всего все не настолько ужасно, как вы ожидали. Беспокойство в большинстве случаев является всего лишь пустой тратой времени.

14. Не воспринимайте все слишком серьезно

То, что сегодня кажется большой проблемой, вы можете даже не вспомнить через три года. Если относиться к себе, своим мыслям и эмоциям слишком серьезно, то это принесет только ненужные страдания. Поэтому остыньте и расслабьтесь. Ваше настроение изменится чудесным образом.

15. Записывайте все.

Источник — econet.ru