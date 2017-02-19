14 четких признаков, что вам вот-вот повезет, и деньги придут!

Я человек практичный, но в удачу все же верю. Главное открыть свое сердце и быть готовым к тому, что Вселенная принесет вам удачу во всех сферах жизни.

У нас для вас хорошие новости! Существуют определенные знаки, указывающие на то, что Вселенная собирается подарить вам деньги и удачу в делах.

Многие из этих знаков восходят к глубокой древности, поэтому в это стоит верить.

В конце концов, может, вы нырнете в воду и найдете там гигантскую жемчужину, а еще кто-то, наконец, выиграет в лотерею!

Вот самые удивительные знаки того, что вам скоро повезет!

1. У вас на чердаке поселились летучие мыши.

Если летучие мыши решили жить у вас в доме, это хороший знак. Это означает, что у вашего дома положительная энергетика, и он притягивает счастье и здоровье.

2. У вас чешется левое ухо.

Одна из самых популярных примет гласит, что если у вас чешутся или горят уши, то кто-то вас обсуждает.

На самом деле, все зависит от того, какое ухо чешется: если левое, то это очень хороший знак.