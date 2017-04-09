13 секретов людей, которые никогда-никогда не унывают

Что значит быть человеком, сильным духом?

Согласно бестселлеру Эми Морин «13 вещей, которые не делают люди, сильные духом», это значит оставаться собой и не поддаваться на внешнее давление.

К счастью, это довольно просто… пока вы расслаблены и довольны. Но оставаться собой и не изменять своим принципам, когда весь мир хочет, чтобы вы вели себя, как кто-то другой, — такое под силу только психически сильным личностям.

Вот 13 вещей, которые не делают люди, сильные духом:

1. Сильные духом люди не жалеют себя.

Очень трудно подняться после падения и идти дальше, но сильные духом люди способны на это.

Не важно, уволили их или бросили. Как бы тяжело им ни было, они не позволяют себе смаковать своё несчастье.

2. Сильные духом люди не переживают из-за того, что им неподвластно.

Наш мир — это огромное, сложное место, где происходят миллионы неподвластных нам событий, и сильные духом люди научились мириться с этим.

Они сосредоточены на том, что от них зависит, а не на том, с чем ничего не могут поделать.

Они не тратят время на переживания из-за того, что в любую секунду на Землю может упасть метеор, или из-за какой-то глупости, сказанной ими 20 лет назад, потому что с этим всё равно ничего не поделаешь.

3. Сильные духом люди не боятся перемен.

Крупные перемены пугают. Но вместе с тем — освобождают.

Все мы знаем, как непросто бывает переехать в другой город или выйти из привычных отношений, но сильные духом люди всё равно делают это, если знают, что это так будет лучше для них.

Вместо того, чтобы бесконечно переживать из-за перемен, они быстренько готовятся, разбегаются и прыгают в них с головой!

4. Сильные духом люди не сторонятся (разумных) рисков.

Сильные духом люди говорят «да» новым переживаниям, даже рискованным.

Конечно, речь не идёт о серьёзном риске для жизни — есть разница между «авантюризмом» и «глупостью».

Имеется в виду готовность попробовать новую еду, даже если она кажется странной, прыгнуть с тарзанки в реку, или надеть какой-нибудь возмутительный наряд, чтобы посмортеть на реакцию окружающих.

5. Сильные духом люди не пытаются всех ублажить.

К сожалению, многие из нас попадают в ситуацию, когда мы пытаемся сделать так, чтобы все были довольны, и в итоге разрываемся на тысячу кусочков.

Большинству приходится отучаться от этой вредной привычки методом проб и ошибок.

Сильные духом люди не стараются никого ублажить, если для этого требуется перестать быть собой или изменить каким-то своим принципам.

Учитесь говорить «нет» и устанавливать границы!

6. Сильные духом люди не зацикливаются на прошлом.

Прошлое должно оставаться прошлым. Сильные духом люди понимают, что не могут вернуться назад и сто-то изменить, поэтому нет смысла на этом зацикливаться.

Одно дело — предаваться ностальгии, и совсем другое — жить с постоянными мечтами о безвозвратно ушедшим денькам юности.

Сильные духом люди знают, что не смысла думать о том, как бы они сейчас поступили иначе, попади они в прошлое. Уже поздно!

7. Сильные духом люди не игнорируют свои ошибки.

Хотя сильные духом люди не зацикливаются на прошлом, они извлекают из него ценные уроки.

Конечно, взять назад свои обидные слова, сказанные о лучшей подруге, уже не получится — зато можно научиться ценить и уважать её впредь.

Кроме того, сильные духом люди умеют видеть свои типичные ошибки и стараются не повторять их в будущем.

8. Сильные духом люди не останавливаются, потерпев неудачу.

Все люди терпят неудачи. Стив Джобс, Опра… все без исключения.

Неудачи — это не просто нормально, это полезно! Это самый быстрый способ научиться!

Поэтому сильные духом люди не сдаются, если у них что-то не получается. Они делают глубокий вдох, отряхиваются и начинают сначала.

9. Сильные духом люди не боятся оставаться одни.

Оставаться одному и быть одиноким — не одно и то же.

Люди почему-то считают, что делать что-то не в компании — это ненормально. Однако сильные духом люди не боятся покидать свою зону комфорта и наслаждаться жизнью в одиночку.

Они не против компании, но их не смущает идея в одиночку сходить в ресторан, отправиться в путешествие или пойти гулять.

10. Сильные духом люди не требуют мгновенных результатов.

Мы приучены, что всё происходит моментально, стоит нам нажать кнопку.

Сильные духом люди, однако, воспитывают в себе редкое качество — терпение.

Они не торопятся, потому что знают: хорошего стоит подождать. Будь то вкусный обед или любовь всей жизни, сильные духом люди не торопят события.

11. Сильные духом люди не считают, что им все должны.

Далеко не все понимают, что вселенная вовсе не собирается подавать им всё, что они хотят, на блюдечке с голубой каёмочкой.

Впрочем, сильные духом люди как раз знают, что для исполнения желаний в жизни приходится трудиться.

Даже если иногда всё будто бы само складывается благоприятным образом, обычно этому предшествуют многие часы, дни и месяцы упорной работы.

Сильные духом люди не чураются работы и не думают, что им все должны.

12. Сильные духом люди не завидуют чужим успехам.

Сильные духом люди прекрасно понимают, что они — не единственные, кто умеет тяжело работать.

Вокруг них полно людей, которых повышают по службе или осыпают хвалой, но сильные духом люди никогда им не завидуют.

Они знают, что успех — это не какой-то невосполнимый ресурс; его хватит на всех.

13. Сильные духом люди не позволяют командовать собой.

Сильные духом люди давно поняли, что никому не будет пользы от того, что кто-то позволяет собой командовать.

Сильные духом люди всегда крайне независимы и самостоятельны; они терпеть не могут, когда кто-то пытается использовать их в собственных целях.

А главное, они знают, что когда они доверяют собственным инстинктам, результат всегда выходит гораздо лучший, чем когда они слушаются других.

Источник: http://lifter.com.ua/