13 принципов богатства и любви

1. Мир строится на отношениях. Хорошие отношения ведут к стабильности и дружбе, плохие отношения — к неуважению и войне.

2. В силу того, что тело человека нуждается в удовлетворении потребностей (тело нужно кормить, поить, наполнять кислородом, держать в тепле, чистоте и безопасности, а также выводить из него шлаки), человек всегда будет в поиске ресурсов. Хорошие отношения — залог более легкого доступа к ресурсам.

3. Никто не может владеть всеми ресурсами одновременно. Например, несмотря на то, что Ротшильды бесконечно богаты, дать душевного тепла они лично вам не могут.

4. Создание себя, как личности, умеющей организовывать эмоциональную близость с другой личностью, расширяет доступ к ресурсам невероятно.

5. Эмоциональная близость создается за счет видения потенциала другой личности. Потенциал есть у каждого. Отказ видеть потенциал — означает разрыв отношений.

6. Видящий потенциал другого становится лидером в отношениях. Лидером автоматически считают того, кто помогает другим САМОСТОЯТЕЛЬНО достичь ресурсов, чтобы их самооценка и потенциал возросли.

7. Чтобы видеть потенциал другого, необходимо развить внимание к его потребностям и понимать разницу между потребностями и желаниями. Удовлетворение желаний развращает другого. Помощь в удовлетворении потребностей развивает его.

8. Видеть потенциал — это видеть будущее сегодня. Видящие будущее в почёте в любом обществе. Какое будущее я вижу сейчас у этого человека? — вот главный вопрос лидера. — Если я вижу его провал, он со мной расстанется. Если я вижу его рост, он за меня будет держаться. Что я выбираю видеть?

9. Когда человек начнет прикасаться к своему потенциалу, его значимость возрастет, и надо быть готовым, что он начнет исследовать ваш потенциал. Откроетесь для его пристального изучения, эмоциональная близость усилится. Не дадите себе открыться, потеряете контакт с его душой.

10. Сила лидера в том, чтобы позволить другому быть равным с собой или выше себя. Взращивая потенциал другого, надо действительно быть готовым, что он станет сильным и обретет свободу. Свобода предполагает самостоятельное существование. Без вас. Сила в том, чтобы отпустить.

11. Людям нужно признание и награды за свои заслуги. Так что рано или поздно к вам вернутся за признанием. В этот момент наступает экзамен. Настоящее признание заслуг вызывает благодарность. Фальшивое — отвращение.

12. Создание эмоциональной близости подобно дыханию — вдох и выдох. Вдохни другого, пойми его путь. Выдохни его, отпусти его пройти этот путь.

13. Путь всегда является спиралью. Вы обязательно пересечетесь с другим либо на восходящем витке отношений, либо на нисходящем витке. Восходящий виток приносит богатства и стабильность, нисходящий — бедность и одиночество.

Источник: econet.ru