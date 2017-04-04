12 страшных предсказаний Ванги, 2 из которых УЖЕ сбылись!

Предсказания слепой провидицы Бабы Ванги всегда отличались пугающей точностью.
Болгарская ясновидящая, потерявшая зрение в возрасте 12 лет во время сильной бури, предсказала теракты 11 сентября, появление ИГИЛ, конфликт в Сирии и крах американского президента.
На фоне растущего напряжения между США и Северной Кореей особенно пугают её предсказания мировой войны.
Болгарская пророчица, умершая в 1996 году в возрасте 85 лет, прозвана «Нострадамусом с Балкан» и почитается в России за точность предсказаний, 85% из которых сбылись.
Миллионы людей уверены, что она обладала сверхъестественными способностями.
Так что же она предсказала? И что ждёт нас в будущем?
Катастрофа атомной подлодки «Курск».
В 1980 году слепая пророчица предсказала, что в августе 1999 года «Курск уйдёт под воду, весь мир будет его оплакивать».
12 августа 2000 года российская подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море. Все находившиеся на борту погибли.
11 сентября.
В 1989 года Ванга сказала: «Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой».
11 сентября 2001 года самолёты, захваченные исламскими экстремистами, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тысячи людей погибли.
Взлёт Китая.
Если верить пророчице, Китай станет сверхдержавой в 2018 году.
Тут она, возможно, ошиблась: с военной и экономической точки зрения Китай и так уже давно сверхдержава.
Кроме того, до 2023 года нас ожидает изменение земной орбиты.
Золотой век будет. Но позже.
Между 2025 и 2028 годами будет создан новый источник энергии, и на планете больше не будет голода. Будет запущен пилотируемый аппарат на Венеру.
Таяние ледниковых шапок.
С 2033 по 2045 годы полярные шапки растают, из-за чего поднимется уровень океанов. Европой будут править мусульмане, а мировая экономика будет процветать.
Клонирование спасёт от болезней.
Клонирование позволит врачам лечить любую болезнь, потому что органы можно будет с лёгкостью заменять.
США атакуют мусульманский Рим с помощью климатического оружия мгновенной заморозки.
Красные и зелёные.
С 2072 по 2086 год будет процветать бесклассовое коммунистическое общество, а вся природа будет восстановлена.
Марс атакует!
В период 2170–2256 произойдёт много событий: колония на Марсе обзаведётся ядерным оружием и потребует независимости от Земли; будет основан первый город под водой; а в ходе поисков инопланетной жизни будет обнаружено нечто «ужасное».
Машина времени.
Между 2262 и 2304 годами мы научимся путешествовать во времени. Во Франции тем временем французские партизаны будут сражаться с мусульманскими властями.
Также будут раскрыты «тайны луны».
Конец Земли.
Начиная с 2341 года, череда природных и техногенных катаклизмов сделает нашу планету непригодной для жизни. Человечество переселится в другую солнечную систему, но из-за скудных ресурсов начнутся войны.
Деградация.
С 3815 по 1878 годы цивилизация погибнет, и люди будут жить, «как звери», пока не возникнет новая религия, которая поведёт нас к свету.
Просветление.
С 4302 по 4674 годы зло и насилие навеки исчезнут, люди станут бессмертными и породнятся с инопланетянами.
Всего во вселенной будет жить 340 миллиардов. Люди научатся говорить с Богом.
Конец.
В 5079 году вселенная прекратит своё существование.
Источник: http://lifter.com.ua/