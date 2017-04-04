12 страшных предсказаний Ванги, 2 из которых УЖЕ сбылись!

Болгарская ясновидящая, потерявшая зрение в возрасте 12 лет во время сильной бури, предсказала теракты 11 сентября, появление ИГИЛ, конфликт в Сирии и крах американского президента.

На фоне растущего напряжения между США и Северной Кореей особенно пугают её предсказания мировой войны.

Болгарская пророчица, умершая в 1996 году в возрасте 85 лет, прозвана «Нострадамусом с Балкан» и почитается в России за точность предсказаний, 85% из которых сбылись.

Миллионы людей уверены, что она обладала сверхъестественными способностями.

Так что же она предсказала? И что ждёт нас в будущем?

Катастрофа атомной подлодки «Курск».

В 1980 году слепая пророчица предсказала, что в августе 1999 года «Курск уйдёт под воду, весь мир будет его оплакивать».

12 августа 2000 года российская подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море. Все находившиеся на борту погибли.

11 сентября.

В 1989 года Ванга сказала: «Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой».

11 сентября 2001 года самолёты, захваченные исламскими экстремистами, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тысячи людей погибли.

Взлёт Китая.

Если верить пророчице, Китай станет сверхдержавой в 2018 году.

Тут она, возможно, ошиблась: с военной и экономической точки зрения Китай и так уже давно сверхдержава.

Кроме того, до 2023 года нас ожидает изменение земной орбиты.

Золотой век будет. Но позже.

Между 2025 и 2028 годами будет создан новый источник энергии, и на планете больше не будет голода. Будет запущен пилотируемый аппарат на Венеру.

Таяние ледниковых шапок.

С 2033 по 2045 годы полярные шапки растают, из-за чего поднимется уровень океанов. Европой будут править мусульмане, а мировая экономика будет процветать.

Клонирование спасёт от болезней.

Клонирование позволит врачам лечить любую болезнь, потому что органы можно будет с лёгкостью заменять.

США атакуют мусульманский Рим с помощью климатического оружия мгновенной заморозки.

Красные и зелёные.

С 2072 по 2086 год будет процветать бесклассовое коммунистическое общество, а вся природа будет восстановлена.

Марс атакует!

В период 2170–2256 произойдёт много событий: колония на Марсе обзаведётся ядерным оружием и потребует независимости от Земли; будет основан первый город под водой; а в ходе поисков инопланетной жизни будет обнаружено нечто «ужасное».

Машина времени.

Между 2262 и 2304 годами мы научимся путешествовать во времени. Во Франции тем временем французские партизаны будут сражаться с мусульманскими властями.

Также будут раскрыты «тайны луны».

Конец Земли.

Начиная с 2341 года, череда природных и техногенных катаклизмов сделает нашу планету непригодной для жизни. Человечество переселится в другую солнечную систему, но из-за скудных ресурсов начнутся войны.

Деградация.

С 3815 по 1878 годы цивилизация погибнет, и люди будут жить, «как звери», пока не возникнет новая религия, которая поведёт нас к свету.

Просветление.

С 4302 по 4674 годы зло и насилие навеки исчезнут, люди станут бессмертными и породнятся с инопланетянами.

Всего во вселенной будет жить 340 миллиардов. Люди научатся говорить с Богом.

Конец.

В 5079 году вселенная прекратит своё существование.

Источник: http://lifter.com.ua/