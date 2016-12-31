11 правил КАМА-СУТРЫ для ЖЕНЩИН

Эти правила четко объясняют, что значит в нашей повседневной жизни, ежедневно СЛУЖИТЬ своему мужу

«Любая женщина хочет, чтобы рядом с ней был Настоящий Мужчина. Чтобы ради нее был на все готов, чтобы любил, на руках носил, платья и украшения дарил, был сильным и нежным… У каждой этот список свой, со своими дополнениями и пожеланиями. Благо, нам, женщинам, сейчас открывается очень много древних знаний, которые помогают нам становится мудрее, становится ВЕДАющими Женщинами. Мы уже знаем, что мало (да и неэффективно совсем!) просто желать, чтобы мужчина был таким, каким нам хочется его видеть. Мы не раз говорили о том, что женская психическая сила в разы превышает мужскую, и способна творить чудеса. Что же делать, чтобы эту психическую силу развивать? Расхожая фраза «служить мужу» уже у многих вызывает нервное подергивание. Сегодня я хочу поделиться с Вами 11 правилами из Кама-Сутры, которые записал для нас мудрец Ватьсьяяна. Эти правила четко объясняют, что значит в нашей повседневной жизни, ежедневно СЛУЖИТЬ своему мужу.

1. НИКАКИХ ОБВИНЕНИЙ.

У женщины есть такая черта – всегда и всех обвинять, надо обязательно сделать кого-то в ответе за все происходящее. Для мужчины же просто невыносимо, когда женщина загоняет его в угол и там добивает своим: «Ты во всем виноват». Пожалуйста, не забывайте: Ваш мужчина тоже ЧЕЛОВЕК, он может совершать ошибки, он ведь не Бог. Почувствуйте разницу: можно ГОВОРИТЬ об ошибке, а можно ОБВИНЯТЬ.

2. КРАСИВАЯ ОДЕЖДА.

Об этом пункте уже сказано пересказано. Но тем не менее, честно признайтесь, много ли женщин одеваются для дома ЛУЧШЕ, чем на выход? НЕТ! Мудрец Ватьсьяяна говорит, если женщина не одета красиво – мужчина подсознательно чувствует, что можно эту женщину и не любить. Помните, женщина проявляет свою красоту благодаря одежде!

3. ЖЕНСКАЯ СИЛА – В ВОЛОСАХ.

Любой мужчина обращает внимание на волосы, на женскую прическу. Возможно, он это сам не осознает, но его подсознание всегда считывает: красивые ли волосы, ухоженные, уложены ли. Это правило напоминает нам, что самый первый мужской взгляд всегда обращен на прическу женщины! И только потом на тело.

4. ВАШ МУЖЧИНА – САМЫЙ ЛУЧШИЙ. ВСЕГДА.

Такова психология мужчины. Ему важно слышать, что он лучший, именно от своей жены! Никогда не скупитесь на похвалу для своего мужчины. Вы должны заучить как мантру: «Ты самый лучший в моей жизни». Сначала, об этом должна говорить мальчику мама, потом его жена. Когда Вы говорите своему мужчине эти слова, он испытывает подъем, энтузиазм, его энергия растет. Кстати, после этого можно просить подарки)) Помните о том, что Ваш мужчина, как и другие, может быть сильным, может быть и слабым, но это все относительно! Не думайте сравнениями с другими мужчинами, надо думать так: «Мой – самый лучший». И точка.

5. ЮМОР СПАСЕТ МИР.

Мир в Вашей семье. Умейте пошутить со своим мужем. Любой мужчина любит посмеяться. Научитесь привносить в Вашу жизнь долю юмора и она заиграет другими красками. Мужчина всегда оценит, если женщина умеет с улыбкой, с шуткой разрядить атмосферу.

6. НЕ СРАВНИВАТЬ. НЕ ПРОСЛАВЛЯТЬ ДРУГОГО МУЖЧИНУ.

Мужчина никогда, ни с кем не может делить свою жену – вот суть этого правила. Всю свою энергию Вы должны направлять только на своего мужа. Если же вы восхищаетесь другим (даже своим отцом!) – значит и Ваша энергия идет ему.

7. ГНЕВ УБИВАЕТ ВАШУ КРАСОТУ.

Пожалуйста, помните о том, что гнев – это СЛАБОСТЬ МУЖЧИН. Мужчина в гневе порой просто прекрасен. Но не женщина! Даже самая красивая женщина в гневе теряет все свое очарование. Что происходит с женщиной в момент гнева? У нее уменьшаются женские гормоны и увеличиваются мужские, ведь гнев — это проявление чистого тестостерона. Учитесь проявлять свое раздражение чисто по-женски – в первую очередь это СЛЕЗЫ! Слезы помогают нам справиться, пережить наши эмоции ПРАВИЛЬНО. Слезы – вот настоящая слабость женщин, ни один мужчина не остается к ней равнодушным.

8. ГОТОВИТЬ ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ.

Эту поговорку знает с детства каждая девочка: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Мудрость наших предков не знает границ. Мужчина всегда ожидает, что женщина его вкусно накормит. В ведические времена мужчина НИКОГДА НЕ ЕЛ вне дома. У еды и любви очень много общего. Пища способна менять наше сознание, мудрые женщины всегда этим пользовались! Пища содержит в себе эмоции. Помните: если мужчина перестает есть дома, ест вне дома, то тогда он может и полюбить вне дома.

9. НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ.

Часто женщины насядут и продавливают своих мужчин. Но давление отталкивает мужчину, закрывает его от Вас, заставляет обороняться. Если Вам подарить любимые конфеты, но ЗАСТАВИТЬ Вас их есть – много ли Вы удовольствия получите от них? Так и мужчины! Их хлебом не корми – дай исполнить женское желание, они от этого получают колоссальное удовольствие. Но своим напором, Вы можете на чисто отбить у своего мужа желание что-либо делать для Вас.

10. ЗАБОТА О ДОМАШНЕМ ОЧАГЕ.

И женщина должна хорошо заботиться о доме. Тогда для мужчины красота женщины будет важна не так сильно.

11. УЛЫБАЙТЕСЬ.

Знаете, как в известном мультфильме: «Улыбаемся и машем»? У мужчины есть ожидание от своей женщины – ее улыбка. Он ждет улыбки от Вас. Когда мужчина приходит домой, он хочет видеть две вещи: улыбку своей жены и улыбку своих детей. Как бы он не устал, эти две вещи могут помогут ему восстановится! Женская улыбка повышает у мужчины гормон окситоцин, успокаивает, расслабляет его. Но часто женщины просто забывают это делать. Это, кстати, одна из причин почему сейчас так много разводов – женщины перестали улыбаться своим мужьям!

Выполнение этих простых, но очень важных 11 правил, превратят жизнь Вашего мужчины в РАЙ!»