10 знаков Вселенной, которыми она показывает, что вы на ложном пути

Многие думают, что события в жизни «просто случаются», но если наладить тесную связь со своей интуицией, становится ясно, что всё, происходящее с нами, — результат наших поступков.

Мы не всегда осознаём, какими будут последствия наших шагов, но вселенная, к счастью, даёт нам знаки, чтобы показать, что мы на верном — или на неверном — пути. Здесь речь пойдёт именно о предупреждениях — признаках неверного пути.

Вселенские предупреждения имеют форму нежелательных обстоятельств и событий.

Это означает, что ваша энергия вибрирует на низкой частоте. Ваши мысли, чувства и поступки сфокусированы негативно, что приводит к возникновению нежелательных обстоятельств.

Хотя мы обладаем способностью вибрировать на высокой частоте, трудно всё время оставаться в приподнятом настроении.

Ведь наши души в настоящий момент привязаны к Земле, к физическому измерению, которое гораздо плотнее и медленнее высших, эфирных измерений. Наша планета и наши тела сотканы из энергии гораздо более низкой частоты, чем наши души.

В результате мы время от времени сталкиваемся с нежелательными обстоятельствами, но это нормально. Главное — вовремя замечать эти предупреждения (но не зацикливаться на них!), чтобы быстро вернуться на верный путь.

Вот предупреждающие знаки от вселенной, на которые стоит обращать внимание в повседневной жизни:

Вы ударились большим пальцем ноги.

Вы застряли в транспортной пробке.

В ваш адрес бросают грязные взгляды или отпускают язвительные комментарии.

Вы получили травму.

Вам пришёл неожиданный счёт.

Вы испытываете беспричинную тревогу.

Вы ссоритесь с любимыми.

Вы заболели.

У вас болит голова.

У вас теряются или ломаются вещи.

Неприятные запахи, звуки или вкусы.

Каждый из этих знаков означает, что вам следует центрироваться и настроить свою частоту.

Столкнувшись с таким знаком, остановитесь! Не доделывайте дело, не заканчивайте разговор, не додумывайте мысль — потому что они явно ведут вас в неправильном направлении.

Вместо этого сделайте глубокий вдох, посмотрите на ситуацию со стороны или даже помедитируйте, если есть такая возможность.

Если вы вовремя заметите эти предупреждающие знаки и быстро среагируете, центрирование остановит негативный импульс.