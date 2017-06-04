10 вещей, которые приносят в дом счастье

Счастье в доме зависит не только от позитивного настроя хозяина. Есть вещи, которые привлекают удачу и благополучие.

1. Подкова.

Согласно народному поверью, она приносит удачу и здоровье. Считается, что удача всегда на коне, а коню необходима подкова. Она укажет удаче дорогу к вашему дому. Правильно разместить подкову очень важно. При удачном выборе места ее расположения в доме будет счастье и достаток, а горести и болезни будут обходить стороной.

Для активации оберега необходимо познакомить подкову со всем домом, показать ей расположение комнат и попросить о защите и благополучии. Не забывайте подкове рассказывать о том, как она помогает.

2. Чеснок.

Наиболее вероятной причиной разлада в доме является нечисть. Многие сталкивались с тем, что домашние дела не ладятся — то посуда из рук выскользнет, то ссоры, то настроение ухудшается. Для усмирения нечисти, а также от сглаза и порчи согласно приметам используется чеснок. С его добавлением можно сделать сильный оберег, который защитит дом от негативной энергетики.

Для общей очистки дома чеснок вешают в укромном месте под потолком, прося защиты от дурного глаза и нечисти. Употребление чеснока в пищу повышает иммунитет и очищает от негативного воздействия недоброжелателей.

3. Мед.

Для тех, кто хочет, чтобы дом был полной чашей, следует запастись медом. Мед является прекрасным приворотным средством для понравившегося человека. Угощая его сладким лакомством, хозяйка показывает себя радушной, а гость запоминает дом уютным и гостеприимным.

Он служит лакомством для домового. Как говаривали в народе: «Мед в доме — достаток в доме». Свежий мед выливают на красивое блюдечко с узором, приговаривая ласковые слова домовому: «Отведай меда, батюшка домовой, да защити дом наш от невзгод, принеси нам счастье и достаток. И пусть он будет как мед сладок».

4. Яблоки.

По примете, хранить в доме яблоки — иметь вдоволь всего. Своей свежестью они обеспечат вам хорошее настроение и не позволят грустить. Положительная энергетика, которой они наливались в течении лета, проникнет в дом и очистит его на всех энергетических уровнях.

Ровное, наливное яблоко без червотчин положите в красивую посуду, на черенок повяжите бантик из атласной ленточки и произнесите: «Крепко узелок затягиваю, счастье в дом приманиваю. Яблочко наливное на кухне лежит — порядок и довольствие сохранит».

5. Икона.

Во все времена иконы для верующих людей были сильнейшими оберегами и помощниками. У них просят совета и защиты, молят о здоровье. Иконы способны отогнать любое лихо, покусившееся на ваше жилище.