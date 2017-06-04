10 вещей, которые приносят в дом счастье

Счастье в доме зависит не только от позитивного настроя хозяина. Есть вещи, которые привлекают удачу и благополучие.
1. Подкова.
Согласно народному поверью, она приносит удачу и здоровье. Считается, что удача всегда на коне, а коню необходима подкова. Она укажет удаче дорогу к вашему дому. Правильно разместить подкову очень важно. При удачном выборе места ее расположения в доме будет счастье и достаток, а горести и болезни будут обходить стороной.
Для активации оберега необходимо познакомить подкову со всем домом, показать ей расположение комнат и попросить о защите и благополучии. Не забывайте подкове рассказывать о том, как она помогает.
2. Чеснок.
Наиболее вероятной причиной разлада в доме является нечисть. Многие сталкивались с тем, что домашние дела не ладятся — то посуда из рук выскользнет, то ссоры, то настроение ухудшается. Для усмирения нечисти, а также от сглаза и порчи согласно приметам используется чеснок. С его добавлением можно сделать сильный оберег, который защитит дом от негативной энергетики.
Для общей очистки дома чеснок вешают в укромном месте под потолком, прося защиты от дурного глаза и нечисти. Употребление чеснока в пищу повышает иммунитет и очищает от негативного воздействия недоброжелателей.
3. Мед.
Для тех, кто хочет, чтобы дом был полной чашей, следует запастись медом. Мед является прекрасным приворотным средством для понравившегося человека. Угощая его сладким лакомством, хозяйка показывает себя радушной, а гость запоминает дом уютным и гостеприимным.
Он служит лакомством для домового. Как говаривали в народе: «Мед в доме — достаток в доме». Свежий мед выливают на красивое блюдечко с узором, приговаривая ласковые слова домовому: «Отведай меда, батюшка домовой, да защити дом наш от невзгод, принеси нам счастье и достаток. И пусть он будет как мед сладок».
4. Яблоки.
По примете, хранить в доме яблоки — иметь вдоволь всего. Своей свежестью они обеспечат вам хорошее настроение и не позволят грустить. Положительная энергетика, которой они наливались в течении лета, проникнет в дом и очистит его на всех энергетических уровнях.
Ровное, наливное яблоко без червотчин положите в красивую посуду, на черенок повяжите бантик из атласной ленточки и произнесите: «Крепко узелок затягиваю, счастье в дом приманиваю. Яблочко наливное на кухне лежит — порядок и довольствие сохранит».
5. Икона.
Во все времена иконы для верующих людей были сильнейшими оберегами и помощниками. У них просят совета и защиты, молят о здоровье. Иконы способны отогнать любое лихо, покусившееся на ваше жилище.
Размещать иконы в доме следует с умом. Почтительное и бережное отношение к святым ликам несомненно и принесет умиротворение и покой всем живущим в доме и очистят его энергетику.
6. Булавка.
Самое распространенное средство от сглаза — булавка. Счастье в дом приносят не только достаток, но и здоровье жильцов. Дурные помыслы нередко входят в жилище непрошеными гостями и порой бывает очень непросто от них избавиться.
Для активации булавки как защитного оберега следует прокалить ее над огнем, промыть в проточной воде и на ночь засыпать смесью соли и перца. Наутро попросить булавку защищать от нечистых помыслов и приколоть над входной дверью так, чтобы ее не было видно.
7. Колокольчик.
Мелодичный звон колокольчика способен вернуть настроение в дом, отвернуть всю нечисть и противостоять поползновениям злых сил. В народе считалось, что выбирать колокольчик лучше из серебра или железа. У него должен быть чистый, не раздражающий звон.
Для активации оберега достаточно повесить его в то место, где он будет часто звенеть. Прислушивайтесь к его перезвону. Если мелодия изменится, станет жалобной или вовсе замолкнет, пора менять защитника, так как он вобрал в себя слишком много негативной энергетики.
8. Мыло.
Символ чистоты и здоровья — кусок обычного мыла. С ним связаны многие приметы, хотя и мало кто о них знает. Сделать свою ванную комнату храмом очищения и чистой энергетики поможет высушенный кусочек мыла в красивой коробочке, перевязанной лентой.
Активировать мыло на защиту можно следующим образом: зажгите белую свечу возьмите 2 кусочка мыла без химических добавок, помойте ими руки до локтя и произнесите: «Как вода с пеной смывает грязь, так мыло защищает дом. От хворей, от сглаза, от негатива, от скандалов». Один кусочек положите в ванной, другой в туалете.
9. Свечи.
Отлитые из воска свечи являются мощным оберегом, приносящим в дом благополучие во всех сферах. Ни один дом не обойдется без свечи, символа света и мудрости. Лучше всего справляются с этой функцией церковные свечи.
Оставшись в одиночестве, зажгите свечу и обойдите весь дом, не пропуская ни одного уголка. Проведите обряд очищения дома, попросите защиты и света в доме и душах. Огарок свечи поставьте перед иконой или найдите место на восточной стороне дома, где вы можете поставить оберег.
10. Зеркало.
Лучше всего в качестве оберега работает круглое зеркало в деревянной раме. В доме, где царит лад и взаимопонимание, оно впитывает положительную энергетику и возвращает ее сторицей. Не подходите к зеркалу-оберегу с плохим настроением. Не ссорьтесь перед ним и не сквернословьте.
Активировать зеркало на защиту предпочтительней женщине. Смочите чистую ткань любимыми духами и протрите поверхность круговыми движениями. На ночь перед зеркалом поставьте красивую глубокую тарелку. Наполните ее символическими предметами (монетка для достатка, расческа для красоты, семейное фото для благополучия) и попросите защиты.
Источник — znaxyar.ru