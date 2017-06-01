10 вещей, которые приносят в дом бедность и несчастья

Столкнувшись с черной полосой, мы любим винить во всем обстоятельства или даже подозревать порчу. Но иногда виноваты во всем обычные вещи, которые притягивают к дому бедность и застой.

Нередко жизненный поток «замусоривается» благодаря нашим же усилиям. Избежать этого можно, если покончить с вещами, которые приносят одни беды и неприятности. Даже когда в жизни все благополучно, время от времени стоит проводить своего рода ревизию. Вы можете превратить уборку в ритуал: и психологи, и специалисты фэн-шуй в один голос скажут, что, очищая жилое пространство вокруг себя, человек начинает чувствовать себя лучше. Разбираясь в шкафах, мы расставляем по полочкам и мысли.

10 вещей, которые притягивают в дом негатив

От чего же в первую очередь советуют избавиться и эзотерики, и даже народные приметы?

1. Разбитые стекла.

Это может быть треснувшее окно, разбитое зеркало или кружка с отколовшейся ручкой. Не храните их дома, ведь разбитое стекло символизирует брешь в защите.

2. Старые вещи.

Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать — всему этому место в прошлом и на свалке. Если вдруг кофточка, которая вам так дорога, никогда на вас не налезет, а выбросить ее не поднимается рука — лучше отдать ее на благотворительность.

3. «Мертвые» вещи.

Первые среди них — сухие цветы. Такие композиции очень любят многие хозяйки. Но все отжившее — это некротическая энергетика увядания. В этот же список можно включить чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц. Конечно, исключения из правил тоже есть: если гербарий от любимой дочки, когда она была маленькой, трепетно хранится в вашем столе, вреда от него не будет. То же самое относится к перу или рогам, которые декорируют комнаты, не будучи взятыми с убитого животного. Ракушки из отпуска стоит держать в качестве сувениров только тем, кто регулярно за ними ухаживает. А вот остальное лучше раздать или выбросить. А уж высохшие комнатные растения — точно первые кандидаты на свалку, пока они не пополнили список вещей-энергетических вампиров.

4. Любая вещь, которой не пользовались больше трех лет.

Даже если она совершенно новая, энергетика застоя начинает накапливаться в ней. Или дайте ей вторую жизнь, или задумайтесь. Возможно, пора куда-то пристраивать стол, за которым вы не сидели уже лет десять, и те самые брюки с распродажи, совсем как новенькие, но явно не по размеру?

5. Мелкий мусор в кармане или в кошельке.

С малого начинается большое. Вряд ли все эти фантики и билетики — счастливые?

6. Фотографии, которые вам не нравятся.

Негатив, который вы испытываете, глядя на фото, раз за разом впитывает ваше же изображение. Таким образом можно даже случайно себя сглазить.

7. Часы, которые стоят.

Остановившееся время — очень дурной знак. Или отнесите их в ремонт, или выбрасывайте, не задумываясь. На худой конец, можно превратить тяжелые напольные часы в предмет мебели, например, в столик, а настенные — в рамку для фото или вешалку.

8. Непарные вещи.

Отдельного внимания заслуживает стоящая на балконе лыжа (одна), лыжная палка (одна) или завалившийся за обувную полку тапок (разумеется, один). Такие предметы обихода уже не послужат пользой и лишь мешают обзаводиться новыми покупками, блокируя энергетику.

9. Обтрепавшийся веник.

О венике стоит сказать отдельно. Веник, швабра, метла — не просто инструменты для уборки. С веником связано множество примет о домовых — помощниках в вашем жилье и отвечающих в том числе за материальное благополучие. Старый, облысевший веник ведет к иссякающим финансам. Поэтому все, чем вы наводите порядок, должно само содержаться в порядке.

10. Картины и фотографии с изображением бури, ненастья или плохой погоды.

Правда, если вам кажется, что акварели с дождем — это лирично и очень красиво, их можно оставлять. Просто присмотритесь и прочувствуйте изображенное: если картина приносит тревожные мысли, лучше подыскать для нее другого владельца.

Кстати, не только «несчастливые» вещи приносят беду и несчастья. Иногда неудачу могут навлечь даже талисманы, если ими неправильно пользоваться. Например, не все знают, как правильно вешать подкову на счастье. Правильный ответ — так, чтобы та образовывала форму чаши. Иначе ваша «чаша» переворачивается донышком кверху, и никакое счастье в ней не задержится. А декоративные веники на удачу обычно крепят помелом книзу, чтобы в доме нравилось домовому.

Чтобы беда не задержалась на вашем пороге, защищайте свой дом с помощью эффективных оберегов и заговоров. Своевременно делайте уборку, можете время от времени зажигать в помещениях свечи: они хорошо чистят дом от негатива.

Источник — dailyhoro.ru