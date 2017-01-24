10 вещей, которые НЕ должны находиться в вашем доме

В доме каждого человека есть вещички, с которыми он никак не может расстаться. Старые раритетные чашки от бабушки, любимая пара старых кроссовок, портрет какой-то дальней родственницы, который хранится просто из уважения к семейному древу.
Но, оказывается, все вещи несут ту или иную энергетику. И некоторые из них просто не должны находиться в доме, где живет человек.
Список именно таких вещей мы предлагаем вашему вниманию:
1. Порванная одежда или обувь, а также те вещи, которые не подходят по размеру или уже просто вышли из обихода.
2. Склеенная посуда с трещинами и сколами. Вообще, вся посуда в доме олицетворяет семейный лад, так что о чем говорит битая посуда – всем понятно.
3. Поломанные вещи, разбитые зеркала. Самое излюбленное место для плохой энергетики – захламленный чердак, кладовка или шкаф.
4. Если кто-то подарил вам подарок, который вызывает у вас неприятные ощущения без видимых причин – не храните его. Такой подарок подарен со злыми мыслями и намерениями.
5. Картины с изображенными людьми или животными, чей взгляд вам неприятен.
6. Изображения оскаленных, злых людей или животных вносят ссоры и ругань в дом.
7. Вещи с плохой историей, которые принадлежали когда-то плохим людям или символизируют плохие события или воспоминания.
8. Никогда не держите в доме привезенные сувениры из экзотических стран, истории которых вы не знаете. В первую очередь это касается статуэток или символики, которая могла применяться для магии. Такие вещи несут в себе определенный энергетический заряд. Сюда же относятся антикварные вещи неизвестных владельцев.
9. Растения с плохой энергетикой. К примеру, считается, что вьюн в доме молодой девушки провоцирует несчастья в личной жизни и одиночество.
10. Мебель с острыми углами, которые направлены на ваше спальное место или любимое место, где вы часто отдыхаете.
Многое из этого, конечно, очень похоже на суеверия. Но, уверены, в этом все же есть доля правды, поэтому лучше перестраховаться и сделать свое жилье более “позитивным”