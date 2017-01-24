10 вещей, которые НЕ должны находиться в вашем доме

В доме каждого человека есть вещички, с которыми он никак не может расстаться. Старые раритетные чашки от бабушки, любимая пара старых кроссовок, портрет какой-то дальней родственницы, который хранится просто из уважения к семейному древу.

Но, оказывается, все вещи несут ту или иную энергетику. И некоторые из них просто не должны находиться в доме, где живет человек.

Список именно таких вещей мы предлагаем вашему вниманию:

1. Порванная одежда или обувь, а также те вещи, которые не подходят по размеру или уже просто вышли из обихода.