10 вещей, которые лучше перестать делать в 2019 году

Когда вы оглядываетесь на свою жизнь, то понимаете – вашим самым страшным врагом была постоянная погоня за совершенством.

В детстве мы считаем себя глупыми, потому что плохо разбираемся в математике и физике, подростками мы думаем, что недостаточно красивы и стройны, во взрослом возрасте – что у нас недостаточно высокие доходы и приличный дом, пишет Transurfing Real.

Так почему же это настолько важно? Почему просто не любить себя такими, какими мы есть?

Если вы примите себя и любые перемены, вы почувствуете облегчение. Вот, что вам нужно сделать, чтобы в 2019 году наконец-то начать жить!

1. Прекратите гоняться за совершенством.

Совершенство – это мираж, его не существует. Перестаньте изнурять себя погоней за совершенством!

Для счастья не нужно совершенство. Научитесь принимать свои ошибки как необходимость, которая делает вам мудрее и опытнее.

2. Хватит все время куда-то бегать.

Куда-то рваться – это не признак успешности человека. Научитесь слушать свое тело и прекратите чувствовать вину из-за того, что вы делаете.

Вы должны понимать, что вашему телу и организму нужен отдых и, более того, нет никакой необходимости перед кем-то за это отчитываться.

Наслаждайтесь жизнью. Более того, научитесь расслабляться.

3. Хватит все время себя критиковать.

Обращайте внимания на свой внутренний диалог. Уважайте себя как личность. Хватит говорить о себе гадости, осуждать себя или своими же руками понижать себе самооценку.

Знаете ли вы, что мы всегда получаем то, что, по нашему мнению, заслуживаем? Если вы верите в свои силы и верите в то, чего хотите, вы обязательно приложите все усилия, чтобы жить так, как вы мечтаете.

4. Перестаньте обвинять других людей.

Поймите, что когда вы кого-то в чем-то обвиняете, вы выступаете в роли жертвы. Обвиняя других за потраченное впустую время, выброшенные на ветер деньги или несправедливость в любви, подумайте каков был ваш вклад во все это.

Никто не может причинить вам вред или расстроить вас без вашего сознательного (или бессознательного) согласия.

Возьмите ответственность за происходящее в вашей жизни.

5. Хватит оценивать других.

Не забывайте о собственных целях и мечтах. Прекратите смотреть на других – у них свой путь. Не зацикливайтесь на мнении других – тем более, если они никакого отношения к вашей жизни не имеют.

6. Хватит предполагать о том, что другие думают или хотят.

Запомните, вы – это не они, поэтому вы никак не можете знать, о чем они думают и чего им хочется.

Не давайте вашему разуму с вами играть. В таких ситуациях воображение – опасная вещь. Оно как может улучшить ваше отношение к человеку, так и полностью его испортить.

Каждый раз, когда вам начинает казаться, что о вас плохо думают – скажите своему воображению «Хватит».

7. Хватит конкурировать с другими.

Для того, чтобы почувствовать себя хорошо, не обязательно втаптывать кого-то в грязь. Вам не нужно все время с кем-то соревноваться, чтобы подкреплять свой авторитет и эго.

Не нужно также сравнивать себя с другими. Вы – это вы.

8. Прекратите представлять счастливое будущее.

Дом, машина, деньги, муж/жена, дети – все это, конечно, хорошо. Но если это не дело рук вашего воображения. Научись находить счастье в маленьких радостях жизни, и восхищайтесь той реальностью, которая у вас есть.

Хватит ждать выходные, чтобы почувствовать себя полноценным человеком – живите здесь и сейчас. Находите что-то хорошее в каждом дне.

9. Перестаньте беспокоиться о будущем.

Любите то, насколько разнообразна жизнь. Вы никогда не знаете, что ждет вас за следующим поворотом – счастье, или новые испытания.

Доверяйте Вселенной. Она знает, как лучше и умеет удивлять.

10. Не стремитесь нравится всем.

Хватит нуждаться в чужом одобрении. Думать о мнении других – пустая трата времени.

Не думайте, что любить себя – это эгоизм. Научитесь делать выбор, беспокоясь о себе, а не о разочаровании других. Люди сами виноваты в своих разочарованиях, потому что ожидают слишком многого.

Помните, что вы не «должны» что-то делать только потому, что вам об этом сказали другие. Это ваша жизнь. Это ваше время. Учитывайте свои желания.

Вы имеете полное право самостоятельно выбирать, даже если вас будут осуждать другие. Выбирайте жизнь – без оправданий и лжи. Подлинную жизнь, которая принадлежит только вам.

Научитесь ценить то, что вы имеете и соберите всю свою смелось в руки, чтобы идти тем путем, который вы выбрали сами.

А вы готовы что-то менять?

Источник: https://lifter.com.ua/