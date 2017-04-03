10 стратегий счастья. Эмоциональная перезагрузка

Чтобы достичь тишины внутри себя, мы можем выбирать различные пути, но все они приведут к одному результату – отдыху.

Существует не менее десяти способов прийти к моменту тишины и отдыха, но спорить о том, какой из путей считается лучшим абсолютно бессмысленно. Каждый должен выбрать тот путь, который подходит именно вам. И так:

Одиночество – это первый путь.

Каждый хоть один раз мечтал оказаться в уединенном доме в лесу или на склоне горы. Чтобы окружала только природа, возможно, дождь, и мерное потрескивание поленьев в камине. Или, еще лучше, необитаемый остров. А вокруг – солнце, песчаный пляж, морской прибой и экзотические растения. Можно фантазировать до бесконечности, но суть в том, что внешняя тишина проникает внутрь, и наступает полное блаженство, это и есть счастье.

Вторым назовем путь любви.

Каждый человек нуждается в любви. Когда я чувствую всеобщую любовь и восхищение, я наполняюсь энергией солнца и абсолютным счастьем. Происходит эмоциональная перезагрузка. Я способен совершать новые подвиги.

Третий путь – это успех.

Это мировое признание. Вот я нахожусь на сцене, мне нет равных, я признан всем миром. Друзья восхищены мной, они мне аплодируют, меня освещают софиты, я купаюсь во всеобщем внимании. Журналисты снимают меня на камеры, стараются взять у меня интервью, газеты и журналы пишут обо мне на первых полосах. И меня наполняет счастье.

Единение – это четвертый путь.

Мы рядом, романтическая обстановка, в воздухе витает любовь. Мы – одно целое, мы любим и любимы. Друг для друга мы становимся лучиками солнца. Эта мечта сбылась.

Пятым путем является обретение власти.

Я справился, я преодолел эту высоту, она навсегда останется моя. Я — властелин бизнеса, города, страны. Я владею всеми деньгами мира и все будет только по-моему. Я достиг этого, я могу отдохнуть от праведных дел.

Шестой путь – это определенность.

Я научился контролировать и предупреждать все неожиданное, поэтому меня ничто больше не тревожит и не терзает. Проблемы ушли, и я могу отдохнуть.

Седьмой — путь насыщения.

Это момент, когда испробовано все, что дает удовольствия и блаженство. Я слышу звуки Королевского оркестра, он играет в мою честь, сама Королева с восхищением смотрит на меня, вокруг изысканные блюда, напитки из лучших погребов мира. Я плыву на дорогой белоснежной яхте, и окружают меня длинноногие красавицы. Меня окружают верные подданные, они восхищаются мной и благодарят меня, ведь я одарил их своим вниманием. Я живу полной жизнью, окунаясь каждый день в настоящее приключение, и хочется все повторять снова и снова. Я даже не знаю, чего же еще пожелать и испытываю приступ абсолютного счастья. Я отдыхаю.

Восьмой путь – это триумфальное завершение.

Наконец все трудности остались позади, работа над собой окончена, я достиг цели и одержал безоговорочную победу. Все задуманное блестяще воплощено в жизнь. Налажен механизм, движимый усилиями огромного количества людей. Теперь можно праздновать настоящую победу, по-королевски одаривая себя и своих людей, не отказывая себе ни в чем. Это и есть полноценный отдых, эмоциональная перезагрузка.

Девятый путь – это абсолютная гармония.

Я нахожусь на самой высокой горе, развалившись в удобном кожаном диване, маленькими глоточками отпиваю из дорогого бокала свой любимый напиток. Все, что происходит вокруг, меня уже совершенно не беспокоит, я просто наблюдаю с высоты. Я понимаю, что все происходящее со мной на удивление гармонично, и я могу полностью расслабиться и отдохнуть.

Десятый путь – это волшебное воплощение мечты.

У меня не пустая жизнь, а настоящее приключение в единении и гармонии со всем миром. Я выполнил свое предназначение, все окружено любовью, все счастливы и солнце всем светит своим счастливым светом. Моя жизнь красива и в то же время таинственна. В момент воплощения мечты наступает эмоциональная перезагрузка и я готов мечтать снова.

Теперь вы убедились, что все стратегии направлены на достижение наивысшей точки счастья, после которого можно внутренне расслабиться и отдохнуть. Вы поймете это по отсутствию обременяющих бесконечных мыслей, по удовлетворенности и бесконечному счастью, которое дает чувство расслабленности.

Вы наверняка заметили, что по всем пунктам пути к духовной тишине, необходимо выполнить определенное условие. Только тогда возможен эмоциональный отдых. Выбрав определенный пункт, мы следуем условию его выполнения и нас возмущает то, что этот несовершенный мир мешает абсолютному счастью и эмоциональному отдыху.

Задайте себе вопрос, если вы не научитесь воплощать свои мечты, что будет с вами? Вы готовы всю жизнь быть несчастным? Это же просто нелепость. Но так живут многие. Каждый мечтает об отдыхе, о том, что он наступит, но этому постоянно что-то мешает.

Вот и выходит, что в ожидании результата, мы напряжены и несчастны, наши силы и внимание сфокусированы на чем-то из будущего, который может не произойти, или на прошлом, которое нет смысла анализировать. Точно также мы фиксируем и свои эмоции. Все это рождает телесную усталость и духовную неудовлетворенность, мы чувствуем себя несчастными.

В итоге все несчастное население планеты находит утешение в употреблении алкоголя и наркотиков, в беспорядочном сексе или каком-то хобби. Но если научиться не цепляться за прошлое или будущее, то наступит расслабление и ощущение счастья.

Современный человек не может принять ситуацию в том виде, как она есть, не может расслабиться в одночасье, не может понять, что жизнь состоит из путей достижения желаемого результата. Нельзя упускать шанс ощущать себя счастливым и отдыхать каждое мгновение. Во всем виновато слово «если».

Поэтому были разработаны множество способов для неприятия понятия «если». Некоторые способствуют тому, что люди учатся освобождаться от фиксаций ума, а другие освобождают от эмоций. Это и есть одиннадцатый совершенный путь отдыха — эмоциональный детокс. Этот путь способствует безусловному отдыху, это путь абсолютного счастья. Этого нужно просто пожелать. Попробуйте!..

Источник: econet.ru