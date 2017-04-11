10 советов Трэвиса Брэдберри: Как справится с трудными людьми

Недавние исследования, проведенные кафедрой биологической и клинической психологии Университета им. Фридриха Шиллера в Германии, показали, что воздействие стимулов, вызывающих сильные отрицательные эмоции — такое же воздействие, которое вы ощущаете от общения с трудными людьми, — заставляет мозг участников выдавать массивный стрессовый ответ. За счет негативных чувств, жестокости, синдрома жертвы или просто безумных действий трудные люди приводят ваш мозг в состояние стресса, которого следует избегать любой ценой.Способность управлять своими эмоциями и сохранять спокойствие под давлением напрямую связана с вашей работой. TalentSmart провел исследования более миллиона человек, и мы обнаружили, что 90% самых эффективных работников умеют управлять своими эмоциями во время стресса, остаются спокойными и сохраняют контроль над собой. Один из их величайших талантов — это способность нейтрализовать трудных людей. Есть хорошо отлаженные стратегии преодоления трудностей, которые они используют, чтобы держать трудных людей на расстоянии.

1. Они умеют дистанцироваться

Люди, которые любят пожаловаться, и негативные люди — вовсе не подарок, потому что они упиваются своими проблемами и не могут сосредоточиться на решениях. Они хотят поплакаться в жилетку, чтобы почувствовать себя лучше. Людям часто бывает непросто выслушивать жалобы, потому что они не хотят, чтобы их считали грубыми или бесчувственными, но есть тонкая грань между сочувствием и попаданием в водоворот чужих негативных эмоций.

Вы можете избежать этого, только установив ограничения и дистанцируясь в случае необходимости. Подумайте об этом так: если бы жалующийся курил, вы бы сидели с ним весь день, вдыхая сигаретный дым? Вы бы дистанцировались, и то же самое нужно сделать с жалобщиками. Отличный способ установить ограничения — спросить жалобщиков, как они собираются решать проблему. Они либо успокоятся, либо перенаправят разговор в продуктивном направлении.

2. Они поднимаются выше этого

Трудные люди сводят вас с ума, потому что их поведение иррационально. Никакой ошибки, их поведение действительно идет вразрез с разумом. Так почему вы позволяете себе эмоционально реагировать на них и втягиваться в разборки? Чем более иррациональным и безумным кажется кто-то, тем легче вам выбраться из ловушки. Не пытайтесь победить их в их же игре. Отдаляйтесь от них эмоционально и относитесь к вашим взаимодействиям, как к научным проектам (или будто вы их психоаналитик, если хотите). Вам не нужно реагировать на эмоциональную неразбериху — только на факты.

3. Они осознают свои эмоции

Поддержание эмоциональной дистанции требует осознания. Вы не можете запретить кому-то дергать вас за ниточки, если не узнаете, когда это происходит. Иногда бывают ситуации, когда нужно взять себя в руки и выбрать наилучший путь вперед. Это нормально, и вы не должны бояться выиграть для себя некоторое время, чтобы сделать это.

Подумайте об этом так: если душевно неуравновешенный человек подходит к вам на улице и говорит, что он Джон Ф. Кеннеди, вы вряд ли будете его поправлять. Когда вы оказываетесь с коллегой, который так же странно мыслит, иногда лучше просто улыбаться и кивать. Если вы собираетесь поправить его, дайте себе немного времени, чтобы спланировать лучший способ сделать это.

4. Они устанавливают границы

Это та область, где большинство людей склонно себя недооценивать. Они считают, что у них нет способа контролировать этот хаос, поскольку они работают или живут с кем-то. Это весьма далеко от истины. Как только вы найдете способ посмотреть на ситуацию шире, поведение трудного человека станет более предсказуемым и понятным. Это позволит вам рационально думать о том, когда и где вы должны смириться с ним, а когда — нет. Например, даже если вы работаете с кем-то в команде проекта, это не означает, что вы должны так же взаимодействовать с этим человеком один на один, как с другими членами команды.

Вы можете установить границу, но вам придется сделать это сознательно и активно. Если вы позволите делам идти своим чередом, то обязательно окажетесь втянутыми в сложные разговоры. Если вы установите границы и решите, когда и где вы будете взаимодействовать с трудным человеком, вы сможете контролировать большую часть хаоса. Единственная хитрость заключается в том, чтобы стоять на своем и удерживать границы на месте, когда ваш оппонент попытается напасть на них, а он это сделает.

5. Они не ведут бой до последнего

Умные люди знают, как важно выжить сегодня, чтобы сражаться завтра, особенно, когда ваш противник — негативный человек. В конфликте неконтролируемые эмоции заставляют вас упираться руками и ногами и вести битву, которая может нанести вам серьезный урон. Когда вы считываете свои эмоции и реагируете на них, вы можете разумно выбирать, где сражаться, и стоять на своем, только когда это необходимо.

6. Они не фокусируются на проблемах — только на решениях

Ваше эмоциональное состояние зависит от того, на чем вы фокусируете свое внимание. Когда вы концентрируетесь на проблемах, с которыми сталкиваетесь, вы порождаете негативные эмоции и стресс. Когда вы сосредоточиваетесь на действиях, которые помогут сделать лучше вас и ваши обстоятельства, вы создаете ощущение личной эффективности, что порождает положительные эмоции и уменьшает стресс.

Когда дело касается недоброжелательных людей, концентрация на том, насколько они сумасшедшие и трудные, дает им власть над вами. Перестаньте думать о том, как вас беспокоит трудный человек, и сосредоточьтесь на способах справиться с этим. Это сделает вас эффективнее и уменьшит стресс, который вы испытываете при взаимодействии с ним.

7. Они не забывают

Эмоционально развитые люди быстро прощают, но это не значит, что они забывают. Простить — значит отпустить то, что произошло, чтобы вы могли двигаться дальше. Это не значит, что вы дадите обидчику еще один шанс. Умные люди не хотят увязнуть в чужих ненужных ошибках, поэтому они быстро отпускают их и решительно защищают себя от будущего вреда.

8. Они подавляют негативный внутренний диалог

Иногда вы впитываете негатив других людей. Это нормально, что вы плохо себя чувствуете от того, как кто-то относится к вам, но ваши внутренние диалоги (мысли, которые есть у вас по поводу своих чувств) могут либо усилить негатив, либо помочь вам пройти мимо него. Негативный внутренний диалог оторван от действительности, неуместен и обречен на провал. Он отправляет вас в эмоциональный водоворот, из которого трудно выбраться. Вы должны избегать его любой ценой.

9. Они хорошо спят

Я бьюсь по этому поводу не на жизнь, а на смерть на протяжении многих лет, и не хватает слов, чтобы выразить важность сна для повышения вашего эмоционального интеллекта и управления уровнями стресса. Когда вы спите, ваш мозг буквально заряжается, так что вы просыпаетесь бодрыми и с ясной головой. Ваше самообладание, внимание и память ухудшаются, когда вы мало — или неправильно — спите. Недостаток сна самостоятельно повышает уровень гормонов стресса, даже без присутствия триггера. Хороший ночной сон делает вас более позитивными, творческими и активными по отношению к негативным людям, давая вам настрой, необходимый для ежедневного взаимодействия с ними.

10. Они используют свою систему поддержки

Заманчиво, но совершенно неэффективно пытаться все решить самостоятельно. Чтобы бороться с негативными людьми, вам нужно определить слабые места в вашем подходе к ним. Это означает, что нужно использовать вашу систему поддержки, чтобы определить свою позицию в отношении сложного человека. У каждого есть человек на работе и/или вне ее, кто готов помочь найти лучший выход из трудной ситуации. Найдите этих людей в своей жизни и приложите усилия, чтобы получить их понимание и помощь, когда это необходимо. Такая простая вещь, как объяснение ситуации, может привести к новому взгляду. Чаще всего другие люди видят решение, которое вы не можете увидеть, потому что они не так эмоционально вовлечены в ситуацию.

Итого

Прежде чем вы научитесь блестяще применять эту систему, вам придется пройти несколько испытаний. Большую часть времени это будут обидные взаимодействия с проблемными людьми. К счастью, пластичность мозга позволяет ему формироваться и меняться, когда вы пробуете новое поведение, даже в случае неудачи. Внедрение этих здоровых методов общения с трудными людьми научит ваш мозг более эффективно справляться со стрессом и уменьшать вероятность неблагоприятных последствий».

Источник: econet.ru