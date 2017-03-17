10 принципов каждого знака зодиака.

При всем разнообразии типов характера, у каждого знака зодиака свой негласный набор правил и принципов.

1. Лучше со мной не спорить.

2. Сначала сделаю, потом подумаю.

3. Там где остальные тормозят, я жму на газ.

4. Буду вечно молодым.

5. Делай как я, ведь лучше всё равно не сделаешь.

6. Самое трудное – выслушать собеседника до конца.

7. Упрямство – не порок.

8. Легко контролировать ситуацию, сложнее – свои эмоции.

9. Один овен – хорошо, два овна – много.

10. Первым не нападаю. Но не дай Бог меня задеть.

Телец:

1. Не жалко денег на покупку, жалко на гулянку.

2. Не надо мне чужого, не трогай моего.

3. Худой мир лучше доброй ссоры.

4. Не беспокой того, кто хорошо уселся.

5. Лучше красивый диван, чем красивый закат.

6. Еда – штука серьёзная.

7. Ласковый телёнок двух маток сосёт.

8. Когда едешь вторым, экономишь силы.

9. Терпеть не могу одноразовых зажигалок!

10. Дегустатор – вот моё истинное призвание.

Близнецы:

1. Я сегодня не такой, как вчера.

2. Кто владеет ситуацией, тот владеет информацией.

3. Один ум хорошо, а два лучше, особенно если оба принадлежат одному человеку.

4. Фигаро тут, Фигаро там.

5. Идея, как и прочие продукты, не должны залеживаться.

6. Один телевизор и телефон в доме – хорошо, а три – лучше.

7. Кто не успел, тот опоздал.

8. Двигаюсь по жизни, как скутер по воде – не углубляясь, зато быстро.

9. На базаре «за базар» не отвечаю.

10. Люблю количество, потому что на качество не хватает времени.

Рак:

1. Мой дом – моя крепость.

2. Нянчиться с другими – вот моё истинное призвание.

3. Хорошо бы запастись всем на свете: и терпеньем, и вареньем.

4. Всё приходит к тому, кто умеет ждать.

5. С друзьями встречайся дома, а не в кафе.

6. Ничто так не согревает душу, как вид набитого холодильника.

7. Лучше подкопить, но достойную вещь купить.

8. Тяжело жить там, где негде спрятаться.

9. Я несу за собой своё прошлое, как заплечный рюкзак.

10. Неужели за двадцать лет можно износить пальто?

Лев:

1. Я поведу вас в даль светлую.

2. Лучше оказывать поддержку, чем получить её.

3. Приятные манеры – половина успеха.

4. Солнце светит Львам.

5. Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты.

6. Люблю хорошо зарабатывать, а ещё больше – тратить.

7. Рояль в доме лучше, чем пианино, пусть даже на нём некому играть.

8. Несмотря на свой приветливый вид, я в душе диктатор.

9. Если делать – так по-большому.

10. Зачем вам солнце, если я с вами????

Дева:

1. Терпение и труд всё перетрут.

2. Скромность украшает не только девушку, но и деву.

3. Каждый живёт для себя, но служит другим.

4. Порядок нужен везде: и в мыслях, и на кухне.

5. Докажи мне строго логически, что мы созданы друг для друга.

6. Криво висящая полка сводит меня с ума.

7. В больших масштабах я теряюсь.

8. Мне трудно извлечь косточки из целого ведра вишни.

9. В каждой Деве живёт первоклассная дама.

10. Мухомору непременно нужно бросаться в глаза, а белому грибу и так хорошо.

Весы:

1. Без партнёра – как без рук.

2. Самое противное – спорить.

3. Побеждай, соглашаясь.

4. Принципиальными бывают только дураки.

5. Вовлеку кого угодно во что угодно.

6. Красота спасёт мир.

7. Всё надо делать под настроение.

8. Самое трудное – сделать выбор.

9. Не над всеми «и» надо ставить точки.

10. Я и сама порой не знаю, за белых я или за красных.

Скорпион:

1. Жаль, некого ужалить.

2. Каждое событие подобно дивану: в нём должны быть скрытые пружины.

3. Для улыбки должна быть серьёзная причина.

4. Можно освободиться от всего, но не от собственных страстей.

5. Я пою песнь любви на поле битвы.

6. Не всякий выдержит мой взгляд.

7. Мои страсти редко выходят наружу, как и акула редко выплывает на поверхность.

8. Мир пропадает без рыцарей.

9. Не перевелись ещё на земле Отеллы!

10. Я похож на кактус – мой сказочный цветок раскрывается для избранных.

Стрелец:

1. Хорошего человека должно быть много.

2. Кому я должен, всем прощаю.

3. Лучший отпуск – кругосветное путешествие.

4. Главное в проблеме – её масштаб.

5. Мой идеал – Иван Царевич.

6. На меня невозвожно сердиться.

7. Угрызение совести – что это такое???

8. Обязательность украшает лишь посредственных людей.

9. Беспокоиться заранее глупо, разберёмся по ситуации.

10. Не обязательный человек просто обязан быть обязательным.

Козерог:

1. Я не спринтер, и даже не стайер. Я марафонец.

2. И один в поле воин.

3. Не нарушай законы – другому сойдёт, а тебя поймают.

4. Для себя мне нужно очень мало. Моё имущество – это зеркало моих успехов.

5. Жизнь подобна поезду, который на станции прибывает точно по расписанию.

6. Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома.

7. Настоящий Козерог, подобно коньяку, отличается выдержкой.

8. Стоит всю жизнь карабкаться на вершину, чтобы разок плюнуть оттуда вниз.

9. Только я молодею с годами.

10. Я еду – еду, не свищу, а как наеду – не спущу.

Водолей:

1. Как скучно быть похожим на других!

2. Если я тебя придумала, стань таким как я хочу.

3. Предрассудки – удел дураков.

4. Будущее просто обязано быть прекрасным.

5. Трудно быть ангелом, но – надо.

6. Доброе намеренье важнее добрых дел.

7. Чтобы стать новатором, нужно сначала забыть о традициях.

8. Секс? В жизни есть дела и поважнее.

9. Сначала друзья, а потом уж семья… Если, конечно, останется время.

10. Нет меня добрее, нет меня бодрее.

Рыбы:

1. Посочувствовать важнее, чем помочь.

2. Не могу отказаться от спиртного, как рыба от воды.

3. Порядок придумали скучные люди.

4. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.

5. Мало ли что я могу пообещать…

6. Работать в спешке – то же, что глотать, не прожевывая.

7. Готов понять всех, только не себя.

8. Ива в бурю гнётся, а дуб валится.

9. Всем известно, что я вечно занят, но мало кто знает, чем именно.

10. Не давите на меня, а то ускользну, как рыба из рук!

Источник — econet.ru