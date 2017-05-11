10 отрезвляющих цитат от Муджи

Ямайца Энтони Пола Му-Янга миллионы людей во всем мире узнают по другому имени. Он известен как Муджи – мастер Адвайта-веданты, мудрый духовный учитель. Муджи говорит о довольно обычных вещах так просто и ясно, что кажется, будто эти мысли родились вместе с тобой.

Эти 10 цитат заставят вас задуматься о вашей жизни, цели и о вашей душе:

1. Слушая своё сердце, ты начнешь двигаться в правильном направлении, никогда даже не задумываясь о том, правильно оно или нет.

2. Жизнь тебе ничем не обязана. Если твоё отношение будет таким, тогда ты будешь благодарен за всё. Чем ты заслужил 30 лет наполненного кислородом свежего воздуха? Что ты сделал, чтобы у тебя было сердце, бьющееся даже тогда, когда ты спишь? Что ты сделал, чтобы заслужить что-либо вообще? Да и кто ты? Если глубоко задумаешься над этим, ты не будешь больше страдать, а начнешь ценить жизнь во всех ее проявлениях.

3. Каждая мысль сильна лишь настолько, насколько сильно то внимание, которое вы ей даёте. Что бы ни происходило — это просто то, чему вы уделили внимание.