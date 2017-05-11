10 отрезвляющих цитат от Муджи

Ямайца Энтони Пола Му-Янга миллионы людей во всем мире узнают по другому имени. Он известен как Муджи – мастер Адвайта-веданты, мудрый духовный учитель. Муджи говорит о довольно обычных вещах так просто и ясно, что кажется, будто эти мысли родились вместе с тобой.
Эти 10 цитат заставят вас задуматься о вашей жизни, цели и о вашей душе:
1. Слушая своё сердце, ты начнешь двигаться в правильном направлении, никогда даже не задумываясь о том, правильно оно или нет.
2. Жизнь тебе ничем не обязана. Если твоё отношение будет таким, тогда ты будешь благодарен за всё. Чем ты заслужил 30 лет наполненного кислородом свежего воздуха? Что ты сделал, чтобы у тебя было сердце, бьющееся даже тогда, когда ты спишь? Что ты сделал, чтобы заслужить что-либо вообще? Да и кто ты? Если глубоко задумаешься над этим, ты не будешь больше страдать, а начнешь ценить жизнь во всех ее проявлениях.
3. Каждая мысль сильна лишь настолько, насколько сильно то внимание, которое вы ей даёте. Что бы ни происходило — это просто то, чему вы уделили внимание.
4. Отношения — это не что-то, что нужно сохранить во что бы то ни стало, отношениями нужно наслаждаться. Слишком большие усилия порождают напряжение. Когда вы пусты, когда вы свободны от потребности отношений, вам не требуется одобрение, вам даже не требуется, чтобы вас любили. Все хотят быть рядом с вами, когда вы свободны от усилий!
5. Никто не хочет, чтобы ты стал свободным, даже те, кто любит тебя. Потому что освободившись, ты станешь непредсказуемым.
6. Великих личностей не существует. Александр Македонский — всего лишь миф. Где его величие сейчас? Я не встречал никого, кто хранил бы память об Александре Великом в своем сердце. Зато был один человек, ездивший верхом на осле, о котором невозможно забыть спустя тысячелетия. Вы должны выяснить для себя, в чем между ними разница.
7. Если ты не заинтересован в какой-то мысли, у нее нет силы над тобой. Тебе даже не нужно от нее избавляться. Ее попросту не существует.
8. Мир не такой, каким ты его представляешь. Однако мир преподносит тебе себя в точности таким, каким ты его считаешь. Такова сила веры.
9. Найди покой, для поддержания которого не требуется никакой практики, потому что тот покой, который появился благодаря какой-то практике, разрушится от первого стресса в твоей жизни.
10. Не беспокойся за себя. На самом деле Вселенная тобой слишком дорожит, чтобы ты пропал зря.
Источник — transurfing-real.ru