10 неудобных признаков, что вы, наконец, становитесь тем, кем должны быть!

Вы стали зрелым, если способны сами справиться со всеми жизненными проблемами. Вы даже говорите «Я сам» тем, кто искренне хочет вам помочь.

Чаще всего вы ощущаете одиночество и отстраненность, но одновременно чувствуете и гордость за себя.

Вы точно знаете, что у вас есть психологические проблемы, которые необходимо решать.

Речь, возможно, идет о вашей тревожности, перепадах настроения, проблемах с доверием или других состояниях, которые мешают вашему благополучию. Вы всегда понимаете и признаете, когда, как и в каком состоянии находитесь.

3. У вас есть сильное желание разорвать ненужные отношения.

Со временем вы почувствуете, что у вас много знакомых, но мало друзей.

Вы начинаете сомневаться в своих отношениях с другими людьми. Вы стремитесь выяснить, кто настоящий, а кто нет, кто хочет остаться с вами и наоборот.

Теряя друзей, которых вы любили, вы будете чувствовать разочарование, вину и грусть, но у вас хватит храбрости чтобы уйти.

4. Вам стало трудно доверять людям.

Не только потому, что вы избирательно относитесь к своим друзьям, но также и потому, что вам не хочется снова слушать вранье. Вас разочаровывают предательства и невыполненные обещания.

Вы точно знаете, как работает реальный мир. Но если вы поверили человеку, то будете верны ему, и сделаете все, чтобы поддерживать эти отношения.

5. Вы чувствуете, что ваша жизнь скучна.

Вы не удовлетворены своей жизнью. Вы хотите достичь чего-то большего.

Делая одну и ту же работу, вы все время думаете: «Что дальше?», и это заставляет вас стремиться к большему.

И ваша жизнь «скучна», потому что в ней мало ненужных драм, и этим стоит гордиться.

6. Вам слишком хорошо знакомо чувство печали.

Да, ваша жизнь не сахар. Бывают дни, когда вы полны надежд, но чаще вы чувствуете себя разбитым.

Вы принимаете несчастную любовь, неудачи, разочарования и чувство печали. Вы признаете, что жизнь не всегда приносит счастье. Но даже чувствуя боль, вы в состоянии прийти в себя и извлечь уроки из произошедшего.

7. Вы чувствуете, что у вас заканчивается время.

Чаще всего, вам мало 24 часов в сутках. Вам едва хватает времени на сон, и вы все время находитесь в напряжении.

Вам трудно даже выделить время для себя и своих близких. Вы всегда чем-то заняты.

Это означает, что вы делаете все, чтобы добиться успеха.

8. Вы сожалеете об ошибках, которые совершили в прошлом.

Вам легко винить себя за все прошлые ошибки. Вы признаете, что принимали неверные решения, и иногда хотите вернуть прошлое.

И все же, вы понимаете, что сожаление ни к чему не приведет, и единственное, что вы можете сделать — не допускать этих ошибок в будущем.

9. Вы скучаете по детству, семье и своим близким.

Взрослая жизнь напрягает, и вы все чаще вспоминаете детство.

Вы живете отдельно, вы отделены от своей семьи и скучаете по родным. Но, в глубине души, вы не хотите сдаваться.

Вы осознаете, что ваш успех будет лучшим подарком для тех, кого вы любите.

10. Вы чувствуете себя потерянным, растерянным и беспокоитесь о своем будущем.

Вы кажетесь смелым и сильным, но большую часть времени чувствуете себя крайне неуверенным в себе и своей жизни.

Вы постоянно задаете себе вопросы. Вы не знаете, как жить. Но, несмотря на все путаницы и страхи, вы способны взять себя в руки, выполнять свои обязанности и работать.

К концу дня вы всегда решаете все вопросы и еще раз убеждаетесь в том, что все будет происходить так, как вы задумали.

Источник: http://lifter.com.ua/