10 мутантных генов, которые сделают вас сверхчеловеком

В какой-то момент каждый из нас фантазировал о жизни супергероя. Конечно, обтягивающее трико может быть неудобным в некоторых местах, но это малая цена, которую любой готов заплатить за обладание удивительными силами. К счастью, эти мечты близки к реальности. Генетики отслеживают специфические мутации, отвечающие за поистине невероятные способности. От иммунитета к электричеству до сверхсилы Халка, эти поразительные таланты могут вскоре стать такими же заурядными, как питание и дыхание.

Несокрушимые кости

Сломанная кость — удивительно простой способ поломать вам целый день (и следующие несколько месяцев). Хотя кости — это самые прочные вещества в человеческом теле, они, безусловно, уязвимы. Если только у вас нет редкой мутации гена LRP5.

LRP5 отвечает за плотность костей. Ученые уже знают, что мутации в этом гене могут привести к снижению плотности костной ткани, или остеопорозу. Тем не менее в последнее время они также выяснили, что мутация гена может привести и к обратному эффекту. Одна семья в Коннектикуте, как оказалось, имеет мутации LRP5, которые дают их костям такую плотность, что те практически неразрушимы. Никто из них никогда не ломал кость. Увеличенная сила костей, в особенности позвоночника, черепа и таза, дает членам этой семьи самые прочные скелеты на Земле.

Ученые считают, что эта мутация вызывает слишком много сигналов костного роста, которые приводят к уплотнению костей и, соответственно, сверхсиле. Хотелось бы надеяться, что в один прекрасный день контролируемую форму мутантного гена можно будет использовать, чтобы положить конец мутациям костей.

Сверхскорость

Все мы умеем бегать от природы, хотя не очень любим. И все же некоторые люди, кажется, от природы лучше справляются с этим базовым навыком. Конечно, это может быть связано с тренировками или стероидами, но генетики считают, что ответ далеко не в этом.

Оказывается, одаренные природой бегуны могут больше подходить для «Людей Икс», нежели для Олимпиады. Ген ACTN3 присутствует в каждом человеческом теле, но у некоторых мутирует и производит специфическое вещество. Этот белок, альфа-актинин-3, отвечает за контроль быстро сокращающихся мышечных волокон, которые позволяют нам бегать. Увеличение его количества приводит к взрывному всплеску мышечной силы, которая выливается в высокие показатели во всех видах спорта, особенно в спринте.

Что примечательно, существует две версии этого мутантного гена, и спортсмены, у которых находили обе версии, выступали определенно лучше своих коллег с обычными хромосомами. Возможно, мы стоим на пороге новой эпохи повышения производительности.

Иммунитет к яду

Когда дело доходит до яда, тело человека очень быстро сдается. Даже одна капля цианида или рицина — всё. Если эти вещества по случайности или специально попадают в тело человека, от них уже нет защиты.

Однако на протяжении сотен лет жители Сан-Антонио де лос Кобрес в Аргентине попивали горную воду, уровень мышьяка в которой превышает безопасный в 80 раз. И, как ни странно, оставались жителями Сан-Антонио де лос Кобрес. Несмотря на чрезвычайное повседневное воздействие смертоносного металла, жители остаются абсолютно здоровыми. И все благодаря мутантному гену, который прошел через тысячи лет естественного отбора.

Имя ему — AS3MT. Он позволяет телу обрабатывать мышьяк, не позволяя ему накапливаться в опасных концентрациях, поэтому владельцы этих микроскопических мутантов могут поедать столько мышьяка, сколько им вздумается. Оценивается, что сейчас этот ген есть у 6000 человек в общем.

Короткий сон

У супергероя непростая жизнь. Если работать на обычной работе в течение дня и бродить по крышам домов по ночам, времени на сон совсем не остается. Но если вам повезет, ваши мутантные способности будут включать короткий сон.

Генов, участвующих в процессе сна, много, и они невероятно сложные. Один из них, например DEC2, отвечает за регулирование количества сна, необходимое нам еженощно, чтобы правильно функционировать. Большинству из нас нужно восемь часов сна или больше, но около 5% населения наслаждаются несколько иной мутантной версией.

Испытания, проведенные на матери с дочкой, у которых были мутации, выявили способность спать всего 4-6 часов каждую ночь. Простые смертные начали испытывать негативные последствия уже через пару дней такого сна, но мутанты переносят это вполне нормально. Ученые надеются повторить эту мутацию, чтобы борцы с преступностью могли тратить меньше времени в бессознательном состоянии.

Электростойкая кожа

Электричество занимает место в списке самых опасных вещей, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Обычно мы об этом не задумываемся, потому что привыкли к нему, но мы почти всегда окружены достаточным количеством мощности, которое могло бы убить нас в мгновение ока. Серба Славиша Пайкича это никогда не беспокоило: его уникальный генетический состав защищает его от электричества наилучшим образом.

Обычный человек покрыт миллионами потовых желез, которые обычно прокладывают для электрошока удобный влажный путь прямо в нашу кожу. Пайкич, с другой стороны, не имеет потовых или слюнных желез из-за редкого генетического заболевания. Это означает, что электричество не может проникнуть в его тело.

Этот уникальный талант заработал Пайкичу титул «человека-батарейки». Он может приготовить пищу, вскипятить воду и даже поджечь что-нибудь, пропуская электричество через свое тело, чем установил несколько рекордов и появился на нескольких телевизионных шоу. Кроме того, он использует свой дар для лечения (хотя это, конечно, маловероятно) различных недугов, мигреней и болей спины, в своей родной Сербии.

Луженые кишки

Образ жизни богатых и знаменитых музыкантов печально известен тем, что плохо сказывается на теле. Бесчисленные жизни ушли в закат преждевременно из-за стрессов, связанных с постоянным употреблением алкоголя и наркотиков. Но, как ни странно, один из мужчин, особенно связанных с этой опасной профессией, остается вполне крепким на протяжении многих десятилетий.

Иронично долгая жизнь рок-исполнителя Оззи Осборна может объясняться не только особой удачливостью. Ученые проанализировали генетический код легендарного музыканта и нашли довольно много мутантных генов. Большинство из них связаны с тем, как тело разбивает алкоголь и другие химические вещества. Например, мутация гена ADH4 обеспечивает его увеличенным количеством белков, которые выводят алкоголь из тела. Генетические варианты вроде этой помогают объяснить, как Осборн до сих пор стоит на ногах, несмотря на «бассейны выпивки, кокаина, морфия, снотворного, сиропа от кашля, ЛСД» и прочих вещей, которыми рокеры убивали себя много лет.

Пожирающий металл

В карьере каждого супергероя бывали моменты, когда поражение кажется неизбежным. Апокалиптическое устройство злодея тикает и все надежды потеряны. Но, к счастью, генетические вариации супергероя дают ему еще один шанс. Он хватает устройство, добавляет щепотку соли и проглатывает. Город спасен.

Зовут этого супергероя Мишель Лотито. Этот феноменальный французский шоумен всю жизнь поедал абсолютно все. Телевизоры, торговые тележки, кровати и даже целый самолет прошли через его всепоглощающий желудок. Глотание осколков стекла и скрученных обрывков металла обычно убивает любого, но Лотито соблюдал свою смертельную диету много лет.

Считается, что переваривающий все подряд желудок Лотито стал результатом очень редкого генетического дефекта. Он был рожден с причудливо толстой стенкой желудка и кишечника, поэтому его пищеварительная система оказалась достаточно прочной, чтобы избежать неизбежных порезов и разрывов, с которыми столкнулись бы другие люди. Несколько глотков смазочного минерального масла — единственная мера предосторожности.

Сверхгибкость

Нечеловеческая гибкость была комиксоидным штампом много лет. Потому что способность деформировать и изгибать тело в удивительные формы была интересна визуально. Однако ее популярность заставляет думать, что это фантастика. Но это не фантастика.

Рожденные с генетическим заболеванием, известным как синдром Марфана, имеют буквально резиновые сухожилия и связки. Мутации в гене, ответственном за производства белка фибриллин-1, приводят к тому, что тело создает соединительную ткань с нечеловеческой гибкостью. Такие люди могут скручивать тело в удивительные формы, которым позавидовал бы сам Мистер Фантастик.

Конечно, у этого подарка есть своя цена. Такие люди могут обзаводиться неестественно длинными конечностями и уродствами лица. Генетический дефект также приводит к проблемам со скелетом, нервной системой и даже сердцем, некоторые из которых могут быть фатальными.

Сверхсила

Сверхсила — это квинтессенция возможности супергероя. Именно с этой способности началась популярность супергероев. Грубая сила удивляет и позволяет поднимать любые веса абсолютно без усилий. Хорошая новость в том, что она возможна. Плохая новость: с ней нужно родиться.

Тем, кому повезло родиться с мутациями в гене, ответственном за производство белка миостатин, мечтать о сверхсиле не приходится. Миостатин говорит телу прекращать производить мышцы, когда их становится достаточно, но дефективные гены приводят к тому, что мышечная масса вырастает в два раза больше обычного, а жировые отложения уменьшаются.

Не так много людей в нашем мире имеют такую способность, и ученые пытаются ее обуздать. Считается, что изучая эти мутантные гены, мы можем однажды научиться лечить мышечные заболевания вроде дистрофии.

Иммунитет к боли

оль. Бьетесь вы пальцем ноги об угол кровати, режетесь во время бритья или входите в закрытую дверь, все люди регулярно испытывают это чувство. Фармацевтические компании делают миллиарды, создавая обезболивающие, но секрет истинной нечувствительности к боли скрывается в мутантных генах, которые появляются относительно редко.

Ген SCN11A определяет количество натрия в клетках организма. Это может звучать не очень впечатляюще, пока вы не поймете, что нервные клетки используют натрий, посылая болевой сигнал. Если мутантный ген понижает уровень натрия, нервные клетки не имеют достаточного количества вещества, чтобы посылать такие сигналы, делая тела невосприимчивым к боли.

Что странно, эти люди чаще других ломают кости и вообще страдают от случайного членовредительства. В отсутствие боли, которая говорит им, что чего-то делать не стоит, они имеют тенденцию к травмированию себя, особенно в детством возрасте. Тем не менее их мутантные гены являются невероятно редкими и ценными, так что могут быть ключом к революционным новым обезболивающим.

Источник: https://hi-news.ru/