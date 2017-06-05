10 «фишек» этикета, по которым нас «читают» с первых минут

Первая встреча для дальнейшей коммуникации, как светофор на переезде. С первых минут общения мы зажигаем либо зеленый, либо красный свет в сознании наших новых знакомых. 90% успеха дальнейшего сотрудничества зависит именно от первой встречи.

Сегодня добавим к знаниям еще 10 «фишек» этикета, по которым нас «читают» влиятельные люди с первых мгновений.

Начнем с того, что этикет — это язык взаимного уважения. И если вы хотите окружить себя всеобще уважаемыми и уважающими себя людьми, необходимо говорить и мыслить с ними на одном языке.

Сегодня разберем ключевые секреты, которые вызывают больше всего путаницы и влияют на уверенность, силу присутствия и харизматичное поведение.

Что нужно запомнить

1. Приветствие

Первым здоровается: мужчина с женщиной, младший по возрасту и по рангу — со старшим.

Первым протягивает руку: женщина — мужчине, старший по возрасту и по рангу — младшему.

Статус приоритетнее пола. Мужчина-академик может первым протянуть руку женщине-доценту. Женщина Президент может первой протянуть руку более старшей по возрасту Героине труда.

Женщина, в большинстве случаев имеет преимущество перед мужчиной. Именно она задает тон коммуникации и решает, прибегать ли к рукопожатию. Причем фишка в том, что женщина «подает» руку, а мужчина «протягивает». Так как женскую руку можно и поцеловать.

В жизни — мужчина может первым протянуть руку женщине, и пользуясь случаем, поцеловать ее.

Кем бы Вы ни были: Президентом, доктором наук, студентом, мужчиной или женщиной, входя в помещение — именно Вы здороваетесь первым.

Вам следует так же поздороваться с незнакомцем, которого поприветствовал Ваш спутник.

2. На «Вы» следует обращаться к каждому человеку, достигшему 12 лет

Это касается всех, включая обслуживающий персонал. Вы сходу потеряете уважение, если обратитесь на «ты» к водителю или официанту.

3. Головной убор в помещении мужчина снимает всегда

Исключение составляют только покрытие головы священнослужителей и тех, кто придерживается религиозных канонов. Женщина в помещении имеет возможность оставаться в шляпе и перчатках, но не в шапке и варежках!

4. Зонтик никогда и нигде не сушится в открытом состоянии

Его следует закрыть и повесить, если нет специальной подставки.

5. Первым пробирается — мужчина

В зале конференций, а также кино, театре, словом, везде, где есть театральная рассадка на свои места, следует проходить лицом к сидящим, а не спиной. Первым пробирается — мужчина.

6. Темы, которые не стоит затрагивать при первой встрече и вообще в малознакомой компании

Политика

Религия

Финансовые доходы

Здоровье

Личная жизнь (дети)

Так же не стоит обсуждать поступки отсутствующих общих знакомых, свой возраст, достаток, молитву, состав лекарств и любовную связь.

8. Фуршет

Бокалы с напитками стоит держать в левой руке, для того чтобы правая была сухая, теплая и свободна для рукопожатия. Угощения на фуршете следует выбирать те, которые не нужно откусывать.

Внимание! Бокал с шампанским выношу отдельным пунктом! Поскольку с сосудами для белого и красного вина уже все разобрались, а вот с шампанским — самые распространенные проколы. За тонкую ножку бокал с шампанским держит только официант. Гости смело приподнимают его за нижнюю часть чаши!

9. Дурной тон

Вручать двухстороннюю визитку, также визитку с фотографией.

Делать сложный маникюр (наносить сразу несколько цветных лаков, всевозможные цветочки, «коготочки»» и т.д.)

Сочетать больше трех цветов в одежде и надевать украшения завершенными комплектами.

Носить подделки известных брендов, а также носить брендовые вещи с логотипами целыми наборами.

Сообщать о том, что Вы на диете, чего-то там не едите, или чего-то там не пьете. Просто тихо выберите то, что подходит.

10. Сумку и портфель ставят на пол

Маленькую сумочку можно положить на колени, на стол класть допустимо только клатч.

Самое главное, не следовать этим правилам исключительно при встрече с интересными людьми, а сделать их частью своей жизни. Можно, например, воспользоваться золотой установкой дипломатов: «Даже если Вы сами — ведите себя так, как будто за Вами кто-то наблюдает».